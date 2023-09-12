《那些錯過，但不遺憾的人》：第一次談戀愛就被喜歡的對象送進警局，警察還全部站在他那一邊
我們想讓你知道的是
當年那段被送進警察局的劇情雖然荒謬，但也是因為當時的我太單純了，對一段感情過於執著，一定要找到答案。因此我也奉勸那些和我一樣沒有什麼戀愛經驗，從小聽爸媽話，長大以後才開始談戀愛的朋友們；談戀愛也是需要練習的，早一點練習總是比晚一點練習來得好。
文：冒牌生
我現在在你公司樓下
主角背景： H / 32歲 / 幼教業
我現在三十好幾，沒談過幾次戀愛，第一次正式談戀愛就被喜歡的對象送進了警察局，最氣人的是警察還全部都站在他那一邊，彷彿我的付出一切都白費了。
剛認識初戀的時候，我已經三十歲了，那時候的我從來沒正式談過戀愛，從小到大總是聽爸媽的話，用功讀書，以為長大以後一切會水到渠成。
我們家只有我一個女兒，家裡各方面的狀況都不錯，爸媽開了一家小公司，收入不錯，現在退休了，在台北有三、五間房子收租。詳細有多少錢我不清楚，但身邊的同學、朋友都一樣，從小學鋼琴、讀私立學校，大家的條件都差不多，不太需要為吃穿煩惱。
學生時代我的生活很單純，除了讀書就是彈鋼琴，也不太補習，都是請家教。原本以為會像身邊的幾個好姐妹那樣，考個音樂班，出國讀書，然後嫁到國外，或者回台灣認識父母介紹的海歸派，接下來相夫教子，一輩子就這樣了。但偏偏我在大學的時候，做了一個不一樣的選擇。
父母想讓我出國讀個商學院，但我偏要留在台灣讀幼教，像我這種一路按照父母的要求念書考試的女孩，這輩子做過最叛逆的事情莫過於此了。
我考進了師範學校，出社會就當上了幼教老師。這個工作很規律，生活圈也小，周遭圍繞的都是孩子，很單純，但也少了一點刺激。
二十五歲那年，有一次父母介紹了一個「高富帥」，那算是我第一次的感情關係，但屬於父母的媒妁之言，經驗並不愉快，我不愛他所以沒有把他算作正式的戀愛。
我和「高富帥」吃了幾次飯，還沒有怎麼相處，雙方的父母已經談妥了我們的未來。他們都認為愛可以之後再培養，而就在論及婚嫁的時候，他劈腿了一個大學學妹，那個學妹帶著懷孕的超音波圖找上門，我不堪其辱選擇退婚，一咬牙不想再愛了。
冷靜以後，我發現自己也沒有那麼愛「高富帥」，我和他更像是父母之間的利益交換，我不覺得我們有喜歡彼此，似乎都只是被擺布的棋子罷了。
那次經驗以後，我開始思考自己想要的到底是什麼，也許人在不同的階段會有不同的追求，小時候，我把時間投入 學業，沒有想過要談戀愛，剛出社會追求事業，我希望把自己該做的事情做好，也沒有想過要談戀愛，再加上第一個對象的經驗並不好，即使長輩有介紹其他對象，我也會找理由推託。
然而隨著年紀增長，我開始有了一些不同的追求。看著身邊的朋友、同事一個個結婚生子，我還是孤家寡人，就想找個人談戀愛。於是我開始試著使用交友App，希望可以遇到真命天子。
剛開始使用交友App的時候，我什麼都不懂，連要放什麼樣的照片都不會，露臉怕被認識的人發現，被笑話，不露臉又怕缺少機會錯過緣分。
後來，我在交友App認識了一個男生，我們年齡相仿，聊得很來，認識接近三個月，幾乎每天都會聊天，他會每天對我說早安、晚安，這算是我第一次自己找的對象，我很珍惜這段關係，希望可以有一段美好的發展。
很多朋友告訴我，要小心，避免遇到騙子或者花花公子，好在我們有約出來見面聊天，他比我想像中的要矮一些，有一份不錯的工作，家世清白也沒有欠債，更沒有吸菸賭博那些不良嗜好，綜合來說是一個不錯的對象。
第一次約會他帶我到淡水看夕陽，因為沒有電梯，吃飯前我們爬了五層樓才到餐廳。在大熱天爬樓梯，在大太陽下看落日，汗水把我的妝容暈開了，讓我覺得很狼狽。後來我有婉轉地告訴他，以後約會儘量選擇一些有冷氣、不用爬樓梯的行程。
當我把這件事和身邊的姐妹分享，她說我犯了戀愛的大忌，怎麼可以對心儀對象安排的行程指手畫腳，如果真的想要讓這段感情能夠談下去，就不能那麼自我，尤其是第一次約會更應該收斂一點，讓彼此都有想要繼續下去的意願。
我聽完姐妹的分享，簡直是震撼到無以復加，戀愛是一門課，但學校從來沒有教，導致我想學卻又不得其門而入。難道我第一次約會真的表現得不夠好嗎？難道真的不能向男生表達自己的想法嗎？三十歲的我這時候就像個無助的孩子，彷彿怎麼做都是錯的。
後來，我把姐妹所說的事情告訴了初戀，他露出尷尬又不失禮貌的微笑，說我想太多了。
現在回想起來，我們似乎真的不是很適合，雙方喜歡的東西不太一樣，我當時太渴望有人愛，常常會配合他，忽略了自己的感受。
感情上，我一直是一個比較保守的人，也沒有什麼戀愛經驗，他掌握著我們關係進展的主導權，這三個月平均一個禮拜約會一次，吃飯、喝咖啡、看展覽、每個禮拜我們都會找時間相處，也都會互相道早安、晚安，向彼此報備行程。
但我們始終沒有確認關係，也沒有發生關係，最大的尺度，是有一次他開車送我回家，我們在車上進行到三壘左右就沒有下文了。
後來……就沒有後來了。
我開始聯繫不到他，他也不再對我說早安、晚安，我們之間的感覺變了，就像我說過的，我們之間是他掌握著進度的主導權，現在找不到人，我也不知道該怎麼辦才好。
我決定主動出擊到他的公司找他。
在他失聯了一個月以後，我下定決心要找他把話說清楚，現在到底是什麼情況，要結束也應該結束得明明白白。那天我特別請假，找出他給我的名片，上面有他公司的地址，在台北市南京東路附近，我選在中午的時候抵達。
上樓前，我傳了一則訊息：「我現在在你公司樓下。」
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html