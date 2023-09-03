在日本重新踏入跆拳道世界，我的第一步是先開始學韓語

我以前從來沒有想過我會在日本做這種事。

在台灣，跆拳道是能見度相當高的運動。有論文指出台灣練過跆拳道的人口超過200萬人，而且這還是多年前的研究資料，現在跆拳道人口可能又變得更多了。以前我讀的小學在鄉下地方。在資訊不發達的當時，我班上很多同學連哆啦A夢都沒看過，但是這樣的小學也有在推動跆拳道課外活動。現在想想，以前跆拳道會推廣到我的小學還真不容易。

在日本，跆拳道是非常偏門的運動。日本本身已經有體系成熟的武術。日本人如果要練武術，會去練日本的空手道、劍道、柔道等，不會想到去練韓國的跆拳道。日本有練過空手道的人大約有200萬人。劍道和柔道的運動人口又低於空手道。

從運動人口的比率來看，跆拳道在台灣的普及率，遠超過日本武術在日本的普及率。和台灣相比，日本人並不熱衷練武術，韓國的跆拳道在日本的能見度當然非常低。

我以前對日本的武術有好感，也曾經學過一點日本的武術。但是當我到了日本，見識了日本的「體育派」人士的精神毅力至上論以及權威思想後，我就決定和武術領域保持距離。我覺得享受無拘無束的跑步和單車生活還比較自在。

我以前讀的小學有跆拳道課外活動。當時班上很多同學都有參加，所以我也就跟著一起參加了。

我從小二練到小四，一共練了三年。我的體力從「非常差」變成「平庸」，算是有點成果。但是我在小學的時候常常被同學們嘲笑運動能力不佳。不論我跆拳道練得多努力，得到的都是嘲笑，而不是肯定。所以我在小學畢業後就把這段經驗當成黑歷史，封印起來了。

幾年前，我和友人聊天時，友人提到了跆拳道的話題。友人每週都去練跆拳道，而且把練跆拳道當成生活中的長期努力目標。友人的話題，讓我解開了封印在自己內心多年的黑歷史。友人得知我有練過跆拳道，之後和我聊天時，就會繼續提到跆拳道的事，還會把練習的影片分享給我看。我自己雖然不打算碰武術，但是我會傾聽友人談跆拳道的事，也會想鼓勵友人。

今年五月，友人邀我參加道場的免費體驗。我就抱著姑且一試的心情，接受了友人的好意。

我練跆拳道是很久以前的事了，而且當時練得很沒有自信，但是我到現在還記得以前練過的基本動作。由於我現在的體能比以前好很多，所以我覺得參加練習體驗時應該能簡單地跟上。

但是練習開始後，我受到了相當意外的衝擊。

在練習前，教練是用日語和我說話。但是熱身運動開始後，教練就開始用韓語數拍子。熱身運動並不難，但是熱身時聽到的陌生語音讓我相當緊張。我的韓語知識是零，大腦無法處理這些陌生的聲音。我無法把這些聲音轉換成我知道的數字。我也不知道接下來又會出現什麼陌生的語音。

教練除了自己數拍子以外，也會抽點學員數拍子。我參加的體驗班是大人小孩的共同練習班，教練有抽點小朋友學員數拍子。被點名的小朋友毫不遲疑地用韓語從1數到10。數到10的時候，大家會喊一聲「呀」來表現氣勢。由於我無法判斷拍子什麼時候數完，所以神經繃得非常緊。

熱身完畢後，就是練習正拳、中段及下段防禦的基本動作。每種招式在練習前，教練會先喊招式名稱，然後要全部的學員們跟著複誦。教練強調這些招式名稱是考試會考的東西。教練雖然是用日語說明，但是喊出的招式名稱是韓文名稱。道場的所有的學員都理所當然地跟著複誦。不知道韓語發音原理的我當然無法跟著複誦，也不知道這些聲音的意思。

我人雖然在日本，但是卻到了一個不太像日本的環境，這種感覺相當特別。這件事讓我體驗到一個人在毫無心理準備的情況下，面對陌生語言環境時的感受。也讓我思考了如果我要教不諳中文的人中文發音時，該怎麼做會比較好。

我體驗的跆拳道基本動作和我小時候學的動作雖然相似，但是有很多以前沒有學過的東西。例如出拳時身體重心的上下變化、前進後退時的左右腳重心移動。在招式與招式之間也有細部的過渡銜接動作。以前我在台灣練跆拳道時，沒有學過這些細部動作，所以我跟得有點辛苦。

我後來才知道我小時候在台灣練的跆拳道是「WT跆拳道」，性質上接近體育運動。友人找我體驗的則是「ITF跆拳道」，性質上比較接近武術。兩者雖然有相似的招式，但是細節部分非常不同。

體驗結束後，友人主動向教練詢問學費折扣的事宜。友人鞠躬盡瘁的行動讓我非常感動，也讓我決定重新踏入跆拳道的世界。但是要進入這個世界，必須要能用韓語數拍子，所以我也決定開始學韓語了。

我因為練跆拳道而開始學韓語，可能讓友人覺得有點意外。友人告訴我，道場教練和學員並不是所有的人都懂韓語。沒有學過韓語的教練和學員，大多是用日文的片假名來記數字和招式名稱的。

每個人學語言的方式都不同。用日文片假名來記韓語數字和招式名稱當然也是一種學習方法，而且有些人可能比較適合用這種方式學習。但是我自己相當不能接受用日文片假名來學其他語言。因為日文片假名無法精確表現其他語言的發音特徵。我要求自己在學語言時，要儘可能理解這個語言本來的發音方式。

我不一定能學會道地的發音，但是用心理解這個語言本來的發音方式，是對這種語言的尊重與敬意。我上網找了韓文符號及發音方面的資訊，也查了韓文符號和國際音標的關係，還看了不少韓語數字念法的教學影片。