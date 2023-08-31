揚言只防衛台灣到2028美國晶片自主前，共和黨總統參選人挨轟「把台灣拱手讓給中國」

（中央社）角逐美國共和黨總統提名的38歲企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）曾表示若當選，只會在2028年美國取得晶片自主前防衛台灣，這番話今天被他黨內初選競爭對手痛批為把台灣拱手讓給中國。

《美國國家廣播公司新聞網》（NBC News）報導，拉馬斯瓦米上週末在愛荷華州造勢時說：「我清楚地說，我們將防衛台灣，起碼到我們國家取得半導體自主之前，屆時再進行評估。」

《波士頓前鋒報》（Boston Herald）報導，他29日再度於一篇回應《華爾街日報》（The Wall Street Journal）專欄的信函中寫說，在台灣議題上，「我支持採取戰略清晰：盡力保衛台灣，直至美國實現半導體自主，然後在美國風險較低時，恢復戰略模糊立場。」

針對這番發言，同樣在爭取共和黨總統提名的前紐澤西州長克里斯蒂（Chris Christie）29日接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，拉馬斯瓦米表示將捨棄所謂的「模糊」立場時，實際上就是要在2028年把台灣拱手讓給中國。

克里斯蒂表示，把台灣拱手讓給中國是不對的。他還表示，若是自己當選，克里斯蒂政府將釋出明確訊息——美國是台灣的友人，會盡一切努力阻止中國發動軍事侵略行動。

拉馬斯瓦米另一個飽受爭議的外交政策則與烏克蘭有關。

他29日接受NBC政論節目「密契爾報導」（Andrea Mitchell Reports）訪問時，闡明他欲利用烏克蘭，作為誘使俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）終結與中國軍事結盟的籌碼。

拉馬斯瓦米主張，只要烏克蘭放棄加入北大西洋公約組織（NATO），即可凍結烏克蘭目前戰線、讓俄保留頓巴斯（Donbas）地區。主持人密契爾追問拉馬斯瓦米說，烏國不加入北約是普亭的基本要求，這樣的主張難道不是正中普亭下懷？讓這名俄國總統即便犯下戰爭罪仍拿下最後勝利？

對此，拉馬斯瓦米說，這個問題「漏掉了上述協議最重要的一部分，亦即美國從中得到的好處」。他說他讓俄國保留頓巴斯地區的計畫有附帶條件：普亭必須切割與中國的關係。

他表示，俄中關係是「美國目前所面臨最大威脅」。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺