《山道猴子的一生》：再有人說台灣本土題材沒市場，可以把一根仿蠍塞進他嘴巴裡

文：龍鳥

台灣YouTuber「Eric Duan」創作的《山道猴子的一生》上下集，以極用心的製作、極簡陋的條件，用約一小時的總片長講述一名台灣改車族「山路猴」的故事，收穫破千萬點閱爆紅。連阮經天都跑出來說他有意願飾演男主角。

往後再有人說台灣本土題材沒市場，可以把一根仿蠍塞進他嘴巴裡。

其實《山道猴子的一生》裡面的人物來自國外迷因梗圖「Wojak」系列，場景也不多，還有直接拿照片來用的；配音更直接用AI機械產生，破音字都完全不會念還變成笑點；甚至要說裡面的角色會動那真是很勉強。就這樣也是作為台灣原創動畫爆紅了。

各位看了後是否有「大丈夫當如是也」、「彼可取而代之」的雄心壯志起來？

但是《山道猴子的一生》的製作真的是用心到不可思議，每一句對白都在形塑角色，每一個轉場都在加深衝突，執迷不悟的主角、直言仗義的胖子、年輕情深的女主，每一個人物的形象是這麼鮮明，在這麼簡陋的造型和配音下都能躍然而出。

這不是功力，甚麼才是功力？

本土題材沒有那麼簡單

本土題材其實是最難的！因為本土，所以熟悉，因為熟悉，所以容錯率更低。

「台灣人是這樣講話的嗎？」一句話就能打死了！

台灣人穿甚麼衣服、抽甚麼菸、騎甚麼車，不管在大學裡上了多少堂編劇課，不管研究了多少齣「歐美神劇」，還是沒辦法憑空想像出來的。你爬陽明山的經歷，總不能拿爬聖母峰的經歷來改。

爬上聖母峰很厲害！但那就不是陽明山。

日本ACG中有一種「日常」類作品，沒有魔法、超能力、異世界轉生，就是普通男女的日常生活，這可能是最容易取得共鳴、但也最難寫好的類型。畢竟，就真的只是普通人做著普通的事過著普通的每一天而已。

《山道猴子的一生》描寫的是跑山改車圈中的「普通」，但對於沒在跑山改車的人來說，那就「不普通」！它將一個毫無疑問屬於台灣中的次文化群體用刀剖開，血淋淋地展露其內核；講得直白一點，它滿足了台灣主流群體的獵奇欲。

但是對於有接觸車圈的人，這些「普通」還有吸引力嗎？

第一個是親切感，光是看到自己熟知的元素出現在它者的創作中，就有一種自己彷彿也參與了的親切感。《捍衛戰士》阿湯哥背後的中華民國國旗、《世界末日》太空人一句「通通是台灣製造」被多少台灣觀眾熟記。

但重點還在，《山道猴子的一生》將主角的形象誇張化，幾乎是把所有車圈的鳥人鳥事全部加在他身上，這樣一來，他本人就不普通了。真的有人揹學貸車貸然後再信貸給女朋友牽檔車還被綠，買重機被車行狠宰還要繼續花大錢維修，自己超商大夜班拼命加班扛不住了還到處借錢，最後眾叛親離仍然堅持孤獨的跑山路的嗎？

一般人早就在第一二三階段受不了放棄了吧！正因為主角執迷不悟，再藉由劇中其他角色的口吐槽、評判他，讓不管車圈還是非車圈的觀眾都能「同仇敵慨」的想看他還能多慘？將所有車圈槽點都推在他身上，當他完成那注定的悲劇時，讓所有槽點都藉由康康的一句「你各位閃得掉嗎」完美昇華成喜劇。

自我實現的悲劇

《山道猴子的一生》因為主角的悲劇性，而被稱為「勸世片」，是要人以山道猴為誡，不要走上不歸路的意思。但真的是如此嗎？

據說主角愛跑的台七乙路線在影片爆紅後車潮不減反增，下集主跑的北宜不知又如何，那可真的是常出人命的地方。

但如果綜觀全片，主角其實並沒有特別做甚麼壞事，頂多就一些待人接物的小毛病而已。他不偷不搶不騙不毒，就正常打工加班支持到圓夢換重機，成為網紅還能賣貼紙，還有女朋友，故事到這裡還挺勵志的吧？機車駕照考三次都沒過的人看了都想去跑跑看了。

主角最後有一段獨白：「我還不夠累、不夠苦嗎？我不是很努力在車圈闖出名號了嗎？這很屌了吧！」這段乍看之下只是又一段讓觀眾臭他「自我感覺良好」的橋段，其實直指核心，他的悲劇就是因為他太純粹追求「自我感覺良好」。

根據馬斯洛的需求理論，飲食、安全這前二階段在台灣是已經基本滿足了的，剩下就是愛情、尊嚴，以及自我實現。

主角因為跑山而兩次交到女朋友、因為跑山而得到兄弟和粉絲的尊重，他剩下的就是自我實現，也就是證明他的跑山技術真的高人一等。

他的自我實現欲是如此之強，甚至可以放棄飲食享受與安全，甚至在愛情觸礁、兄弟反目後，他仍然堅持要跑山；這也就是為什麼他看到另一名高超的騎手時一定要與對方競速，一定要堅持超越過去。

這是他的理想啊！他是真的為了理想而捐軀啊！

所以說《山道猴子的一生》真的是勸世片嗎？要勸甚麼世？主角猴又不貪財，他賣貼紙也是正當生意；他也不是恐怖情人，分手後頂多嘴幾句；他欠錢不還是欠點意思，但他又不是沒在努力工作，他是真的窮啊！

他一生最大的錯就是堅持買車、改車、跑山，那是他自己練的技術、自己掙來的名聲，他的自我實現。要勸世的話，只能勸一種世，就是你放棄吧，你不要跑山了，也別上大夜了，你上正常班健康養生，假日當肥宅看水管影片，單身快樂活到老。

這勸得了嗎？這勸不了。你要怎麼跟年輕人說你不要追求理想？

所以這不是勸世片，這是希臘式悲劇。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：神劇《山道猴子的一生》直指自我實現的悲劇

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九