2023/08/31,
政治

在野的「三隻小豬」至今吵鬧不休、定位不明，展現不出總統應有的格局與高度

在野的「三隻小豬」至今吵鬧不休、定位不明，展現不出總統應有的格局與高度
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

客觀的說，國民黨的侯友宜跟民進黨的賴清德比起來，還真是相差著「天壤之別」啊。難怪，這位國民黨老兄的民調會落居「老三」。難怪連國民黨內部的同志們都很不看好他的後續選情了⋯⋯。

文：黃澎孝

侯友宜終於出手了。8月25日，他在出席「國民大會代表後援會」的造勢活動上大肆批評說：

近年在民進黨執政下，兩岸完全不穩定，而且現在並非維持現狀，過去馬政府時期才是兩岸維持現狀。

事實上，侯友宜把兩岸情勢不穩定的原因，歸咎於民進黨執政的論調，大家只要倒帶一下國台辦發言人朱鳳蓮的說詞，就能很悲哀的發現，百年老店國民黨總統候選人的論述，居然是被它的宿敵共產黨牽著鼻子走。

其實，如果朱鳳蓮和侯友宜的論調能夠成立的話，那麼，中國不也一再鬼哭狼嚎指稱：南海情勢也很不穩定嗎？難道，這幾年來在南海和中國屢起爭端的菲律賓和越南，也都是民進黨在執政的嗎？中國不也經常哀嚎：黃海、東海情勢緊張嗎？難道這也都是民進黨造成的嗎？

一個要選台灣總統的候選人，對於台海問題沒有一點獨立的判斷能力。更沒有一點足以服人的論述能力，乖乖地被中國牽著鼻子走，還好意思繼續選下去嗎？

客觀的說，國民黨的侯友宜跟民進黨的賴清德比起來，還真是相差著「天壤之別」啊。難怪，這位國民黨老兄的民調會落居「老三」。難怪連國民黨內部的同志們都很不看好他的後續選情了。

侯友宜發表觀光政策（1）
Photo Credit: 中央社

二戰結束後，台灣從日本的統治轉手到中華民國治下。從此捲入了國共內戰、兩岸分裂的驚濤駭浪中。事實上，回顧70幾年來，中華民國台灣生存發展的歷史，「偶然」的成份遠多於「必然」。總的來說：台灣的生存發展不論是偶然或必然，總之絕非「理所當然」。所以亟需要有「夠格的總統」，持續來維護主權，引領全台向前行。

因此，任何想要競逐台灣總統的人，都必須非常、非常清楚地認知以下十個問題：

  1. 台灣當初為何未遭中國併吞？
  2. 中華民國是如何在台灣存活下來？
  3. 維繫中華民國台灣持續生存發展73載的要素是什麼？
  4. 當今中華民國台灣的生存底氣何在？
  5. 國際地緣戰略地位何在？
  6. 全球產業供應鏈的角色何在？
  7. 「後疫情、新冷戰」時代，台灣要「站隊」哪個陣營？
  8. 要如何趁勢借力重建台灣的國際地位？
  9. 要如何深化既有優勢產業？
  10. 如何開展未來新興產業？

面對即將來臨的2024台灣總統大選。就目前已浮出檯面的四位角逐者中，我很遺憾的發現：在野的「三隻小豬」至今仍在作繭自縛的吵鬧不休、定位不明，實在展現不出一個總統應有的格局與高度。

但是，今天我在陳凝觀所主持的《年代向前看》節目對賴清德副總統的專訪中，看到了賴清德亮眼的表現，看到了一個非常夠格的總統人選，即將在2024等待台灣人民的共同認證。當然，我說的不能算數。還是要請大家親自點開專訪，再看看我的推薦有沒有道理吧。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於（）（
原標題：台灣總統豈能讓中國牽著鼻子走？台海、南海、黃海、東海局勢都不穩，難道都是民進黨害的嗎？、台灣的生存絕非「理所當然」！亟需「夠格的總統」持續維護主權、領航前行！

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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