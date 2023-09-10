《世界色彩物語》：法國藍、牛津藍、劍橋藍、尼羅河藍、翡冷翠藍⋯⋯你最愛哪種藍？

文：城一夫、色彩設計研究會

法國藍

三色旗中的藍

Photo Credit: 原點出版

色名為「法國」（France）的顏色是藍色，藍色在歐洲常被視為帶有特殊意涵，而隨著時代背景變化，藍色給人的印象也有所變遷。

古羅馬時期，由於塞爾特不列顛人會將菘藍的藍色染料塗在身上，所以長期以來藍色給人的印象就是「野蠻的顏色」、「讓人聯想到死亡和地獄的顏色」。

但十二世紀之後，基督教徒對於聖母瑪利亞的信仰提升，聖母瑪利亞身上的藍衣也扭轉了人們對藍色的印象，為其賦予神聖的形象。也因為聖母瑪利亞是哀悼耶穌之死的人，因此藍色也具有喪葬色的印象。而為了能在繪畫中呈現出這樣的藍色，開始使用價格高昂、顯色效果佳的青金石顏料；此外，藍色在彩繪玻璃中也用來呈現「神之光」、「天之光」的顏色。描繪中世紀騎士精神的故事《亞瑟王傳奇》中的徽章也採用了藍色，象徵著「勇氣」、「誠實」、「忠誠」。在十三世紀的法蘭西國王路易八世則正式將「藍底上遍布金百合花的圖案」定為法蘭西皇家徽章。

Photo Credit: 原點出版

到了一七八九年，藍色成為了法國大革命命中象徵自由的顏色。法國大革命的象徵是藍、白、紅三色旗，關於這三種顏色所象徵的意義沒有定論，有一派的說法是「藍色代表自由，白色代表平等，紅色代表博愛」，但也有另一派主張「白色象徵國王，藍色及紅色則象徵巴黎」。但無論如何，這三種顏色都代表著王政與市民的和解，也成為今日法國國旗的由來。

此外，法國人在升旗時，必定將藍色置於靠旗桿側，據說這是因為藍色被視為最重要的顏色，如此一來在無風的狀態下，就只有藍色會特別顯眼。

牛津藍

年輕雙雄的藍色

Photo Credit: 原點出版

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牛津藍和劍橋藍是英格蘭自中世紀以來有著悠久歷史與傳統的兩大名校的校色。牛津藍為深藍，劍橋藍則為淺藍。

這兩個顏色成為這兩所大學校色的契機，源於一八三六年舉辦於泰晤士河的牛津劍橋賽艇對抗賽。當時牛津大學的選手身穿白底藍條紋的運動服，並於船頭插上藍旗，而劍橋大學選手則是身穿白襯衫。因為劍橋大學的選手也認為有個可以幫助辨識的標記會比較好，於是急忙在船首綁上淺藍色的蝴蝶結，這便是延續至今日的兩校的「雙藍」的起源。

這兩個顏色雖始於賽艇比賽，之後也為賽艇之外的競賽項目繼承，傳承至今，這兩所大學的選手也被稱為「Blues」。

這兩所大學之間的競賽項目雖有數十種之多，但賽艇比賽對雙方而言，都是重要慣例典範賽事。

尼羅河藍

尼羅河的暗藍綠色

Photo Credit: 原點出版

尼羅河藍指的是埃及的母河尼羅河的深藍綠色河水顏色，在一八八九年做為色名出現。尼羅河對於埃及人來說是重要的交通航道，同時在政治和文化等各領域中都占有重要地位。每年發生於夏季的洪水為乾燥的沙漠土地帶來水和肥料，為土壤去除鹽分，孕育出豐饒的土地。尼羅河神哈匹的臉和身體呈現出有如尼羅河水般的藍綠色，可見這個色名應該是為了讚頌象徵埃及的尼羅河其水色以及河神所命名的。藍色跟綠色在埃及是重生的象徵，自古以來始終是受到相當看重的顏色。

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翡冷翠藍

文藝復興的顏色

Photo Credit: 原點出版

翡冷翠是位於義大利中部的城市，做為文藝復興藝術開花之地而享有盛名。

翡冷翠藍這個色名取自文藝復興時期畫家在繪製聖母瑪利亞像時，用於其衣服上的藍色。藍色自十二世紀以來即與聖母瑪利亞信仰有著深厚淵源，這個顏色誕生的由來，推測是安吉利科（Fra Angelico）與拉斐爾等幾位大名鼎鼎的畫家所描繪的聖母瑪利亞外衣上所用的顏色，與文藝復興的發祥地翡冷翠加以連結的關係。翡冷翠藍讓人聯想到聖母瑪利亞，別名聖母藍。

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書籍介紹

本文摘錄自《世界色彩物語：認識世界色彩與它們的產地，活用166種常用色＆日本基礎色》，原點出版

作者：城一夫、色彩設計研究會

繪者：killdisco

譯者：李佳霖

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