郭台銘參選各界怎麼看？外媒擔憂將削弱在野黨整合、中國輿論認為「不利藍營」

（中央社）鴻海創辦人郭台銘日前宣布角逐2024總統大選，多家外媒報導指出，郭台銘以政治素人之姿投入選戰實為「不令人樂見的干擾」，並直指他投入選戰只會進一步削弱在野整合。

彭博（Bloomberg）專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）坦率指出，台灣2024大選將是這個地區最重要選舉。她表示，美中關係緊繃，台灣夾在兩大強權中間，「毫無政治經驗」的郭台銘出來參選，「老實說，是一個不令人樂見的干擾」。

瓦斯瓦尼寫道，郭台銘避免台海衝突計畫主要從「說服北京當局打消念頭」這方面下手，而過去一年共軍史無前例擴大在台灣海峽的軍演之際，郭台銘這樣的計畫「似乎有些天真」。

另外，「日本時報」（Japan Times）引述新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎（Ian Chong）的話說，「郭台銘必須證明他有能力在一個不確定的時期應付台灣外交政策，即便他沒有這方面的經驗」。

莊嘉穎同時表示，如果郭台銘希望消弭選民疑慮，還必須展現出他把台灣選民，而非自身中國商業利益，放在第一和首要位置的決心，同時讓選民相信他的親中傾向可以保證台灣未來的繁榮。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導更直言，鑒於郭台銘的訴求在台灣選民間沒有那麼受歡迎，他眼前最大的挑戰其實是如何爭取票源。

BBC點出，如果郭台銘是民進黨參選人賴清德唯一對手，贏面並不差，畢竟民調顯示深綠民進黨支持者占比約40%，意味著民進黨有敗選的可能。

BBC表示，但問題是在野參選人非郭台銘一人。

「經濟學人」（The Economist）同樣點出，72歲的郭台銘參選，實際上恐怕讓親中參選人更難贏得總統大位。

美國賓州巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係教授長朱志群（Zhiqun Zhu）告訴「日本時報」說，儘管現在預測賴清德當選為時過早，「可以肯定的是，如果郭台銘繼續選下去，且在野陣營無法促成任何形式的整合，賴清德保證會勝選」。

經濟學人報導，國立中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪並不認為郭台銘打算選到底，而是引發在野參選人焦慮，促成藍白整合。

倫敦大學亞非學院（SOAS University of London）台灣研究中心主任羅達菲（Dafydd Fell）表示，如果郭台銘真心想整合在野陣營，大可同意成為台灣民眾黨總統參選人柯文哲或國民黨總統參選人侯友宜的副總統搭檔，或者提議擔任立法院長。

不過，羅達菲表示，更嚴重的問題應該是，就算藍白整合，支持者是否就會把選票投給他們。

郭台銘投入選戰，美聯社直指專家表示他不太可能成為黑馬，法新社也援引分析家預測說他勝選機會不高。

路透社引述最新民調顯示，副總統、民進黨參選人賴清德支持率約為35-40%，比支持率次高的競爭對手多出約10個百分點。

中國網友直指不利藍營：「郭台銘參選就是保證賴清德當選」

鴻海創辦人郭台銘28日宣布參選總統，在中國不但廣被媒體報導一度登上熱搜，也受到不少涉台人士及網友議論。截至目前，中國輿論及涉台圈都站在官方角度，以「不利藍營」、「郭台銘參選就是保證賴清德當選」的基調給予評價。

中國新聞報導雖然受到嚴格管控，但有關台灣總統大選的一部分消息，仍能在網路流通，一些網友仍不時對相關消息發表意見。其中，民眾黨總統參選人柯文哲舉辦演唱會、民進黨總統參選人賴清德民調數字突破4成，以及郭台銘參選機率升高的消息，是近來最受中國網友議論的台灣大選新聞。

郭台銘28日上午宣布參選不久，多家中國媒體及百度、騰訊、網易、抖音、小紅書等網路平台，不久就轉載相關消息。一些中國網友表達「不意外，還是選了」、「賴清德宣布當選」、「GTM（懸掛在參選記者會場的郭台銘英文名縮寫）看起來好像ATM」、「國民黨還咋選呀」等意見，更一度登上新聞熱搜榜。

郭台銘28日宣布角逐2024總統大選記者會，中網友嘲諷「GTM」看成「ATM」｜Photo Credit: 記者邱宜君攝影

此後，諸如環球時報、觀察者網、中國台灣網，乃至立場親中的港媒大公報等媒體，相繼在官網發表文章，以北京的立場齊一地抨擊郭台銘參選總統，是進一步分裂及弱化藍營實力的舉措，形同保送綠營的賴清德當選。這些文章都聲稱，這一結果「恐將危及兩岸關係」。

環球時報29日頭版刊出郭台銘宣布參選「台灣地區領導人」的提要，並在內頁以整版報導相關消息及評論文章，而角度不脫「親痛仇快」、「裂解藍營」、「民進黨坐收漁翁之利」、「危及兩岸關係」等論調。

至於中國涉台智庫及機構人士，對郭台銘參選也都抱持與上述相同的觀點。一名北京涉台智庫成員私下表示，郭台銘的參選，除了會有上述後果，以中國輿論對他參選的定調來看，恐怕得考慮他個人和他的事業未來與中國的關係。

選擇公開發聲的前中國大陸國台辦主任王在希29日則說，郭台銘獨立參選會導致台灣在野黨派「更不團結」，整個在野聯盟「進一步分裂」，如果在野黨派不能實現真正的整合，最後會讓賴清德「撿便宜」。

至於一般中國網友的意見，也多數抱持上述觀點，但相對多元一些。其中，有人引用台灣網友的「鈔能力」一詞形容郭台銘的財力；有人表示「看看郭董能拿到多少連署」；有人則把他和前美國總統川普（Donald Trump）作一番對比；也有人認為，參選是個人權利，各憑本事。

郭台銘要求「郭上侯下」，連勝文表示無法談