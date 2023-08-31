侯友宜倡長者免評巴氏量表直接請外籍看護，專家：移工名額徹底商品化、長者成仲介口中肥肉
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國民黨總統參選人侯友宜近日提出長照政策，80歲以上或70至79歲患有癌症2期以上的長者，均可直接申請外籍看護，不需經專業人員以巴氏量表評估生活自理能力。專家提醒，這不但解決不了長照沉痾，還會壓縮本勞就業機會，並導致移工名額徹底商品化，使長者變成「仲介口中的肥肉」，迫切需照顧的失能失智者只會更難請到人。
國民黨總統參選人侯友宜近日提出長照政策，80歲以上或70至79歲患有癌症2期以上的長者，均可直接申請外籍看護，不需經專業人員以巴氏量表評估生活自理能力。侯友宜認為這能讓有需要的長者得到應有照顧，但專家提醒，這不但解決不了長照沉痾，還會壓縮本勞就業機會，並導致移工名額徹底商品化、私下交易更盛，使長者變成「仲介口中的肥肉」，迫切需照顧的失能失智者只會更難請到人。
大量移工無法解決長照系統沉痾，反壓縮就業機會
青年公園居家醫療團隊負責人鄭維理表示，巴氏量表用10個項目去評估人的自我照顧能力，有些長輩能力都還有，巴氏量表分數高，只是身體比較虛弱，如果日間照顧中心或住宿型機構普及，有專業人員照看長輩，家人能安心上班。但現在長照經費不足、照顧據點不均、機構一床難求，又面臨快速高齡化和少子化，越來越多家庭陷入蠟燭多頭燒的困境，便把希望寄託在申請外籍看護。
鄭維理分析，政治人物看到供需失衡的壓力，想到放寬規則、創造大量外籍看護名額，但這都無助於解決長照現存的系統問題，也不能保證真的會有更多移工願意來當看護，因為勞動條件太差。移工必須住在雇主家，連睡覺都要睡在被照顧者旁邊，工時超長，休息很少。當更多外籍看護進來，又轉去做其他工作，這反而會壓縮到台灣底層勞工的就業機會。
有錢就能買移工，仲介獲利最大，中重度失能者一樣難請人
「喊著要移工、缺移工的，可以分成想要和需要兩種人。」桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華表示，現在有一大批「想要」移工的人，高舉著中重度失能、失智者的「需要」去搶資源，但當這些想要被滿足之後，那些迫切需要照顧的人只是變得更弱勢、更請不到人。
黃姿華指出，現在就存在一種暗盤交易，仲介會向有資格申請外籍看護的人「買名額」，再轉賣給其他想要移工卻沒資格申請的人，最常見的就是當幫傭或保母。相較於照顧中重度失能者或失智者，同樣待遇下，移工當然更喜歡擔任幫傭或保母，不但工作較輕鬆，通常還能睡自己的房間，有真正下班的感覺。
黃姿華分析，若侯友宜政策成真，「移工名額」與照顧需求脫鉤，就會徹底商品化，名額交易更盛行，結果「只要有錢就能買到移工」。對仲介來說，每多一個名額就是多賺一筆錢，他們將成為這項政策最大的獲利者，年長者則變成「仲介口中的肥肉。」
「在宅24小時一對一照顧」靠壓榨移工實現，照護公共化應考慮「到宅多對多」
黃姿華直言，現在民眾所習慣的24小時一對一外籍看護，是完全沒有公共性、靠壓榨移工來成就的政策；惡劣的勞動條件、欠缺專業訓練導致的職業傷害，只會讓移工想要逃跑或轉出。政治人物不思提升移工勞動條件，認為「開更多名額就能讓大家都享有好的一對一照顧」，是不切實際的想法。
鄭維理表示，政府在討論住院看護納入健保補助的方案時，都知道「一對一」照顧很浪費人力，大多數時間都只是在陪伴，因此政府規劃的住院看護方案是「一對多」輪班照顧。黃姿華建議，如果政府想要發展公共化的居家長照政策，就要把現在的「在宅24小時一對一」轉變為「到宅多對多」模式，並將移工整合進來，一對一照顧的待遇也會因此提升，這才是能創造多贏的配套方案。
延伸閱讀
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核稿編輯：翁世航
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。