為什麼「外勞」不行「外籍勞工」可以？改稱為「移工」就比較尊重嗎？
我們想讓你知道的是
我們對於「外勞」的印象遠遠比「外籍勞工」要深得多，而以外勞為主角的新聞，多半都是社會事件，這種情況又讓「外勞」這個詞彙的劣化程度雪上加霜。要根除偏見與歧視，是不切實際甚至違反人性的，那麼在改變稱呼之餘，我們能如何改變人們對這個詞彙的印象呢？
文：律羲和
「……有些區別就過於政治性，譬如白種人、黃種人、黑種人這樣的人種區別，是隨著西方帝國主義的興起而確立的。……類似人種區別這樣的事情，其最大的問題就在於，這種區別不僅止於描述一種現象，還對這種現象加以評價。想想『奴隸』這個詞吧！『奴隸』一詞不只是用來描述某種特定現象，還發揮了評價的作用。……
正如英國思想史學家昆廷・斯金納（Quentin Skinner）所說，評價性的詞彙反映了一個社會的意識。因此，單純在詞彙上加以變化，並不代表該社會隨之有所改變。」
——金英敏《學習不會背叛你》第61頁
我似乎可以理解為什麼台灣會有一群人致力於摒棄「外勞」且呼籲改為「移工」了。但即使能理解，我卻不認為將「外勞」改稱為「移工」，會為這群勞工帶來什麼顯著的改變。我始終覺得「外勞」不過是「外籍」與「勞工」兩個中性詞彙的組成，不具備任何貶義，因此本文我仍然會以「外勞」稱之。
事實上，我就算再怎麼覺得「外勞」是個中性詞彙，但它在國人心中，還真的具備相當程度的貶義，包含我自己在內。
這句話聽起來似乎和前一段所說的互相矛盾，沒錯，我不否認。在單純的「文本」上，也就是指「外勞」或「外籍勞工」這個純粹表面上的詞彙而言，我認為它是中性而不具貶義的；但在社會與文化的濡染下，在我心裡對於「外勞」（這裡我只針對「外勞」而不包含「外籍勞工」，這待會再說明）的偏見至深。
比如：外勞就是專指來自東南亞國家的勞工，不包含來自其他區域的移入勞工、外勞就是擁有自己的小團體、外勞就是會使用有點難聞的濃厚香水、外勞來台灣賺夠了就會逃跑……等難以根除的偏見，甚至幾近於歧視。
相信這些範例，很多人心有戚戚，但平常卻不會表現出來。因為我們內心的自律與自制，不會允許自己將這些偏見或歧視表露出來，成為傷害他人的工具，但這些惡的種子，都根深在我們的內心深處，只是被抑制。
為何對於「外勞」有這麼嚴重的偏見與歧視，對於「外籍勞工」四個字反而不會有過多的感受？我認為其中一項原因是，在諸如新聞媒體或網路資訊等我們所能大量接觸資訊的管道裡，對這群外籍勞工的稱謂一律是「外勞」，比如社會新聞中常見的「逃逸外勞」（官方稱為「失聯移工」），絕不會出現「逃逸的外籍勞工」。
因此，我們對於「外勞」的印象遠遠比「外籍勞工」要深得多，而以外勞為主角的新聞，多半都是社會事件，沒看過幾件溫馨感人的，這種情況又讓「外勞」這個詞彙的劣化程度雪上加霜。
前陣子到屏東旅遊，午餐找了一家評價不錯的台越美食店，老闆娘說著還算流利的中文，想必是成為新住民許多年了，為了生活而從業賺錢，這種越南餐飲店全台到處都有；公共公園倘若看到推著輪椅帶年邁者外出散步、曬曬太陽的，也幾乎都是從事家事服務的勞工；更別說那些待在既悶熱又吵雜的製造業工廠內的勞工了，他們所付出的勞動力，我們又怎麼能去否定呢？
要根除偏見與歧視，是不切實際甚至違反人性的。但我們能不能雖然內心藏著偏見，仍然能夠跟外勞們怡然共處呢？我認為是可以的，甚至這件事情在台灣更容易實現。
台灣不比世界上其他有種族主義的國家，普遍的台灣人民對於外來人口（範圍涵蓋非本國籍的所有人口，如勞工、留學生、觀光客等）其實是相當友善的。台灣的體制固然對外勞有諸多不便，甚至導致了嚴重的逃逸問題，也孳生了勞工的黑市場（這又是另外的議題了），即使如此，我們還是很容易看見努力工作的外勞，他們可比不思進取的山道猴子們值得嘉許得多。
以這個角度去看待，「外勞」就不算什麼貶義詞了，反而還有種勤懇的味道，與其執著於以「移工」取代「外勞」，倒不如相信台灣人的熱切與善心。昆廷・斯金納（Quentin Skinner）說：「單純在詞彙上加以變化，並不代表該社會隨之有所改變。」能夠改變社會的，應該是無視個體差異，人與人基於友善而互相關愛的純粹。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：外勞？移工？我們應該關心的不應該只是稱呼
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
我們想讓你知道的是
過去的五到十年間，有著許多的投資機會，但該如何提前抓住未來十年的機會，就讓擁有豐富經驗的安誼金融分享給你聽。
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過去的五到十年間，全球有許多的投資機會乘勢而起，像是互聯網、共享經濟，甚至是到近期的AI熱。這些機會都不是突然地從天而降，但一般投資人及企業往往缺乏了那個「早知道」的洞見，而讓機會從手中溜走。
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安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資，投資區域以亞洲與美國為主，「我們以科技為出發點，結合特定領域，像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等，找出那些受惠於科技進步，產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。
安誼金融在亞洲地區曾投資許多新經濟的企業，近年更跨入美國市場，除了鎖定熟悉的科技領域，也投入具發展潛力的NextGen產業（太空科技、AI），以及其他消費性產業、醫療產業。
以安誼金融橫跨亞洲與美國的經驗為例，林彥君進一步從三大面向分享其獨特的投資觀點。首先是市場，美國和亞洲有著許多獨特的市場優勢，像是創作能量、市場機制、資本市場的胃納量等， 自然就容易吸引到投資人資金的進駐。在挑選公司上，最好是挑選未來有想像空間的好公司，「一間公司未來的想像空間有多大，象徵著未來可能具有多大的市場。」林彥君表示。
最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。