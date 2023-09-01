灰度贏得對SEC訴訟解析：為什麼「比特幣ETF」很重要？這次判決造成什麼影響？

文：Jaleel、Kaori、Joyce、Luccy，BlockBeats

最近一段時間裡，加密圈的一些敘事逐漸疲軟，比特幣多次跌破2萬6，比特幣市值跌破5000億美元，創下6月20日以來的最低點，幾乎抹去了貝萊德（BlackRock）6月15日申請比特幣ETF後的一半漲幅。

然而就在29日晚間，灰度贏得訴訟，推翻了SEC阻止灰度ETF的決定。大盤短時整體上漲6.48%，比特幣短時突破28000美元，乙太坊突破1700美元，乙太坊網路Gas費也久違短時突破100 gwei。於此同時，帶動著STX短時拉升超18%，CYBER漲幅22.81%，Coinbase股價盤中上漲14.10%，為7月13日以來最大單日漲幅。不少空軍被曝，過去1小時全網爆倉超8000萬美元。

據法庭檔顯示，華盛頓一個由三名法官組成的上訴小組推翻了美國證交會（SEC）阻止灰度ETF的決定。法院稱「拒絕灰度的提議是武斷和反復無常的，因為SEC未能解釋對類似產品的不同處理。」

法院的判決內容

灰度表示「此次裁決對於美國投資者和比特幣生態系統來說是一個里程碑式的進步」，之所以是里程碑在於若比特幣現貨ETF推出，加密貨幣將迎來歷史性時刻。屆時GBTC有望順利轉換為ETF，其負溢價將不復存在。

過去三年，SEC拒絕灰度的各種理由

作為最早一批進入加密市場的傳統金融機構，灰度從2020年10月起，就計畫申請將其旗下BTC信託轉換為現貨交易所交易基金（ETF），灰度的比特幣信託（GBTC）管理的資產增長情況優於大多數美國已註冊ETF。

在這三年期間，SEC用盡各種原因拒絕。2021年11月12日，SEC以不符合1934年證券交易法（Exchange Act）的要求為由，駁回了此次申請。2022年6月30日，SEC再次拒絕灰度將其GBTC轉換為比特幣現貨ETF的申請。SEC表示，申請未能回答美國證券交易委員會關於防止欺詐和操縱行為以及其他擔憂的問題。

也是在這個時候，灰度決定正式對SEC提起訴訟。與如今SEC找幣圈的麻煩相比，灰度劍走偏鋒，反而選擇非常強硬起訴SEC。那一天，灰度首席執行官Michael Sonnenshein在社交媒體上表示：

「我們已對美國證券交易委員會提起訴訟。」

今年Michael Sonnenshein再次表示了與SEC鬥爭到底的決心和強硬，他預計對SEC拒絕比特幣現貨ETF的訴訟可能會在今年第三季度作出裁決，正在動用所有資源與美國SEC進行法律鬥爭。如果美國監管部門仍不願承認比特幣ETF的合法證券地位，灰度在必要時將不惜把官司打到最高法院。

為了實現比特幣現貨ETF，灰度在此時走了一步巧棋，著手準備ETH期貨ETF的發行計畫。在收到SEC的監管警告後，灰度致函聯邦上訴法院，抗議SEC差異化對待比特幣ETF產品。7月12日，據官方公告，灰度的律師已向美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院提出一封信函，抗議SEC批准杠杆比特幣期貨ETF的同時，卻繼續拒絕批准GBTC等現貨比特幣ETF。

灰度有理有據的地表示SEC批准杠杆比特幣期貨ETF的行為，為其法律論點提供了更多支援，即SEC正在以任意方式行事。灰度指出在允許杠杆期貨產品交易的同時，沒有充足的理由繼續拒絕批准現貨產品。

灰度還向SEC提出聲明，表示SEC應同時批准所有比特幣現貨ETF的申請，以向所有申請者提供平等對待。僅批准上市的提案「包括Ark 21 Shares、Invesco Galaxy、iShares（貝萊德）、Valkyrie、VanEck、WisdomTree和Wise Origin（富達公司）」將反映出積極的「但是突然且顯著的變化」，這種變化涉及委員會對相關法定標準的應用，因此會給這些提案帶來不公平的歧視性和偏見性的先發優勢。

SEC在過去的對加密貨幣現貨ETF的拒絕中，表現出了對現貨市場還沒有足夠的流動性或交易量的擔憂。這些加密貨幣在不受監管的交易平臺上交易，因而難以監控，市場操縱也是現貨市場長期存在的問題。SEC雖然已批准過加密貨幣期貨ETF，但這些ETF都在美國金融監管當局監管下的平臺上。

回到這一場取得勝利的訴訟上來，去年10月12日，灰度已就SEC拒絕其申請現貨比特幣交易所交易基金的訴訟提出了開場簡報。灰度首席法律官CraigSalm表示，現貨ETF和期貨ETF「在比特幣背景下沒有區別」，因為「芝商所比特幣期貨的定價本身就低於現貨比特幣市場。」

簡報中稱，美國證券交易委員會未能證明為何會對比特幣期貨ETP和現貨比特幣ETP批准存在截然不同的處理方式，因此違反了美國《行政程式法》的最基本要求。

為什麼這是一個巨大的勝利？

灰度在這場訴訟中，一直保持樂觀的狀態，近日還曾表示正在為ETF團隊招聘高級顧問，將協助灰度的ETF團隊在產品生命週期的各個階段，包括產品戰略、構思、上市和上市後支援。

訴訟判決結果的幾周前，諮詢公司The ETF Store總裁Nathan Geraci曾表示，一旦法院審判結果對灰度有利，那麼現貨比特幣ETF批准的關鍵，將是SEC如何看待ETF上市交易平臺提出的Coinbase監控共用協議，在二者都沒有問題的情況下，無疑將對現貨比特幣ETF的批准有推動作用。