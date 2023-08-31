心理師看《山道猴子的一生》：山道猴子最後以死亡收場，其實算是鬆了口氣？
我們想讓你知道的是
我看《山道猴子的一生》的第一個想法是，身為一個心理師，我會在什麼時候有機會遇到他，在他出車禍的時候嗎？在他被甩失戀的時候嗎？在他被警察抓的時候嗎？與其罵白目，不如想想有機會可以跟白目聊聊的時候，可以怎麼鼓勵和翻轉他。
文：王雅涵心理師 心理師的歡樂之旅
聽說山道猴子會爆紅，有一個很大的原因，來自於每個人都可以從這部影片中找到一點自己的影子，你有找到些什麼嗎？
我看這部片的第一個想法是，身為一個心理師，我會在什麼時候有機會遇到他，在他出車禍的時候嗎？在他被甩失戀的時候嗎？在他被警察抓的時候嗎？與其罵白目，不如想想有機會可以跟白目聊聊的時候，可以怎麼鼓勵和翻轉他。
山道猴子從「小興趣」到「大花錢」，我們先來想想，興趣一定要花錢嗎？
這答案是肯定的，譬如喜歡登山的人，也許會開始買很多設備，喜歡健身的人，也許會花很多的時間去做更專業的訓練，而騎重機這個興趣真的是貴中之貴。
有時候我會覺得他是有錢人玩的興趣，但同時他也是一個很刺激的興趣，在不是每個人都可以做的的狀態下，那種被人注目的眼光、那個帥氣的感覺，很容易就讓人著迷。
只是當中有些人本身有錢所以玩得起這個興趣，但也有更多的人是沒有錢，卻更想證明自己的價值，所以再窮也要證明自己的等級是高的，是無法跟一般隨便玩玩的人相提並論的，可是背後卻要附上很大的代價。
所以當你很想要一個東西的時候，特別是那個東西讓你感受的自我的價值的時侯，你很容易就會被情緒改帶著走，忽略了現實狀態，以至於被老闆欺騙，被感情騙，甚至被自己騙，當你滿腦子只想著我可以怎麼得到這個東西（分期付利息），你就會忘記要好好檢查車子是否有問題，當你滿腦子只想著要怎樣成為人人羨慕的擋車情侶黨，讓人羨煞，你就會忘記自己的經濟能力是否足夠，關係是否穩固，而給出無條件的愛。
說好聽一點，這叫做夢想的投資，其實在這個大家都想要創樣的世代價值觀下，有多少人也是跟山道猴子一樣，也沒什麼本錢，沒什麼基本面，就想著老子不幹了，老子不爽現在的工作，我要去創業賺錢，最後失敗的一堆，創業是來自於你已經很好你像要更好，而不是你覺得現在不好所以成為你逃避的藉口，夢想沒有基本面，最終就是泡沫而已。
山道猴子的價值觀是，我想要騎擋車很帥，而且要有妹子，所以他其實沒有真正的瞭解到愛，因為關係是他帥氣的一部分，他只有瞭解到，背叛讓他不帥，這怎麼可以！
當他覺得被攻擊，非黑即白的觀念出現：「別人對我好是應該，別人對我不好就是十惡不赦。」我對你這麼好你不就也應該對我很好嗎？當我付出這麼多，卻遭受到背叛，那我就什麼都沒有了，我就也要讓你很難看，這個看似無條件的愛其實超有條件的。
這也就是為什麼現代恐怖情人好像很多，因為他們喜歡追求刺激與快速，喜歡看見自己發光的樣子，但卻無法去看見陰暗處的自我，習慣把所有的過錯都推到他人身上，不能接受他人的拒絕，而做出很多令人難以置信的蠢事，直到遇見下一個寄生的對象，才會放過別人，而一個又一個無縫接軌的對象，在安全感破洞的狀態下，無論對方是否是個好人，似乎都沒有辦法擁有幸福快樂健康的感情，因為安全感是要靠自己填不而不是他人。
過度追求亮麗自信的狀態下來自於，認為別人就是「應該」要照著自己的期待對待我，所有的事情都是以自我為中心，但當事情不如意的時候，就代表都是別人的錯，對於別人的建議與提醒，都會被視為攻擊，都會因為自我的防衛，而越來越封閉在自我的世界，漸漸的越來越「盲目」。
一個一直在混亂中轉圈圈的人，一場車禍其實也是種解脫，但這是最不樂見的結果了，兩集的山道猴子最後以死亡收場，其實也是鬆了口氣，但人生還是有很多選擇跟希望的不是嗎？祝福每個山道猴子都有成為成熟的人的一天。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：ep142 山道猴子是個勇敢追夢的人，可惜防衛讓他聽不見人話，最終成為一隻死猴子
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
我們想讓你知道的是
從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
這樣的趨勢不只帶來商機，更在引入技術後，讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下，工業網路安全必須要被重視的原因。
當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com