郭台銘獨立參選最好的劇本，就是複製2000年的宋楚瑜

文：林子堯（台灣大學國發所兩岸組碩士）

筆者在今年2月曾在郭台銘表態參加國民黨總統初選時撰文，主要是從穩定施政的角度，以及法國馬克宏組黨經驗，來說明郭台銘只有取得高難度的國民黨提名才能參選總統。

沒想到半年過去，郭台銘堅持在沒有國民黨提名之下，成為2024年總統大選第四組人選。眼下最尷尬的便是柯、侯兩人，而郭台銘在9月連署前，還有哪些博弈能夠操作？要不要提立委人選？要不要組黨？都是選戰關注的焦點。

郭台銘最好的劇本，就是複製2000年的宋楚瑜

郭台銘在確定拿不到國民黨門票之後，便開始獨立參選的節奏，並組了一個「主流民意大聯盟」，其實很有尼克森在1969年參選總統時提出的「沉默多數」（The Great Silent Majority）概念。

尼克森希望呼喚許多藍領、越戰的退役老兵等人支持，他們平常可能不易表態，但若投票可能有驚人效果。尼克森以此取勝，郭台銘曾訪美見季辛吉，想必尼克森的沉默多數，和郭台銘主流民意，都有塑造自己正當性的概念在。但只有正當性不夠，郭台銘現在需要複製的是宋楚瑜經驗。

宋楚瑜2000年競選總統時，是他政治生涯最高峰，操作副手人選手段之細膩，可以從1999年11月18日663期《新新聞》的文章中看到。當年宋楚瑜在國民黨內聲勢高、朋友多，加上他民調高，因此很有望當選總統，這時誰任副手就很關鍵。宋楚瑜從政界的吳伯雄、吳敦義、吳容明、施啟揚，到學界李遠哲，商界施振榮，最後再找到醫界的張昭雄才定案。

這其中為宋楚瑜穿針引線的是劉松藩，也是後來親民黨在立院的重量級成員。宋楚瑜尋覓副手的過程，除了真的是在找人選之外，同時也是在肯定各路國民黨人，同時維持自己在商界、學界與醫界的影響力，但宋楚瑜做到面面俱到，每個被徵詢的人能夠感到受尊重，沒有不快，這都是功力。

如今，郭台銘若真要參選總統，有意創下自行參選者的歷史紀錄，那他首要做的事情就是要找一位適當的副手。但時間不多，九月中就必須在申請連署時公布。

郭台銘現在多數時候，靠的是地方派系支持，這和宋楚瑜當年聲勢極為相似，但宋楚瑜不同之處在於，檯面上更多政務官，商界、學界有人都願意為其兩肋插刀。郭台銘出身商界，若要選真的，就必須不能只有議長，還要發揮出自己優勢，否則怎麼看都不像是在認真選，反而更傷自己威信。

Photo Credit: 中央社

郭台銘的國會問題如何解

以台灣目前的政治運作方式，沒有國會多數執政，幾乎就等於少了一隻手臂，執政極容易寸步難行。而郭台銘在8月28日上午記者會中，完全沒有提到組黨或國會席次問題，或許這是為了留一手未來可以和國民黨、民眾黨談判用，但若真的沒有自己國會成員，要如何執政令人存疑。

2000年宋楚瑜尚無此問題，在於當年立委、總統分開選，但眼下這是郭台銘不可迴避的問題。民眾也絕不會樂見一個總統，所有政策、法案、預算在國會是被全面杯葛。

郭台銘可以和國民黨、民眾黨博弈的空間

國民黨在郭台銘宣布參選之後，最為氣急敗壞。但對郭台銘來說，侯友宜及柯文哲都應該先想一個問題，首先，若賴清德民調已突破四成，不論三組人選、四組人選都沒有區別的時候，那郭台銘參不參選，有政局沒有區別，那郭台銘又為何不能參選？

這也是為何在參選記者會中，郭台銘刻意強調在野黨民調低迷，言外之意就是，「不要說我攪局，不參選你們也贏不了」。這是先塑造其談判的正當性，也就是我非攪局者、我也是理性行為者。

再者，對郭台銘來說，若侯柯本來就沒有整合可能性，郭台銘參不參選其實也對大局無異，那又為何不能選？反之，郭台銘的參選不是惡化在野整合，而是讓緊張局勢升高，膽小鬼賽局的態勢更強，反而有利於在野整合。

最後，則是應該要問郭台銘的，他自己到底要的是什麼？要自己參選到底，別人只能退選？還是自己有退選打算，但要求對方配合自己什麼條件？還是「人生七十才開始」，我只是要圓夢，反正選不選對大局都不影響，又為何不能選？這幾個問題，若郭台銘沒有想好，甚至無法向社會交代，那跟侯、柯談不談就沒有任何意義。

結語：郭台銘團隊成憂、未接受過嚴厲的檢驗

必須說，郭台銘的難題是現在才開始。因為，宣布參選不難，他在國民黨黨內徵召階段就說過，但真正難題是他的團隊。宋楚瑜2000年搬來省府班底，國民黨許多幹才也脫黨為其所有，如今郭台銘起手公布的顧問、發言人爭議都極大，如何能給國人安心的國政論述？

此外，郭台銘從未接受大型的總統選舉規格檢驗，屆時若類似宋楚瑜的興票案炸藥襲來，郭能否參選到底，都將考驗他的決心。不過台灣的總統選舉越來越熱鬧，代表民主蓬勃發展，這是台灣總統直選以來，一只保有的重要資產。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

原標題：郭台銘參選後的變局

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航