《壹蘋》取代「台蘋」一週年：黎智英如果出獄，他還認得出這顆「蘋果」嗎？
我們想讓你知道的是
時值《壹蘋》成立週年、新聞產業困窘的此時此刻，我們必須提問：缺少對新聞專業的用心耕耘，如何種出一顆好蘋果？又或者，擅長商業操作、放眼集團縱效的潘杰賢，是否能成功從旁殺出一條不一樣的「新聞解方」甚至成為未來的典範？
文：饒辰書（台大新聞所碩士生，台灣媒體觀察教育基金會助理）
2020年港版《國安法》通過後，中國一步步吞噬香港的民主自由，像是在今（2023）年2月先要求媒體「每天播送至少30分鐘有關《國安法》和身分認同」的愛國節目，再於7月表示放寬「持平」規定，也就是針對愛國內容不需要做平衡報導，香港學者李立峰就表示「這不符合香港的廣播傳統，反而靠近中國的制度」。
香港傳媒界的關鍵人物黎智英也將在9月面臨國安法審判，然而在此之前，他早已背負長達7年的刑責，外界擔憂75歲的他可能得在監獄中度過餘生。至於《蘋果日報》雖然已在港台兩地相繼停刊，但是去（2022）年台蘋員工卻無縫移轉到潘杰賢成立的《壹蘋新聞網》繼續工作，後者模仿《蘋果》視覺，並聲稱要「延續台蘋原汁原味」，更誓言「一年內賺錢」。
此時此刻，有三件事情令人好奇：
- 《壹蘋》一年了，它真的還是原汁原味的那顆蘋果嗎？
- 港府覬覦的台蘋資料跑去哪了？政治追殺的手，會伸到我們身上嗎？
- 為什麼香港新聞自由緊縮，新的香港媒體卻還如雨後春筍出現？他們不怕嗎？
《壹蘋新聞網》、潘杰賢，究竟何方神聖？
新加坡籍的潘杰賢先是獨資成立「龍丞資本」，再以此成立《壹蘋新聞網》，並移轉96%的台蘋員工，於台蘋停止更新的隔天，也就是2022年9月1日起正式營運。老闆潘杰賢主修金融學及工商管理，除了是拍拖、17 Live的共同創辦人，他還握有SoundOn、Goodnight、Dapp Pocket、Zuvio等公司，可說是相當具生意頭腦的商人。
潘的商業味道濃厚，像是曾坦言「我擅長的就是流量變現，擅長的就是媒體娛樂社交。這也是我買台蘋的初衷。單純從商業角度出發的一個初衷。」，即使他仍不忘強調《壹蘋》「中立、公平公正、社會責任」等職責，但「如何賺錢」還是他更具體擘劃的期許，比方說：多些吃喝玩樂，以及年輕人喜歡的內容。
一年了，來看看《壹蘋》長成怎樣
可以從「內容」、「流量」、「策略」這三方面來分析《壹蘋》。
首先，內容方面：
先看報導分類，會發現比台蘋少了投書評論，多了購物、愛美、女神等標籤，甚至後者都有「廠商冠名贊助」。進一步分析報導內容，也會發現它延續腥羶色、狗仔、淺碟的風格，但卻「更常忤逆新聞價值」，比方說抄寫社群網站、報導無記者具名、充斥置入性行銷或廠商公關稿等。另外，《壹蘋》的記者似乎不多，像是實際比較前30則最新報導，《壹蘋》僅有15篇具名、10位不同記者，而《ETtoday》則有29篇具名、27位不同記者，又或者從「《壹蘋》今年已資遣61人」也可推斷。
再者，流量方面：
潘杰賢以「流量變現」自豪，也誓言一年內要讓《壹蘋》轉虧為盈。不過儘管《壹蘋》自稱目前已達「損益兩平」，可見它們對流量有一定信心，但是從流量統計網站Similarweb卻發現，《壹蘋》2023年7月的總流量是970萬，相比《ETtoday》（5400萬）、《聯合》（1億）、《中時》（7950萬）、《自由》（2970萬）等其他媒體仍有差距。此外，《壹蘋》（32萬）也沒有成功移轉台蘋（371萬）的臉書粉絲，社群流量表現與ETtoday相比，也有些差距。
最後，策略方面：
「爆料」、「狗仔」是過去台蘋衝刺銷量、設定議題的重要手段，而《壹蘋》也延續這種風格，像是有明顯的「讀者爆料」專區，並保有「火線」、新增「10點強打」分類（以週刊的專題模式包裝新聞議題、設有狗仔記者的職位）。實際檢視，「火線」是以新聞主題為分類，將類似報導聚合在一起；「10點強打」則是《壹蘋》透過讀者爆料與狗仔隊所製作的原創內容，風格的確延續台蘋的味道，但究竟能否成功發揮影響力，抑或讀者是否買單，需要更多觀察。
缺乏新聞養分，壹蘋也長不成好蘋果
各家媒體都或多或少有這些問題，不過《壹蘋》像是把技能點滿，大膽向商業傾斜，不論「冠名贊助」或「置入行銷」都來者不拒，甚至超越同樣追求流量的《ETtoday》，猶如一份幾乎只剩商業廣告的報紙，以致回過頭侵蝕讀者對新聞本體的信任感。
如果說當代需要一場「為新聞找出路，努力向商業和市場轉」的媒體實驗，那麼「將新聞與廣告交織」的《壹蘋》肯定是指標案例之一，然而筆者對《壹蘋》的走向並不樂觀，因為它正在犧牲新聞底線——為公共服務、向讀者負責。
時值《壹蘋》成立週年、新聞產業困窘的此時此刻，我們必須提問：缺少對新聞專業的用心耕耘，如何種出一顆好蘋果？又或者，擅長商業操作、放眼集團縱效的潘杰賢，是否能成功從旁殺出一條不一樣的「新聞解方」？甚至成為未來的典範？只能留給時間和讀者來證明。
「台蘋」還存續！沒有妥善處理個資，被文化部罰10萬
整個台蘋網站皆已消失、無法讀取，但過去的記者名冊、爆料記錄、會員和訂閱等資料卻都還在，而且文化部去年已對台蘋開罰10萬，因為它沒有妥善說明個資的處理方法，而經濟民主連合曾於去年表示，港府有意透過《壹傳媒》清盤案，將台蘋資料帶回香港。
台蘋目前仍屬「營運中」，而它今年初也對此提出訴願，雖然結果遭駁回，但當中揭示：台蘋將人資、法律、財務等資料以「紙本」方式保存於原大樓中，1樓有保全、各樓層有門禁、儲存房間有實體鑰匙鎖；訂戶資料則以「伺服器斷電」、「重啟需密碼」處理；新聞編輯資料以「將電腦消磁」方式處理。
雖然目前尚未能證實港府正在動作，但台蘋有責任向社會說明如何保全這些資料，因為若不慎傳輸到香港，「港版國安法」的魔爪可能伸到台灣，甚至成為政治清算的憑據，你我都可能位處危險之地。
在海外寫香港新聞，比在香港寫香港新聞，更真實而多元
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。