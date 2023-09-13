《直立猿與牠的奇葩家人》：猛獁象在人類歷史與文化中扮演著重要的角色，是史前岩畫經常描繪的動物之一

文：艾爾莎．潘齊洛里（Elsa Panciroli）

第四紀

第四紀始於兩百六十萬年前的冰河時期。隨著超低溫在高緯度地區蔓延，我們熟知的地貌也慢慢被刻劃出來。人類在這個短暫時期的最後一段時間殖民了世界，隨著足跡所至，消滅了數百物種。我們是唯一的科技動物，也是第一種有意識將生命的未來掌握在自己手中的生物。

第四紀是自地球上出現生命以來最短的地質時期——不過無可否認，它仍是進行式。第四紀被細分為更新世與稱為全新世的過去一萬一千七百年。在最後這段短短的時間片段，複雜的人類社會才出現。

儘管地球的大陸結構在第四紀沒有什麼變化，冰河期的循環週期性地吸收大量淡水，使得全球海平面下降超過一百公尺（三百三十英尺），讓大陸之間的陸裸露出來。目前擁有全球二一％淡水的北美洲五大湖區，先是由移動的冰層刻劃出來，然後隨著冰川融化而加深並填滿。世界上的其他地區變得乾燥，擴大了最早出現於新近紀的乾旱地區，形成撒哈拉沙漠、納米比沙漠與喀拉哈里沙漠。

大多數的第四紀動物都是我們認識的，但也有一些例外，比如大地獺與奇異的長頸鹿親屬。冰河時期的哺乳動物如劍齒虎和真猛獁象，則是在冰川的邊緣地帶繁衍生息。許多動物在一萬一千五百年前就已滅絕了。這些消逝往往與現代人類活動範圍的擴大相吻合，但我們仍然不清楚我們的出現在多大程度上促成了這些動物的消亡。其他在第四紀滅絕的動物，還包括馬達加斯加的象鳥、紐西蘭的恐鳥，以及最近的數百種動物，包括渡渡鳥、袋狼與旅鴿。人類造成的棲息地破壞、環境污染與氣候變化，是目前地球生物多樣性的最大威脅。

冰河時期

雖然冰一直是地球上時多時少的特徵，但第四紀出現了自元古宙末期「雪球地球」以來最廣泛也最穩定的冰層覆蓋。在極盛時期，冰河從兩極一直延伸到緯度四十度的區域，永凍層甚至延伸到緯度更低的地方。冰層的大小和範圍一直在波動，規模最龐大的稱為冰河期，最小的被稱為間冰期。

大約一萬兩千年前，在最後一次冰川極盛期，地球表面有將近三分之一被冰覆蓋，範圍遍及歐洲、俄羅斯、蒙古、中國北部、阿拉斯加與加拿大。在南半球，冰川覆蓋了巴塔哥尼亞與紐西蘭。這些地區現在正經歷著「後冰期回彈」，原本被厚重冰層往下推的板塊再次向上推升，導致土地以平均每年一公分的速度增高，而且速度通常更快。

南、北半球靠近兩極的許多地理景觀，都是在冰河時期形成的。冰河可深達三公里（將近兩英里），儘管看來是靜止的，冰層實際上會移動，就像慢動作的河流。冰河刮擦著下面的土地，移走大量土壤與岩石，刻劃出獨特的U形山谷。

真猛獁象 ─ 冰河時期特化種

真猛獁象是一種在冰河時期生活在北半球草原的大象。牠特別發展出在持續寒冷的環境中生長的適應能力。猛獁象大約在四千年前才滅絕，其化石仍保有遺傳物質，能讓我們瞭解冰河時期生存的遺傳學，也將牠們置於是否讓滅絕動物復活的辯論核心。

真猛獁象（Mammuthus primigenius）是冰河時期識別性最高的一種滅絕動物。這些龐大的植食動物出現在大約四萬年前，直到大約四千年前才滅亡。牠們有又長又彎的象牙與高高的額頭，最北端的物種有又長又濃密的皮毛，顏色從淺褐色到深巧克力色都有。們的肩高超過三公尺（十英尺），體重高達六噸——類似於現代的非洲象。雄性與雌性都具有令人印象深刻的象牙，用於防禦可能攻擊其幼仔的捕食者，同時也用來與其他猛獁象爭奪領土與配偶。這些近代的龐然大物，在貧瘠的土地上長途跋涉，在冰河時期的嚴寒中，養育了一代又一代的象群。

雖然我們傾向於將牠們設想為單一物種，實際上，猛獁象屬之下有很多不同的物種與亞種。遺傳物質研究顯示，與牠們親緣關係最近的現存物種為亞洲象，但牠們最早可能是從一種名為亞平額猛獁（M. subplanifrons）的非洲物種演化而來，最後散布到整個歐亞大陸。由於當時的低海平面暴露了連接西伯利亞與阿拉斯加的陸橋，猛獁象得以遷徙到北美洲。體型最大的猛獁象是生活在北美草原的草原猛獁（Mammuthus trogontherii），其高度可達到相當驚人的四公尺（十三英尺）。體型最小的是侏儒猛獁（M. exilis），生活在加州海岸外的海峽群島，身高跟人類差不多。

真猛獁象滅絕的原因有很多爭議，但氣候變化與人類狩獵是主要因素。牠們偏好的棲息地隨著氣候變暖而縮小，但牠們的衰退也與人類分布範圍的擴大同時發生，而我們從考古學證據中得知，人類確實會獵殺猛獁象。有可能是，猛獁象的繁殖速度緩慢，補充族群數量的速度卻不夠快，以至於無法在人類的猛烈攻擊下倖存。最後一批猛獁象生存在北冰洋的弗蘭格爾島。由於海平面上升，這些猛獁象與西伯利亞本土隔絕，一直存續到三千七百年前。遺傳物質研究顯示，牠們因為近親繁殖而受到有害的基因突變之苦，影響了 牠們的脂肪儲存與整體健康。人類的獵殺最終加速牠們的滅絕。

巨型植食動物

猛獁象在更新世時期寒冷乾燥的苔原上繁衍生息。這些地方有低矮的草、莎草與草本植物，在最南端則有零星的灌木與樹木。猛獁象與披毛犀、野牛與馬，以及狼、劍齒虎、洞鬣狗與熊等共享這片景觀。