《壹蘋》取代「台蘋」一週年：黎智英如果出獄，他還認得出這顆「蘋果」嗎？

文：饒辰書（台大新聞所碩士生，台灣媒體觀察教育基金會助理）

2020年港版《國安法》通過後，中國一步步吞噬香港的民主自由，像是在今（2023）年2月先要求媒體「每天播送至少30分鐘有關《國安法》和身分認同」的愛國節目，再於7月表示放寬「持平」規定，也就是針對愛國內容不需要做平衡報導，香港學者李立峰就表示「這不符合香港的廣播傳統，反而靠近中國的制度」。

香港傳媒界的關鍵人物黎智英也將在9月面臨國安法審判，然而在此之前，他早已背負長達7年的刑責，外界擔憂75歲的他可能得在監獄中度過餘生。至於《蘋果日報》雖然已在港台兩地相繼停刊，但是去（2022）年台蘋員工卻無縫移轉到潘杰賢成立的《壹蘋新聞網》繼續工作，後者模仿《蘋果》視覺，並聲稱要「延續台蘋原汁原味」，更誓言「一年內賺錢」。

此時此刻，有三件事情令人好奇：

《壹蘋》一年了，它真的還是原汁原味的那顆蘋果嗎？ 港府覬覦的台蘋資料跑去哪了？政治追殺的手，會伸到我們身上嗎？ 為什麼香港新聞自由緊縮，新的香港媒體卻還如雨後春筍出現？他們不怕嗎？

《壹蘋新聞網》、潘杰賢，究竟何方神聖？

新加坡籍的潘杰賢先是獨資成立「龍丞資本」，再以此成立《壹蘋新聞網》，並移轉96%的台蘋員工，於台蘋停止更新的隔天，也就是2022年9月1日起正式營運。老闆潘杰賢主修金融學及工商管理，除了是拍拖、17 Live的共同創辦人，他還握有SoundOn、Goodnight、Dapp Pocket、Zuvio等公司，可說是相當具生意頭腦的商人。

潘的商業味道濃厚，像是曾坦言「我擅長的就是流量變現，擅長的就是媒體娛樂社交。這也是我買台蘋的初衷。單純從商業角度出發的一個初衷。」，即使他仍不忘強調《壹蘋》「中立、公平公正、社會責任」等職責，但「如何賺錢」還是他更具體擘劃的期許，比方說：多些吃喝玩樂，以及年輕人喜歡的內容。

Photo Credit: 中央社 《壹蘋新聞網》由新加坡籍的潘杰賢創立。

一年了，來看看《壹蘋》長成怎樣

可以從「內容」、「流量」、「策略」這三方面來分析《壹蘋》。

首先，內容方面：

先看報導分類，會發現比台蘋少了投書評論，多了購物、愛美、女神等標籤，甚至後者都有「廠商冠名贊助」。進一步分析報導內容，也會發現它延續腥羶色、狗仔、淺碟的風格，但卻「更常忤逆新聞價值」，比方說抄寫社群網站、報導無記者具名、充斥置入性行銷或廠商公關稿等。另外，《壹蘋》的記者似乎不多，像是實際比較前30則最新報導，《壹蘋》僅有15篇具名、10位不同記者，而《ETtoday》則有29篇具名、27位不同記者，又或者從「《壹蘋》今年已資遣61人」也可推斷。

再者，流量方面：

潘杰賢以「流量變現」自豪，也誓言一年內要讓《壹蘋》轉虧為盈。不過儘管《壹蘋》自稱目前已達「損益兩平」，可見它們對流量有一定信心，但是從流量統計網站Similarweb卻發現，《壹蘋》2023年7月的總流量是970萬，相比《ETtoday》（5400萬）、《聯合》（1億）、《中時》（7950萬）、《自由》（2970萬）等其他媒體仍有差距。此外，《壹蘋》（32萬）也沒有成功移轉台蘋（371萬）的臉書粉絲，社群流量表現與ETtoday相比，也有些差距。

最後，策略方面：

「爆料」、「狗仔」是過去台蘋衝刺銷量、設定議題的重要手段，而《壹蘋》也延續這種風格，像是有明顯的「讀者爆料」專區，並保有「火線」、新增「10點強打」分類（以週刊的專題模式包裝新聞議題、設有狗仔記者的職位）。實際檢視，「火線」是以新聞主題為分類，將類似報導聚合在一起；「10點強打」則是《壹蘋》透過讀者爆料與狗仔隊所製作的原創內容，風格的確延續台蘋的味道，但究竟能否成功發揮影響力，抑或讀者是否買單，需要更多觀察。

缺乏新聞養分，壹蘋也長不成好蘋果

各家媒體都或多或少有這些問題，不過《壹蘋》像是把技能點滿，大膽向商業傾斜，不論「冠名贊助」或「置入行銷」都來者不拒，甚至超越同樣追求流量的《ETtoday》，猶如一份幾乎只剩商業廣告的報紙，以致回過頭侵蝕讀者對新聞本體的信任感。

如果說當代需要一場「為新聞找出路，努力向商業和市場轉」的媒體實驗，那麼「將新聞與廣告交織」的《壹蘋》肯定是指標案例之一，然而筆者對《壹蘋》的走向並不樂觀，因為它正在犧牲新聞底線——為公共服務、向讀者負責。

時值《壹蘋》成立週年、新聞產業困窘的此時此刻，我們必須提問：缺少對新聞專業的用心耕耘，如何種出一顆好蘋果？又或者，擅長商業操作、放眼集團縱效的潘杰賢，是否能成功從旁殺出一條不一樣的「新聞解方」？甚至成為未來的典範？只能留給時間和讀者來證明。

「台蘋」還存續！沒有妥善處理個資，被文化部罰10萬

整個台蘋網站皆已消失、無法讀取，但過去的記者名冊、爆料記錄、會員和訂閱等資料卻都還在，而且文化部去年已對台蘋開罰10萬，因為它沒有妥善說明個資的處理方法，而經濟民主連合曾於去年表示，港府有意透過《壹傳媒》清盤案，將台蘋資料帶回香港。

台蘋目前仍屬「營運中」，而它今年初也對此提出訴願，雖然結果遭駁回，但當中揭示：台蘋將人資、法律、財務等資料以「紙本」方式保存於原大樓中，1樓有保全、各樓層有門禁、儲存房間有實體鑰匙鎖；訂戶資料則以「伺服器斷電」、「重啟需密碼」處理；新聞編輯資料以「將電腦消磁」方式處理。

雖然目前尚未能證實港府正在動作，但台蘋有責任向社會說明如何保全這些資料，因為若不慎傳輸到香港，「港版國安法」的魔爪可能伸到台灣，甚至成為政治清算的憑據，你我都可能位處危險之地。

在海外寫香港新聞，比在香港寫香港新聞，更真實而多元