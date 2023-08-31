侯友宜倡長者免評巴氏量表直接請外籍看護，專家：移工名額徹底商品化、長者成仲介口中肥肉

國民黨總統參選人侯友宜近日提出長照政策，80歲以上或70至79歲患有癌症2期以上的長者，均可直接申請外籍看護，不需經專業人員以巴氏量表評估生活自理能力。侯友宜認為這能讓有需要的長者得到應有照顧，但專家提醒，這不但解決不了長照沉痾，還會壓縮本勞就業機會，並導致移工名額徹底商品化、私下交易更盛，使長者變成「仲介口中的肥肉」，迫切需照顧的失能失智者只會更難請到人。

大量移工無法解決長照系統沉痾，反壓縮就業機會

青年公園居家醫療團隊負責人鄭維理表示，巴氏量表用10個項目去評估人的自我照顧能力，有些長輩能力都還有，巴氏量表分數高，只是身體比較虛弱，如果日間照顧中心或住宿型機構普及，有專業人員照看長輩，家人能安心上班。但現在長照經費不足、照顧據點不均、機構一床難求，又面臨快速高齡化和少子化，越來越多家庭陷入蠟燭多頭燒的困境，便把希望寄託在申請外籍看護。

鄭維理分析，政治人物看到供需失衡的壓力，想到放寬規則、創造大量外籍看護名額，但這都無助於解決長照現存的系統問題，也不能保證真的會有更多移工願意來當看護，因為勞動條件太差。移工必須住在雇主家，連睡覺都要睡在被照顧者旁邊，工時超長，休息很少。當更多外籍看護進來，又轉去做其他工作，這反而會壓縮到台灣底層勞工的就業機會。

有錢就能買移工，仲介獲利最大，中重度失能者一樣難請人

「喊著要移工、缺移工的，可以分成想要和需要兩種人。」桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華表示，現在有一大批「想要」移工的人，高舉著中重度失能、失智者的「需要」去搶資源，但當這些想要被滿足之後，那些迫切需要照顧的人只是變得更弱勢、更請不到人。

黃姿華指出，現在就存在一種暗盤交易，仲介會向有資格申請外籍看護的人「買名額」，再轉賣給其他想要移工卻沒資格申請的人，最常見的就是當幫傭或保母。相較於照顧中重度失能者或失智者，同樣待遇下，移工當然更喜歡擔任幫傭或保母，不但工作較輕鬆，通常還能睡自己的房間，有真正下班的感覺。

黃姿華分析，若侯友宜政策成真，「移工名額」與照顧需求脫鉤，就會徹底商品化，名額交易更盛行，結果「只要有錢就能買到移工」。對仲介來說，每多一個名額就是多賺一筆錢，他們將成為這項政策最大的獲利者，年長者則變成「仲介口中的肥肉。」

「在宅24小時一對一照顧」靠壓榨移工實現，照護公共化應考慮「到宅多對多」

黃姿華直言，現在民眾所習慣的24小時一對一外籍看護，是完全沒有公共性、靠壓榨移工來成就的政策；惡劣的勞動條件、欠缺專業訓練導致的職業傷害，只會讓移工想要逃跑或轉出。政治人物不思提升移工勞動條件，認為「開更多名額就能讓大家都享有好的一對一照顧」，是不切實際的想法。

鄭維理表示，政府在討論住院看護納入健保補助的方案時，都知道「一對一」照顧很浪費人力，大多數時間都只是在陪伴，因此政府規劃的住院看護方案是「一對多」輪班照顧。黃姿華建議，如果政府想要發展公共化的居家長照政策，就要把現在的「在宅24小時一對一」轉變為「到宅多對多」模式，並將移工整合進來，一對一照顧的待遇也會因此提升，這才是能創造多贏的配套方案。

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核稿編輯：翁世航