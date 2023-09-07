精神出狀況多數是卡在情緒障礙：害怕那隻「大象」，或是根本意識不到大象存在

文：林仁廷心理師

「人的情緒」是內在需求的訊號，具本能、很原始，其趨力等同大象。

「人的身體」則是大象的形體，將需求具體執行。

「人的理性」是決策何謂最佳方案，等同騎象人駕馭方向到達目的。

情緒賦予理性動機，理性要能辨識情緒，共同操作身體完成，三者互為一體，互相影響，即為中心點「自我概念」——我是誰！

其中「辨識情緒」最不容易學，可在孩子身上看出，他必須從與他人互動中（尤其是照顧者），身心同步學習將內在訊號轉成可敘述之語言——表徵化，可以命名經驗並談論之，讓經驗被看見，才能調理與作為。萬一「你不知道空氣存在」，各種跟氣體有關的影響你都無法意識，都直接以為是自己身體虛弱引起。

人多數精神出狀況便是卡在情緒障礙，害怕那隻大象，或根本意識不到大象存在。

在不知道是什麼東西的影響時，人們只能二選一，一是逆來順受（但不知何時來何時走，很沒安全感），二是刻意壓抑或忽略，告訴自己看不到就是不存在（鴕鳥），結果身體被忍出病，而且大象還是會暴衝無法擋。

情緒教育是可以傳授的，要在一段關係裡耳濡目染，之後當事人可以意識到大象存在，從命名、辨識、擁抱、安撫，學習當一個懂情緒的騎象人，並與他人連結。

「情盲」的差異在哪

亞斯特質為「先天性情盲」，幾乎等同先天性視盲無法理解大象為何物那樣（瞎子摸象），先天性視盲摸到長鼻子、大耳朵、粗大腿…都以為是大象，卻不懂大象其實是個「超乎想像的整體」。

亞斯情盲也是瞎子摸象，對情緒「缺乏體驗、辨識、連結」，他所以為的情緒只是片段，而非真實完整的樣子，亞斯不是沒有感受，而是充滿謎團的感受，情緒不是真實的、內在的，亞斯特質只能從身體表現（咬牙、吃不下飯、流淚）來發現自己「居然充滿情緒」。

不知道大象的意涵，也就無法意識存在、辨識種類、調理情緒，只能從外部「以管窺視」地學、「聽他人說這是什麼」地學、「被莫名情緒反撲」地學。這種學習很像背英文單字，不懂其意、無法應用，只能靠背誦、反覆練習。

亞斯的學習路徑是「個人建構」，必須靠自己建一個「有關情緒怎麼反應的資料庫」，可是很難以「體驗的情緒記憶」輔助，導致常常忘記要應用。

若沒人貼切地教情緒是什麼、沒有人鏡映與對話，亞斯學情緒實在是隔靴搔癢、胡亂解釋，最後祈求神秘外力或不學了逃之夭夭。比較容易學習的是，找一個角色讓他參照模仿，像是演戲一樣，當「某個角色設定好了」有程序反應，就不用焦慮別人看出自己的不懂。

情緒通道堵塞的側翼路徑

依照榮格心理類型，其四類裡「情緒」與「理性」是對立的，兩者不直通（暗黑甬道），要靠側翼「身體」、「直覺」兩類繞路抵達。意思是，當理情就是無法合作時，什麼是輔助的方式。

（1）身體：肢體語言

一般狀態：各種肢體語言，如搓手、咬牙、腸躁、皺眉、胸悶、憂鬱...展現各種焦慮、憤怒、無助的情緒訊息

負面過多：各種身心症（如恐慌、強迫）、腦霧、衝動...失去日常型態，不再能發揮理性

（2）直覺：直觀、夢境語言

一般狀態：藉由「作夢」顯現，在夢裡連結理性與情緒，他突然知道自己怎麼了、為什麼會這樣。「直觀」：「我不知道自己為何這麼做，但若是放掉了，我應該會後悔一輩子」

負面過多：惡夢型態、過度直觀（焦慮憂慮）。

情緒如果不能交流，人還是要滿足基本需求，那麼多是靠肢體語言。亞斯特質也是，他的情緒、內在需求仍然在。他們可能從單純擁抱、緊緊包起來壓住（類似安全感）；與動物做情感交流（本能情感的釋放與放鬆，不必社交）；固定環境與作息（穩定感）。自閉症者動物學博士天寶.葛蘭汀就是這樣維持他的內在需求。

同樣對亞斯人而言，安全依附關係與示範教學也很重要，學習情緒要靠實證反應、要機會教育、以他能懂的譬喻說明，慢慢累積情緒的資料庫。就像先天性視盲者，要學習看不見的世界，也只能先依靠那些信任的人（血緣、姻緣）來帶領，不然要怎麼學？

亞斯特質的學習方式，經過研究，「認知行為治療（包括REBT）」、「建構概念」都是較有效的，但那只是「認知概念」，而「情緒概念」則尚無有效的方式。然而人的內在需求還是在，那些情緒（我是誰、喜好）、關係（安全感、歸屬感）是更重要的動力，所以我才特別強調情盲，因為情緒（大象）未穩定前，認知（騎象人）再強也發揮不了作用。

我這些譬喻都是簡化的，實際現象當然更複雜，但已能描述亞斯特質在適應社交社會的困難，加上又是隱形障礙，別人看不出來，自己也無法比對差異、描述，導致即使道理講得通他還是無法執行，因為卡在情緒。

雖然相當困難，大家還是要試著理解這些差異，無論對自己還是對亞斯都才能找到可行的新道路。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：【情緒教育，以及亞斯特質】情緒是什麼，亞斯特質下只能瞎子摸象

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九