TNL+ 2023/08/31,
印太

專訪東協多元性別小組執行長：東南亞LGBT+團體的困境與挑戰

專訪東協多元性別小組執行長：東南亞LGBT+團體的困境與挑戰
東協多元性別小組（ASC）執行長西維里奧。Photo Credit:關鍵評論網/杜晉軒

我們想讓你知道的是

非政府組織東協多元性別小組 （ASEAN SOGIE Caucus）執行長西維里奧表示，現今東南亞LGBT+族群面臨的最大困境來自於各國政府的不友善。西維里奧也指出，台灣在婚姻平權所取得的勝利，也為東南亞LGBT+倡議人士帶來啟發。

2023年7月17日，原定在印尼雅加達所舉辦的「東協酷兒倡導週（ASEAN Queer Advocacy Week）」因主辦單位多次收到安全威脅後，在活動舉辦前一周緊急取消。

「不管是在Instagram或是推特（現為Ｘ），我們收到很多威脅訊息，大多都是來自印尼的帳號，但也有來自馬來西亞、中國跟俄羅斯。」東協酷兒倡導週的主辦單位之一—東協多元性別小組 （ASEAN SOGIE Caucus，下簡稱ASC）執行長西維里奧（Ryan V.Silverio）表示。

ASC成立於2011年，並於2015年在菲律賓正式立案成為公民組織，主張將「性傾向、性別認同、性別表達和性特徵（SOGIESC）」等相關議題列入東協（Association of Southeast Asian Nations，ASEAN）議程中，並致力於議題研究、政府對話、提出政策建議以推動東協的倡議工作，並為東南亞LGBT+族群提供各式支持。

「事實是，印尼政府向來對LGBT+族群不友善。」西維里奧指出，並表示ASC宣布舉辦東協酷兒倡導週後，印尼政府沒有發表任何的聲明或支持；而在該組織接收到大量威脅後，政府也沒有採取任何措施去保護整個活動的參與者，或是提供LGBT+族群該有的友善空間。

由於收到太多的攻擊訊息，ASC為避免像泗水的亞洲同志會議事件發生，因此該組織決定取消東協酷兒倡導週，並將所有的社群帳號都轉換成不公開帳號。

作者按 ：2010年泗水舉辦亞洲國際同志會議，遭到當地伊斯蘭組織的強烈反對及騷擾，最終會議被迫取消。

除了社群平台，ASC後台數據顯示該組織的官方網站在7月份總共受到近千次的惡意駭入，為了保護網站上曾露面成員的人身安全，ASC決定暫時關閉官方網站，直到8月才重新開啟。

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Photo Credit: ASC官方網站
因多次遭駭，西維里奧與成員討論後決定暫時關閉官方網站，直到8月中才重新開啟。

西維里奧承認，此次事件嚴重打擊ASC的士氣，因為組織中許多成員都來自印尼，然而他也表示，雖然不知道會是甚麼時候，但ASC未來仍計畫在雅加達舉辦倡議活動，因為這對當地的LGBT+族群「意義重大」。

東南亞LGBT+族群困境

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