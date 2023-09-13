《羅浮宮800年》：「玻璃金字塔將在十年內成為巴黎的一道風景」，預言如今已獲得充分印證

文：詹姆斯．賈德納（James Gardner）

10 創建當代的羅浮宮 The Creation of the Contemporary Louvre

（前略）

密特朗時代羅浮宮的擴建，正好落在人們意識到觀光產業對於國家財富重要性的這個大環境裡。從1970年代到大約2006年的這段期間，連續四任法國總統都為首善之都的博物館建設做出偉大貢獻。第一項計畫是位於第四區的龐畢度藝術中心，1977年落成，專門展覽現代藝術，催生這棟建築的喬治．龐畢度（Georges Pompidou），在完工三年前便在總統任期裡去世。他的繼任者瓦萊里．季斯卡．德斯坦（Valéry Giscard d'Estaing），將左岸大型的奧塞車站改造成一座收藏十九世紀藝術的美術館，在1986年開幕。

密特朗的繼任者賈克．席哈克（Jacques Chirac），創立了布朗利河岸博物館，位於奧塞美術館以西一點多英里，專門用來展示歐洲以外各民族的藝術，2006年正式開幕。至於密特朗，雖然他沒有創建全新的博物館，卻為羅浮宮這座法國最重要的博物館留下了永恆功績。密特朗跟席哈克一樣，都做滿兩屆總統，任期從1981到1995年，大羅浮宮計畫從1983年開始構思，到1989年正式開幕，包含附帶工程羅浮宮卡魯賽於1993年落成，都是在他的任內完成。

密特朗為這項計畫投入了無比的熱忱。在眾多驅策總統的動機中，最強大的力量莫過於熱愛蓋新建築，在巴黎留下永不磨滅的標記，過去數百年來，這件事曾驅策過法國的許多統治者。除了大羅浮宮計畫，密特朗推動的大型工程還包括維萊特公園（Parc de la Villette, 1987）、拉德芳斯新凱旋門（1989）、巴士底歌劇院（1990）、法國新國家圖書館（1996），以及連接國家圖書館和瑪德蓮（Madeleine）教堂、令人讚嘆的地鐵14號線（1998）。

自從拿破崙三世以降的一百多年來，法國沒有一位國家元首像密特朗這樣，投入這麼多時間和財力在首都的大型建設上。這些案子規模之龐大，直逼法老王的野心，加上羅浮宮新建的金字塔更加強了這種聯想。媒體把密特朗稱為「密特拉美西斯」（Mitteramses）或「咚咚卡門」（Tontonkhamon）（「咚咚」是叔叔的暱稱，也是密特朗的綽號），一方面也因為他那張讀不出表情的臉，刻薄的觀察者把他這種特點形容成木乃伊化的最初徵兆。

然而，重新規劃羅浮宮並不是密特朗最初的構想，一開始，他還對這個計畫表露某種程度的不以為然。1981年7月，在他第一個七年任期還未屆滿兩個月之際，新任文化部長賈克．朗（Jack Lang）提出了一份大羅浮宮構想的報告，報告裡最大膽的建議，是將羅浮宮建築群的整個北半側都納入博物館範圍，這部分的空間已經被財政部使用超過一百年。事實上，這個想法早在1929年維恩就提出過，1950年薩勒又再次提出。賈克．朗在報告裡宣示：「當羅浮宮恢復最初的完整性時，它將會成為世界上最大的博物館。從凱旋門一路連通到孚日廣場，可以形成一條宏偉的遊覽景點。……只有恢復成完整的主體，大羅浮宮這個雄心勃勃的計畫才得以充分顯出其意義。」

賈克．朗彷彿在這份宣言裡，呼應了昔日大臣考爾白對年輕國王路易十四的建言：「陛下知之甚詳……沒有什麼比得上建築更能展現君王的偉大與精神了。」密特朗並沒有馬上同意，他在報告空白處留下眉批：「想法很好但有難度（好想法向來都如此）。F. M.」然而兩個月後，密特朗在1981年9月24日，總統就職的第一場記者會上，已經開始為這項計畫加溫，宣示將推動羅浮宮完成預定計畫。

在總統的想法裡，建立「大羅浮宮」（Grand Louvre，這麼稱呼是因為將北半側納入，擴大了博物館的規模）有一個很重要的時間點考量：一如拿破崙三世希望新羅浮宮能夠迎接1855年的世界博覽會，可惜最後沒能趕上；密特朗也希望他的計畫能在1989年世界博覽會開幕之前完工。這一年不僅是法國大革命兩百週年紀念，也是1889年世界博覽會的百週年紀念，當年的博覽會興建了艾菲爾鐵塔。

密特朗贏過拿破崙三世的地方在於，他實現了目標。1982年9月，他欽點埃米爾．比亞西尼（Émile Biasini）擔任執行祕書長，密特朗親自表示：「羅浮宮即將成為全世界最偉大的博物館，不僅在於建築規模和收藏廣度，還因為它本身作為博物館的品質，和在博物館學上的獨創性。」比亞西尼在1960年代曾經是馬爾侯的得力助手，擁有「推土機」（le bulldozer）的稱號，他堅毅的性格和非凡能力，似乎足以克服一切困難，實踐所有不可能的計畫。但是，他的十八般武藝這次將面臨最嚴苛的考驗。

大羅浮宮計畫包含三個部分，彼此多少有所重疊。第一部分預計在羅浮宮中央闢建一個大型接待區，上方是貝聿銘的玻璃金字塔，從接待大廳可通往博物館的三大展館：南翼的德農館、東翼的敘利館和北翼的黎希留館。其中黎希留館將會進行徹底改造，首次整併成為博物館空間。計畫第二部分是對羅浮宮建築立面進行全面翻修，尤其是拿破崙中庭的立面，經過一個世紀疏於維護，早已嚴重失修。現在的遊客很少能瞭解或體會到他們今天所見的外觀，其實早就經過進行精細的重建，而不只是單純對原始建築的修復。這項工作由羅浮宮的官方建築師喬治．杜瓦爾（Georges Duval）負責。