郭台銘參選再現鴻海最擅長的低價「割侯戰」，要搶的是與中共的話語權
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低價割喉戰就是博奕，比的是誰資本雄厚，誰的負債少，誰耗的下去就會「Winner takes all」。現在郭台銘也以同樣的方式在政治舞台上大打消耗戰，要耗掉的不是群眾基礎不同的柯文哲，而是搶了他國民黨總統門票的侯友宜。
文：藏紅花（資深媒體人、政治國會幕僚）
歹戲拖棚的郭台銘終於選在自認的良辰吉時，宣布參選2024總統大選。這也意味著他將在9月19日到11月2日展開連署，整整兩個月徹底一刀一刀的慢慢凌遲國民黨總統候選人侯友宜，上演他在商場上最擅長的「割喉（侯）戰」。
低價搶單再現
過去在商場上，郭台銘最擅長的就是低價搶單的割喉戰，他自己曾說，只要是量大、低價的電子零組件，鴻海都能切入先搶市佔率。業界形容，只要鴻海跨進某個產業，就代表那個產業已經進入紅海，競爭同業無利可圖，只得被迫退出。
從最早的連接器、到筆電代工和手機組裝，無一不是以低價搶單席捲代工市場，就連他切入電信業、入主亞太電信，也同樣打出「打電話不用錢」，讓市場殺得血流成河。他唯一吃鱉的，就是在大尺寸電視上雖以低價搶市，但適逢中國其他面板廠產能大量釋出，富士康憑一己之力，終究抵不過眾多中國政府背後支撐的面板大廠，乾脆將廣州面板廠賣了。
低價割喉戰就是博奕，比的是誰資本雄厚，誰的負債少，誰耗得下去就會「Winner takes all」。現在郭台銘也以同樣的方式在政治舞台上大打消耗戰，要耗掉的不是群眾基礎不同的柯文哲，而是搶了他國民黨總統門票的侯友宜。他心裡很清楚的知道，唯有用他最擅長的消耗戰，先拉攏國民黨的地方勢力和需要糧草的小雞們，再用兩個月製造連署的聲勢，才能步步進逼國民黨，幸運一點說不定還能搶回門票。
郭台銘就是想逼退侯友宜
尤其，就本質上來說，國民黨不比民眾黨，百年老店包袱重，不僅要顧總統大選，還得顧上選區域立委的小雞們，如果以公司來比喻，就是一家負債累累、營收每年下滑的公司。
而反觀民眾黨，柯文哲自知總統大位無望，拚的就是立委席次，成為國會關鍵第三勢力，只要國會席次大於本屆，對柯文哲來說就是勝利。民眾黨就像是新興公司，沒有負債，營收只會往上，身為割喉戰的老手，郭台銘的頭號目標當然是侯友宜。
鴻海的崛起，除了低價搶單的割喉戰，就是透過資本規模和競爭對手間的較量搶單。這次舞台從商場換到政治舞台，郭台銘同樣用他優越的「鈔能力」打選舉割喉戰。選舉割喉戰的定義，就是不擇手段，用錢無所不用其極的綁票，一點一塊地割除對手的支持者，爭取倒戈。郭台銘現在正是如此，牛鬼蛇神紛紛靠攏，用遊走邊緣的合體看板讓小雞們霸王硬上弓，欲在最後關頭逼國民黨低頭。
郭台銘要搶的是與中共的話語權
但郭台銘如此這般大費周章，圖的又是什麼？仔細觀察，最讓人細思極恐的是，郭台銘這段期間最常掛在嘴邊的就是「兩岸關係」，這幾次到金門的和平宣言、幾場演講還有地方造勢，不外乎都是向老共在叫板，很明顯這次的選舉割喉戰，他搶的就是與對岸中共對話的權利。
若是他贏了，就能搶到與中共的話語權、保住他全部的身家，輸了他也不過拍拍屁股走人。只要不是輸得很難看，依舊有不容小覷的實力，花點零頭，就有話語權，何樂而不為？
民調墊底的郭台銘到底在想什麼？他才不是不懂政治，他要啟動的是「紅海模式」打一場政治割喉戰，縱橫商場的富商當然不是小白兔，他是披著政治小白兔皮的大野狼，想來逼退國民黨這個百年大黨讓出門票，就像他在商場上逼退對手讓出訂單一樣。
不少人批評，郭台銘沒誠信輸不起，但他可不在乎，他沒誠信又不是第一次！只不過在商場割喉戰中，最後的贏家會市場全拿，在這場政治割喉戰中，他卻是拿台灣的未來相賭，台灣人民不可不審慎以對。
本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此
原標題：郭台銘政治割喉戰啟動──「紅海」模式賭上台灣
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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