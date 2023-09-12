《那些錯過，但不遺憾的人》：第一次談戀愛就被喜歡的對象送進警局，警察還全部站在他那一邊

文：冒牌生

我現在在你公司樓下

主角背景： H / 32歲 / 幼教業

我現在三十好幾，沒談過幾次戀愛，第一次正式談戀愛就被喜歡的對象送進了警察局，最氣人的是警察還全部都站在他那一邊，彷彿我的付出一切都白費了。

剛認識初戀的時候，我已經三十歲了，那時候的我從來沒正式談過戀愛，從小到大總是聽爸媽的話，用功讀書，以為長大以後一切會水到渠成。

我們家只有我一個女兒，家裡各方面的狀況都不錯，爸媽開了一家小公司，收入不錯，現在退休了，在台北有三、五間房子收租。詳細有多少錢我不清楚，但身邊的同學、朋友都一樣，從小學鋼琴、讀私立學校，大家的條件都差不多，不太需要為吃穿煩惱。

學生時代我的生活很單純，除了讀書就是彈鋼琴，也不太補習，都是請家教。原本以為會像身邊的幾個好姐妹那樣，考個音樂班，出國讀書，然後嫁到國外，或者回台灣認識父母介紹的海歸派，接下來相夫教子，一輩子就這樣了。但偏偏我在大學的時候，做了一個不一樣的選擇。

父母想讓我出國讀個商學院，但我偏要留在台灣讀幼教，像我這種一路按照父母的要求念書考試的女孩，這輩子做過最叛逆的事情莫過於此了。

我考進了師範學校，出社會就當上了幼教老師。這個工作很規律，生活圈也小，周遭圍繞的都是孩子，很單純，但也少了一點刺激。

二十五歲那年，有一次父母介紹了一個「高富帥」，那算是我第一次的感情關係，但屬於父母的媒妁之言，經驗並不愉快，我不愛他所以沒有把他算作正式的戀愛。

我和「高富帥」吃了幾次飯，還沒有怎麼相處，雙方的父母已經談妥了我們的未來。他們都認為愛可以之後再培養，而就在論及婚嫁的時候，他劈腿了一個大學學妹，那個學妹帶著懷孕的超音波圖找上門，我不堪其辱選擇退婚，一咬牙不想再愛了。

冷靜以後，我發現自己也沒有那麼愛「高富帥」，我和他更像是父母之間的利益交換，我不覺得我們有喜歡彼此，似乎都只是被擺布的棋子罷了。

那次經驗以後，我開始思考自己想要的到底是什麼，也許人在不同的階段會有不同的追求，小時候，我把時間投入 學業，沒有想過要談戀愛，剛出社會追求事業，我希望把自己該做的事情做好，也沒有想過要談戀愛，再加上第一個對象的經驗並不好，即使長輩有介紹其他對象，我也會找理由推託。

然而隨著年紀增長，我開始有了一些不同的追求。看著身邊的朋友、同事一個個結婚生子，我還是孤家寡人，就想找個人談戀愛。於是我開始試著使用交友App，希望可以遇到真命天子。

剛開始使用交友App的時候，我什麼都不懂，連要放什麼樣的照片都不會，露臉怕被認識的人發現，被笑話，不露臉又怕缺少機會錯過緣分。

後來，我在交友App認識了一個男生，我們年齡相仿，聊得很來，認識接近三個月，幾乎每天都會聊天，他會每天對我說早安、晚安，這算是我第一次自己找的對象，我很珍惜這段關係，希望可以有一段美好的發展。

很多朋友告訴我，要小心，避免遇到騙子或者花花公子，好在我們有約出來見面聊天，他比我想像中的要矮一些，有一份不錯的工作，家世清白也沒有欠債，更沒有吸菸賭博那些不良嗜好，綜合來說是一個不錯的對象。

第一次約會他帶我到淡水看夕陽，因為沒有電梯，吃飯前我們爬了五層樓才到餐廳。在大熱天爬樓梯，在大太陽下看落日，汗水把我的妝容暈開了，讓我覺得很狼狽。後來我有婉轉地告訴他，以後約會儘量選擇一些有冷氣、不用爬樓梯的行程。

當我把這件事和身邊的姐妹分享，她說我犯了戀愛的大忌，怎麼可以對心儀對象安排的行程指手畫腳，如果真的想要讓這段感情能夠談下去，就不能那麼自我，尤其是第一次約會更應該收斂一點，讓彼此都有想要繼續下去的意願。

我聽完姐妹的分享，簡直是震撼到無以復加，戀愛是一門課，但學校從來沒有教，導致我想學卻又不得其門而入。難道我第一次約會真的表現得不夠好嗎？難道真的不能向男生表達自己的想法嗎？三十歲的我這時候就像個無助的孩子，彷彿怎麼做都是錯的。

後來，我把姐妹所說的事情告訴了初戀，他露出尷尬又不失禮貌的微笑，說我想太多了。

現在回想起來，我們似乎真的不是很適合，雙方喜歡的東西不太一樣，我當時太渴望有人愛，常常會配合他，忽略了自己的感受。

感情上，我一直是一個比較保守的人，也沒有什麼戀愛經驗，他掌握著我們關係進展的主導權，這三個月平均一個禮拜約會一次，吃飯、喝咖啡、看展覽、每個禮拜我們都會找時間相處，也都會互相道早安、晚安，向彼此報備行程。

但我們始終沒有確認關係，也沒有發生關係，最大的尺度，是有一次他開車送我回家，我們在車上進行到三壘左右就沒有下文了。

後來……就沒有後來了。

我開始聯繫不到他，他也不再對我說早安、晚安，我們之間的感覺變了，就像我說過的，我們之間是他掌握著進度的主導權，現在找不到人，我也不知道該怎麼辦才好。

我決定主動出擊到他的公司找他。

在他失聯了一個月以後，我下定決心要找他把話說清楚，現在到底是什麼情況，要結束也應該結束得明明白白。那天我特別請假，找出他給我的名片，上面有他公司的地址，在台北市南京東路附近，我選在中午的時候抵達。

上樓前，我傳了一則訊息：「我現在在你公司樓下。」