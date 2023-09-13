《直立猿與牠的奇葩家人》：猛獁象在人類歷史與文化中扮演著重要的角色，是史前岩畫經常描繪的動物之一
我們想讓你知道的是
我們很難去想像地球生命史的龐大規模，從最早在海底熱泉噴發口發展的生物，一直到現今的生命多樣性。生命的演化是一部宏大的史詩故事，其中有曲折離奇的情節、令人驚訝的英雄，也有不可思議的倖存者。《直立猿與牠的奇葩家人》將這個複雜的故事完美濃縮到一個有意義的尺度。藉由仔細瞭解地球歷史上10個時期47種精心挑選的生物，這本書講述了地球生命的故事。
文：艾爾莎．潘齊洛里（Elsa Panciroli）
第四紀
第四紀始於兩百六十萬年前的冰河時期。隨著超低溫在高緯度地區蔓延，我們熟知的地貌也慢慢被刻劃出來。人類在這個短暫時期的最後一段時間殖民了世界，隨著足跡所至，消滅了數百物種。我們是唯一的科技動物，也是第一種有意識將生命的未來掌握在自己手中的生物。
第四紀是自地球上出現生命以來最短的地質時期——不過無可否認，它仍是進行式。第四紀被細分為更新世與稱為全新世的過去一萬一千七百年。在最後這段短短的時間片段，複雜的人類社會才出現。
儘管地球的大陸結構在第四紀沒有什麼變化，冰河期的循環週期性地吸收大量淡水，使得全球海平面下降超過一百公尺（三百三十英尺），讓大陸之間的陸裸露出來。目前擁有全球二一％淡水的北美洲五大湖區，先是由移動的冰層刻劃出來，然後隨著冰川融化而加深並填滿。世界上的其他地區變得乾燥，擴大了最早出現於新近紀的乾旱地區，形成撒哈拉沙漠、納米比沙漠與喀拉哈里沙漠。
大多數的第四紀動物都是我們認識的，但也有一些例外，比如大地獺與奇異的長頸鹿親屬。冰河時期的哺乳動物如劍齒虎和真猛獁象，則是在冰川的邊緣地帶繁衍生息。許多動物在一萬一千五百年前就已滅絕了。這些消逝往往與現代人類活動範圍的擴大相吻合，但我們仍然不清楚我們的出現在多大程度上促成了這些動物的消亡。其他在第四紀滅絕的動物，還包括馬達加斯加的象鳥、紐西蘭的恐鳥，以及最近的數百種動物，包括渡渡鳥、袋狼與旅鴿。人類造成的棲息地破壞、環境污染與氣候變化，是目前地球生物多樣性的最大威脅。
冰河時期
雖然冰一直是地球上時多時少的特徵，但第四紀出現了自元古宙末期「雪球地球」以來最廣泛也最穩定的冰層覆蓋。在極盛時期，冰河從兩極一直延伸到緯度四十度的區域，永凍層甚至延伸到緯度更低的地方。冰層的大小和範圍一直在波動，規模最龐大的稱為冰河期，最小的被稱為間冰期。
大約一萬兩千年前，在最後一次冰川極盛期，地球表面有將近三分之一被冰覆蓋，範圍遍及歐洲、俄羅斯、蒙古、中國北部、阿拉斯加與加拿大。在南半球，冰川覆蓋了巴塔哥尼亞與紐西蘭。這些地區現在正經歷著「後冰期回彈」，原本被厚重冰層往下推的板塊再次向上推升，導致土地以平均每年一公分的速度增高，而且速度通常更快。
南、北半球靠近兩極的許多地理景觀，都是在冰河時期形成的。冰河可深達三公里（將近兩英里），儘管看來是靜止的，冰層實際上會移動，就像慢動作的河流。冰河刮擦著下面的土地，移走大量土壤與岩石，刻劃出獨特的U形山谷。
真猛獁象 ─ 冰河時期特化種
真猛獁象是一種在冰河時期生活在北半球草原的大象。牠特別發展出在持續寒冷的環境中生長的適應能力。猛獁象大約在四千年前才滅絕，其化石仍保有遺傳物質，能讓我們瞭解冰河時期生存的遺傳學，也將牠們置於是否讓滅絕動物復活的辯論核心。
真猛獁象（Mammuthus primigenius）是冰河時期識別性最高的一種滅絕動物。這些龐大的植食動物出現在大約四萬年前，直到大約四千年前才滅亡。牠們有又長又彎的象牙與高高的額頭，最北端的物種有又長又濃密的皮毛，顏色從淺褐色到深巧克力色都有。們的肩高超過三公尺（十英尺），體重高達六噸——類似於現代的非洲象。雄性與雌性都具有令人印象深刻的象牙，用於防禦可能攻擊其幼仔的捕食者，同時也用來與其他猛獁象爭奪領土與配偶。這些近代的龐然大物，在貧瘠的土地上長途跋涉，在冰河時期的嚴寒中，養育了一代又一代的象群。
雖然我們傾向於將牠們設想為單一物種，實際上，猛獁象屬之下有很多不同的物種與亞種。遺傳物質研究顯示，與牠們親緣關係最近的現存物種為亞洲象，但牠們最早可能是從一種名為亞平額猛獁（M. subplanifrons）的非洲物種演化而來，最後散布到整個歐亞大陸。由於當時的低海平面暴露了連接西伯利亞與阿拉斯加的陸橋，猛獁象得以遷徙到北美洲。體型最大的猛獁象是生活在北美草原的草原猛獁（Mammuthus trogontherii），其高度可達到相當驚人的四公尺（十三英尺）。體型最小的是侏儒猛獁（M. exilis），生活在加州海岸外的海峽群島，身高跟人類差不多。
真猛獁象滅絕的原因有很多爭議，但氣候變化與人類狩獵是主要因素。牠們偏好的棲息地隨著氣候變暖而縮小，但牠們的衰退也與人類分布範圍的擴大同時發生，而我們從考古學證據中得知，人類確實會獵殺猛獁象。有可能是，猛獁象的繁殖速度緩慢，補充族群數量的速度卻不夠快，以至於無法在人類的猛烈攻擊下倖存。最後一批猛獁象生存在北冰洋的弗蘭格爾島。由於海平面上升，這些猛獁象與西伯利亞本土隔絕，一直存續到三千七百年前。遺傳物質研究顯示，牠們因為近親繁殖而受到有害的基因突變之苦，影響了 牠們的脂肪儲存與整體健康。人類的獵殺最終加速牠們的滅絕。
巨型植食動物
猛獁象在更新世時期寒冷乾燥的苔原上繁衍生息。這些地方有低矮的草、莎草與草本植物，在最南端則有零星的灌木與樹木。猛獁象與披毛犀、野牛與馬，以及狼、劍齒虎、洞鬣狗與熊等共享這片景觀。
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
珍煮丹在人員流動率高、客流量變化高、市場競爭高的「三高」挑戰中穩紮穩打，得益於其對產品與服務品質的重視，如此堅持的精神也體現在企業管理上。為了同時兼顧流程細節與工作效率，珍煮丹選擇NUEIP nuHRM人資系統，實現了企業內部人事庶務的高效自動化管理。韓曉萱主任笑道：「我以前花好幾天才能完成的工作，現在按個鍵就可以搞定，同時還提高了工作品質。如果可以自動化，何必人工作業？」
員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
NUEIP化解管理壓力，成珍煮丹擴點招募的有力支持
珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
本文章內容由「人易科技」提供