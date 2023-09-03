在日本重新踏入跆拳道世界，我的第一步是先開始學韓語
我們想讓你知道的是
我練跆拳道是很久以前的事了，而且當時練得很沒有自信，但是我到現在還記得以前練過的基本動作。由於我現在的體能比以前好很多，所以我覺得參加練習體驗時應該能簡單地跟上。但是練習開始後，我受到了相當意外的衝擊。
我以前從來沒有想過我會在日本做這種事。
在台灣，跆拳道是能見度相當高的運動。有論文指出台灣練過跆拳道的人口超過200萬人，而且這還是多年前的研究資料，現在跆拳道人口可能又變得更多了。以前我讀的小學在鄉下地方。在資訊不發達的當時，我班上很多同學連哆啦A夢都沒看過，但是這樣的小學也有在推動跆拳道課外活動。現在想想，以前跆拳道會推廣到我的小學還真不容易。
在日本，跆拳道是非常偏門的運動。日本本身已經有體系成熟的武術。日本人如果要練武術，會去練日本的空手道、劍道、柔道等，不會想到去練韓國的跆拳道。日本有練過空手道的人大約有200萬人。劍道和柔道的運動人口又低於空手道。
從運動人口的比率來看，跆拳道在台灣的普及率，遠超過日本武術在日本的普及率。和台灣相比，日本人並不熱衷練武術，韓國的跆拳道在日本的能見度當然非常低。
我以前對日本的武術有好感，也曾經學過一點日本的武術。但是當我到了日本，見識了日本的「體育派」人士的精神毅力至上論以及權威思想後，我就決定和武術領域保持距離。我覺得享受無拘無束的跑步和單車生活還比較自在。
我以前讀的小學有跆拳道課外活動。當時班上很多同學都有參加，所以我也就跟著一起參加了。
我從小二練到小四，一共練了三年。我的體力從「非常差」變成「平庸」，算是有點成果。但是我在小學的時候常常被同學們嘲笑運動能力不佳。不論我跆拳道練得多努力，得到的都是嘲笑，而不是肯定。所以我在小學畢業後就把這段經驗當成黑歷史，封印起來了。
幾年前，我和友人聊天時，友人提到了跆拳道的話題。友人每週都去練跆拳道，而且把練跆拳道當成生活中的長期努力目標。友人的話題，讓我解開了封印在自己內心多年的黑歷史。友人得知我有練過跆拳道，之後和我聊天時，就會繼續提到跆拳道的事，還會把練習的影片分享給我看。我自己雖然不打算碰武術，但是我會傾聽友人談跆拳道的事，也會想鼓勵友人。
今年五月，友人邀我參加道場的免費體驗。我就抱著姑且一試的心情，接受了友人的好意。
我練跆拳道是很久以前的事了，而且當時練得很沒有自信，但是我到現在還記得以前練過的基本動作。由於我現在的體能比以前好很多，所以我覺得參加練習體驗時應該能簡單地跟上。
但是練習開始後，我受到了相當意外的衝擊。
在練習前，教練是用日語和我說話。但是熱身運動開始後，教練就開始用韓語數拍子。熱身運動並不難，但是熱身時聽到的陌生語音讓我相當緊張。我的韓語知識是零，大腦無法處理這些陌生的聲音。我無法把這些聲音轉換成我知道的數字。我也不知道接下來又會出現什麼陌生的語音。
教練除了自己數拍子以外，也會抽點學員數拍子。我參加的體驗班是大人小孩的共同練習班，教練有抽點小朋友學員數拍子。被點名的小朋友毫不遲疑地用韓語從1數到10。數到10的時候，大家會喊一聲「呀」來表現氣勢。由於我無法判斷拍子什麼時候數完，所以神經繃得非常緊。
熱身完畢後，就是練習正拳、中段及下段防禦的基本動作。每種招式在練習前，教練會先喊招式名稱，然後要全部的學員們跟著複誦。教練強調這些招式名稱是考試會考的東西。教練雖然是用日語說明，但是喊出的招式名稱是韓文名稱。道場的所有的學員都理所當然地跟著複誦。不知道韓語發音原理的我當然無法跟著複誦，也不知道這些聲音的意思。
我人雖然在日本，但是卻到了一個不太像日本的環境，這種感覺相當特別。這件事讓我體驗到一個人在毫無心理準備的情況下，面對陌生語言環境時的感受。也讓我思考了如果我要教不諳中文的人中文發音時，該怎麼做會比較好。
我體驗的跆拳道基本動作和我小時候學的動作雖然相似，但是有很多以前沒有學過的東西。例如出拳時身體重心的上下變化、前進後退時的左右腳重心移動。在招式與招式之間也有細部的過渡銜接動作。以前我在台灣練跆拳道時，沒有學過這些細部動作，所以我跟得有點辛苦。
我後來才知道我小時候在台灣練的跆拳道是「WT跆拳道」，性質上接近體育運動。友人找我體驗的則是「ITF跆拳道」，性質上比較接近武術。兩者雖然有相似的招式，但是細節部分非常不同。
體驗結束後，友人主動向教練詢問學費折扣的事宜。友人鞠躬盡瘁的行動讓我非常感動，也讓我決定重新踏入跆拳道的世界。但是要進入這個世界，必須要能用韓語數拍子，所以我也決定開始學韓語了。
我因為練跆拳道而開始學韓語，可能讓友人覺得有點意外。友人告訴我，道場教練和學員並不是所有的人都懂韓語。沒有學過韓語的教練和學員，大多是用日文的片假名來記數字和招式名稱的。
每個人學語言的方式都不同。用日文片假名來記韓語數字和招式名稱當然也是一種學習方法，而且有些人可能比較適合用這種方式學習。但是我自己相當不能接受用日文片假名來學其他語言。因為日文片假名無法精確表現其他語言的發音特徵。我要求自己在學語言時，要儘可能理解這個語言本來的發音方式。
我不一定能學會道地的發音，但是用心理解這個語言本來的發音方式，是對這種語言的尊重與敬意。我上網找了韓文符號及發音方面的資訊，也查了韓文符號和國際音標的關係，還看了不少韓語數字念法的教學影片。
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
我們想讓你知道的是
從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
這樣的趨勢不只帶來商機，更在引入技術後，讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下，工業網路安全必須要被重視的原因。
當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com