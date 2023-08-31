心理師看《山道猴子的一生》：山道猴子最後以死亡收場，其實算是鬆了口氣？

文：王雅涵心理師 心理師的歡樂之旅

聽說山道猴子會爆紅，有一個很大的原因，來自於每個人都可以從這部影片中找到一點自己的影子，你有找到些什麼嗎？

我看這部片的第一個想法是，身為一個心理師，我會在什麼時候有機會遇到他，在他出車禍的時候嗎？在他被甩失戀的時候嗎？在他被警察抓的時候嗎？與其罵白目，不如想想有機會可以跟白目聊聊的時候，可以怎麼鼓勵和翻轉他。

山道猴子從「小興趣」到「大花錢」，我們先來想想，興趣一定要花錢嗎？

這答案是肯定的，譬如喜歡登山的人，也許會開始買很多設備，喜歡健身的人，也許會花很多的時間去做更專業的訓練，而騎重機這個興趣真的是貴中之貴。

有時候我會覺得他是有錢人玩的興趣，但同時他也是一個很刺激的興趣，在不是每個人都可以做的的狀態下，那種被人注目的眼光、那個帥氣的感覺，很容易就讓人著迷。

只是當中有些人本身有錢所以玩得起這個興趣，但也有更多的人是沒有錢，卻更想證明自己的價值，所以再窮也要證明自己的等級是高的，是無法跟一般隨便玩玩的人相提並論的，可是背後卻要附上很大的代價。

所以當你很想要一個東西的時候，特別是那個東西讓你感受的自我的價值的時侯，你很容易就會被情緒改帶著走，忽略了現實狀態，以至於被老闆欺騙，被感情騙，甚至被自己騙，當你滿腦子只想著我可以怎麼得到這個東西（分期付利息），你就會忘記要好好檢查車子是否有問題，當你滿腦子只想著要怎樣成為人人羨慕的擋車情侶黨，讓人羨煞，你就會忘記自己的經濟能力是否足夠，關係是否穩固，而給出無條件的愛。

說好聽一點，這叫做夢想的投資，其實在這個大家都想要創樣的世代價值觀下，有多少人也是跟山道猴子一樣，也沒什麼本錢，沒什麼基本面，就想著老子不幹了，老子不爽現在的工作，我要去創業賺錢，最後失敗的一堆，創業是來自於你已經很好你像要更好，而不是你覺得現在不好所以成為你逃避的藉口，夢想沒有基本面，最終就是泡沫而已。

山道猴子的價值觀是，我想要騎擋車很帥，而且要有妹子，所以他其實沒有真正的瞭解到愛，因為關係是他帥氣的一部分，他只有瞭解到，背叛讓他不帥，這怎麼可以！

當他覺得被攻擊，非黑即白的觀念出現：「別人對我好是應該，別人對我不好就是十惡不赦。」我對你這麼好你不就也應該對我很好嗎？當我付出這麼多，卻遭受到背叛，那我就什麼都沒有了，我就也要讓你很難看，這個看似無條件的愛其實超有條件的。

這也就是為什麼現代恐怖情人好像很多，因為他們喜歡追求刺激與快速，喜歡看見自己發光的樣子，但卻無法去看見陰暗處的自我，習慣把所有的過錯都推到他人身上，不能接受他人的拒絕，而做出很多令人難以置信的蠢事，直到遇見下一個寄生的對象，才會放過別人，而一個又一個無縫接軌的對象，在安全感破洞的狀態下，無論對方是否是個好人，似乎都沒有辦法擁有幸福快樂健康的感情，因為安全感是要靠自己填不而不是他人。

過度追求亮麗自信的狀態下來自於，認為別人就是「應該」要照著自己的期待對待我，所有的事情都是以自我為中心，但當事情不如意的時候，就代表都是別人的錯，對於別人的建議與提醒，都會被視為攻擊，都會因為自我的防衛，而越來越封閉在自我的世界，漸漸的越來越「盲目」。

一個一直在混亂中轉圈圈的人，一場車禍其實也是種解脫，但這是最不樂見的結果了，兩集的山道猴子最後以死亡收場，其實也是鬆了口氣，但人生還是有很多選擇跟希望的不是嗎？祝福每個山道猴子都有成為成熟的人的一天。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：ep142 山道猴子是個勇敢追夢的人，可惜防衛讓他聽不見人話，最終成為一隻死猴子

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九