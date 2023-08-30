112學年度開始：全台校園免費提供生理用品、老師「超鐘點」緩解代理教師人力慌

（中央社）今（30）日是全國高中及中小學開學日，民進黨總統參選人賴清德下午透過臉書發布「開學大魔王襲來」圖卡，面對「校園不友善」、「就學負擔」、「不合理勞動」3大魔王，政府推出友善政策，希望能協助民眾，對抗開學大魔王都能輕鬆破關。

賴清德競選辦公室下午發布新聞稿表示，針對「校園不友善」，政府目前已在各級學校及部屬場館提供免費、多元的生理用品，消弭月經貧窮，並透過月經教育、性平教育，落實性別平權。今年7月也通過「性別平等教育法」修法，打造有效、友善、可信賴的性騷防治制度，為學生撐起更完善保護網。

至於「就學負擔」，賴清德競選辦公室說，政府也從112學年度下學期起，全面落實高中職免學費，實現教育平權，讓孩子教育資源更平等。政府推「疫後就學貸款補助」，減輕就學貸款壓力。交通部推出「TPASS行政院通勤月票」，減輕通勤族和學生負擔。

對於老師們所面對的「不合理勞動」，賴清德競選辦公室說，未來將逐步降低幼教師生比，並由公幼、準公幼先行，一步步將師生比從1比15，調降至1比12，讓老師有足夠的心力照顧幼兒，提升幼教品質。另外，也確保國高中小代理老師獲得合理待遇，保障代理教師完整聘期，以完整的一學期或一學年計算薪資，寒暑假也有薪水。

另外，賴清德也在貼文中寫到，年輕人是台灣未來的希望，未來會努力建立更友善、多元、平等的教育環境，讓每個孩子都能得到一樣優質的教育，擁有選擇與成長的機會。

賴清德競選辦公室發言人郭雅慧強調，希望能透過這次趣味的發文，幫助民眾更快速了解目前政府對於學子、家長、師長的照顧與努力，未來也會持續推動多項政策，打造友善校園、減輕教育經濟負擔、推動合理勞動條件，為台灣打造更良好的教育環境，成就每一位孩子。

消弭月經貧窮，校園提供免費生理用品

中小學今天開學，為消除「月經貧窮」，教育部這學期開始在各級學校及所屬10個社教場館設置定點，免費提供多元生理用品給急需的女性取用，112年度挹注總經費新台幣1億200萬元。

生理女性從青春期開始，每個月都要拿出部分開銷購買生理用品，但不是每個人都能負擔，衍生出「月經貧窮」（period poverty）困境。

跨黨派立委去（2022）年10月曾召開記者會，呼籲衛生福利部、教育部研議在各級學校提供女學生免費生理用品。立法院教育及文化委員會也於去年11月通過臨時提案，要求教育部最遲在112學年度（今年8月起）開始提供。

今天是中小學112學年度開學日，教育部日前發布新聞稿說明，針對高級中等以下學校不利處境學生，各縣市及國教署所轄學校都已完成生理用品取用規劃。

教育部表示，依照各縣市規劃不同，學生可直接從校方取得多元生理用品，或持校方發放的紙本、電子票券、禮物卡，到超商、超市或賣場等通路兌換。

公私立大專校院不利處境學生，教育部於5月修正發布「大專校院弱勢學生助學計畫」，以該助學計畫對象為主，將多元生理用品納入計畫內的生活助學金補助範圍，學生可至販售場所選購生理用品。

有緊急需求使用的大專學生，可於校內健康中心、系所辦公室、宿舍等地定點取用生理用品，也可到定點販售機或超商選購。

教育部所屬場館針對有急需的入館民眾，採定點取用，生理用品放置於服務台、哺集乳室及醫務室等，民眾可向服務人員索取；此外，教育部也持續鼓勵場館採定點販售的方式，提升民眾的近便性。

都會區代理教師慌，潘文忠：過渡期以現職教師「超鐘點」因應

台北市等都會區學校今年出現代理教師荒，教育部長潘文忠今天說，主因是縣市逐年釋出教職，許多代理教師甄選上正式教師，過渡階段會以現職教師「超鐘點」方式因應。

台北市今年出現許多學校，在開學之際仍在為找不到代理教師著急。北市教育局副局長陳素慧日前受訪分析原因，教育部今年要求各縣市國中小代理教師員額比率應以教師員額的8%為上限，各校開了很多正式教師缺額出來，吸引許多代理教師回鄉任教。

教育部長潘文忠今天主持部務會報，會前接受媒體聯訪也解釋，受到3年來COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）影響，加上各縣市考量少子女化趨勢，保留了相當多的正式教師員額，有的甚至達20%。

潘文忠說，為了維護教育品質，正式教師員額不宜過度保留，教育部從去年開始，就逐一和各縣市盤點，引導各校逐年釋出名額，目標是代理教師不超過8%。今年統計下來，全國開出5000多個中小學教師員額。

潘文忠表示，員額釋出後，讓很多代理教師有機會甄選上正式教職，也讓教育界有5000多名生力軍，有助於教師的新陳代謝。然而這些人，許多原本是代理教師，連帶使今年部分學校在甄選代理教師人力時遇到困難。

潘文忠表示，過渡階段會以「超鐘點（指專任教師基本授課節數以外的超時授課）」等方式因應，相信經過幾年的持續調整，教師員額適度釋出後，中小學會回歸更合理的員額編制，也讓在大學修讀師資培育課程的師資生，看到更多教職機會。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：邱宜君