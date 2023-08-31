【關鍵眼中盯】郭台銘沒那麼笨，他知道選票上只有兩組人才有機會贏

繞了一大圈，郭台銘最後還是宣布要參選總統，在這場冷到不行的選戰中稍微掀起一些波瀾。

那場記者會之後，有人罵郭台銘背棄當初「全力支持初選勝利者」的承諾，有人在討論GTM的意思，但最多人在講的應該就是「賴清德可以躺著選了」。

確實，在郭台銘正式宣布之前，非綠陣營分裂後的三組參選人民調中，賴清德就已經穩定保持領先，而看郭台銘參選之後的民調，雖然有從賴方面偷走一些票，但除以三的趴數均分後當然又要更低。

但我們真的會在2024年1月13日的選票上，看到四組候選人嗎？

郭台銘也知道，選票上只有兩組人才能贏

郭台銘當然沒有這麼笨，在這場眼看國民黨必將失利的選戰裡，郭若不出頭，國民黨敗了只能怪自己，但若硬碰硬，藍營支持者必將責任全部怪到郭台銘頭上，成為「讓民進黨得逞」的代罪羔羊，讓他與自己所深愛的國民黨結怨，還能幫真正該負責任的人解套。

郭台銘當然沒那麼笨，其實從他和新聘發言人黃士修的發言，就能看到郭陣營在這個階段就是「在野整合最強一組，戰勝民進黨」，換句話說，他自己也知道最後選票上最理想的狀況，就是兩組人。

在這樣的戰略目標下，如何與另外兩位非綠參選人好好喝茶喝咖啡，就是郭台銘這個階段的工作重點，而從他努力與柯侯兩人交好的行為也能驗證這件事——之前嚴厲批評侯友宜能源政策而被封為「侯黑大將軍」的黃士修，都在社群上公開說了「現在起我都會對侯市長很有禮貌」。

Photo Credit: 中央社

在國民黨這一端，整合郭台銘也一直是他們的夢想。最有趣的一件事，就是在5月中剛宣布將推派侯友宜參選後，當下副手人選有傳出前台大校長管中閔的名字，這個於專業於戰功聽起來都很合理的選項，卻立刻被國民黨中央否認，甚至說這是「破壞黨內團結」。

為什麼是破壞團結？破壞的是誰的團結？那不破壞團結的副總統人選是誰？

事實上，直到郭台銘記者會當天，國民黨幕僚群中仍傳有「最後選票上只會有兩組人」的說法，可見藍營5月的心態與今日並無太多差別。

若真要說有什麼問題，就在那之後有許多國民黨籍的民意代表跳船，有人受黨紀處罰，有人直接退黨，倘若有朝一日真的侯郭配或郭侯配，那些人該情何以堪？還是國民黨又要再一次將他們「同舟」回來？

柯文哲或成最大受害者

相較國民黨，柯文哲與他的民眾黨這兩天應該是相對受挫的。

原本在與侯友宜民調黃金交叉後，柯文哲支持度越來越看漲，若能延續這樣的勢頭，要在選前讓「討厭民進黨」的選民棄保倒戈一舉將柯推上總統大位並非夢想，過去和郭台銘在海灘邊凱道上的親密，也讓人有著柯郭將整合的錯覺。

只是郭台銘一宣布，不只那些覺得「郭 = 柯」的郭台銘支持者將轉離柯文哲，更明顯表示郭台銘（不論是要選到底或當人副手）並非把柯文哲當成唯一選項，加上黨內大小爭議發生，侯郭若真的整合了，柯文哲可能真的要被邊緣化。

所以當郭柯同時現身計程車工會活動時，柯文哲一臉僵硬看都不看郭台銘的原因，恐怕不是因為行程相撞罰站乾等，而是氣自己原本看似順風順水的選戰布局，一夕間全亂了。

Photo Credit: 中央社

其實郭台銘「宣布參選來促使整合」的動作不難理解，也不矛盾，只要想想成立一間新公司，打破市佔率平衡，產生影響力，之後給別人高價收購（或收購比自己小的人）的模式，就再清晰也不過。

郭台銘商業思維的模式真的不難懂，他想要的就是把自己的價值炒到最高，做一場最有利的集團化收購整合，最好是對方能八抬大轎將他請去。但柯侯的幕僚——正如我一個好朋友所說「政治背景大大多於商業」——不解風情，在資本市場壓境時仍要講官話、裝矜持，這也是柯侯郭三人至今無法好好談的原因。

有夢最美，但要讓誰？

如果柯文哲、侯友宜、郭台銘三人能想通，本屆選舉民調至今賴清德的支持度就算不加上「未表態」，也幾乎不曾過半，也就是說在一對一的情況下完全佔不了任何便宜。

就像是賭地緣政治的衝突一樣，民進黨這場選舉期待的就是非綠陣營持續分裂，也勢必會持續增加三組人馬的心結。但在樂看各種大聯盟一團烏煙瘴氣，還開心的說要幫郭台銘連署之時，綠營支持者大多沒有一整合就要政黨輪替的危機意識。不過目前已開始看到有些側翼粉專開始抓起郭台銘的大小問題，而綠營捧殺挑選對象一直是很準確的：若不怕你，不會罵你。

幻想裡，在目前誰都不可能主動退的柯文哲與侯友宜之間，郭台銘出現確實極有可能促成非綠陣營的整合，但從務實看，郭台銘的氣焰、柯文哲的野心、國民黨的拉不下臉，三方力量最終是否真能化為一組人選真的尚在未定之天，更別忘記郭台銘過去創業路上除了幫別人代工之外，打造自有品牌大多沒有太成功（還有人記得InFocus嗎）。

這場用商業思維跟兩個老江湖打的選戰，郭台銘真能做出自己的品牌？還是繼續為別人OEM？讓我們繼續看下去。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航