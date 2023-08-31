【關鍵眼中盯】郭台銘沒那麼笨，他知道選票上只有兩組人才有機會贏
我們想讓你知道的是
郭台銘宣布參選後，綠營支持者一片歡慶「賴清德可以躺著選了」，但這樣的說法大多沒有沒有非綠一整合就要政黨輪替的危機意識，其實郭台銘比誰都清楚最終選票上必須只有兩組候選人，而他的戰略目標也是要達成這個事情。
繞了一大圈，郭台銘最後還是宣布要參選總統，在這場冷到不行的選戰中稍微掀起一些波瀾。
那場記者會之後，有人罵郭台銘背棄當初「全力支持初選勝利者」的承諾，有人在討論GTM的意思，但最多人在講的應該就是「賴清德可以躺著選了」。
確實，在郭台銘正式宣布之前，非綠陣營分裂後的三組參選人民調中，賴清德就已經穩定保持領先，而看郭台銘參選之後的民調，雖然有從賴方面偷走一些票，但除以三的趴數均分後當然又要更低。
但我們真的會在2024年1月13日的選票上，看到四組候選人嗎？
郭台銘也知道，選票上只有兩組人才能贏
郭台銘當然沒有這麼笨，在這場眼看國民黨必將失利的選戰裡，郭若不出頭，國民黨敗了只能怪自己，但若硬碰硬，藍營支持者必將責任全部怪到郭台銘頭上，成為「讓民進黨得逞」的代罪羔羊，讓他與自己所深愛的國民黨結怨，還能幫真正該負責任的人解套。
郭台銘當然沒那麼笨，其實從他和新聘發言人黃士修的發言，就能看到郭陣營在這個階段就是「在野整合最強一組，戰勝民進黨」，換句話說，他自己也知道最後選票上最理想的狀況，就是兩組人。
在這樣的戰略目標下，如何與另外兩位非綠參選人好好喝茶喝咖啡，就是郭台銘這個階段的工作重點，而從他努力與柯侯兩人交好的行為也能驗證這件事——之前嚴厲批評侯友宜能源政策而被封為「侯黑大將軍」的黃士修，都在社群上公開說了「現在起我都會對侯市長很有禮貌」。
在國民黨這一端，整合郭台銘也一直是他們的夢想。最有趣的一件事，就是在5月中剛宣布將推派侯友宜參選後，當下副手人選有傳出前台大校長管中閔的名字，這個於專業於戰功聽起來都很合理的選項，卻立刻被國民黨中央否認，甚至說這是「破壞黨內團結」。
為什麼是破壞團結？破壞的是誰的團結？那不破壞團結的副總統人選是誰？
事實上，直到郭台銘記者會當天，國民黨幕僚群中仍傳有「最後選票上只會有兩組人」的說法，可見藍營5月的心態與今日並無太多差別。
若真要說有什麼問題，就在那之後有許多國民黨籍的民意代表跳船，有人受黨紀處罰，有人直接退黨，倘若有朝一日真的侯郭配或郭侯配，那些人該情何以堪？還是國民黨又要再一次將他們「同舟」回來？
柯文哲或成最大受害者
相較國民黨，柯文哲與他的民眾黨這兩天應該是相對受挫的。
原本在與侯友宜民調黃金交叉後，柯文哲支持度越來越看漲，若能延續這樣的勢頭，要在選前讓「討厭民進黨」的選民棄保倒戈一舉將柯推上總統大位並非夢想，過去和郭台銘在海灘邊凱道上的親密，也讓人有著柯郭將整合的錯覺。
只是郭台銘一宣布，不只那些覺得「郭 = 柯」的郭台銘支持者將轉離柯文哲，更明顯表示郭台銘（不論是要選到底或當人副手）並非把柯文哲當成唯一選項，加上黨內大小爭議發生，侯郭若真的整合了，柯文哲可能真的要被邊緣化。
所以當郭柯同時現身計程車工會活動時，柯文哲一臉僵硬看都不看郭台銘的原因，恐怕不是因為行程相撞罰站乾等，而是氣自己原本看似順風順水的選戰布局，一夕間全亂了。
其實郭台銘「宣布參選來促使整合」的動作不難理解，也不矛盾，只要想想成立一間新公司，打破市佔率平衡，產生影響力，之後給別人高價收購（或收購比自己小的人）的模式，就再清晰也不過。
郭台銘商業思維的模式真的不難懂，他想要的就是把自己的價值炒到最高，做一場最有利的集團化收購整合，最好是對方能八抬大轎將他請去。但柯侯的幕僚——正如我一個好朋友所說「政治背景大大多於商業」——不解風情，在資本市場壓境時仍要講官話、裝矜持，這也是柯侯郭三人至今無法好好談的原因。
有夢最美，但要讓誰？
如果柯文哲、侯友宜、郭台銘三人能想通，本屆選舉民調至今賴清德的支持度就算不加上「未表態」，也幾乎不曾過半，也就是說在一對一的情況下完全佔不了任何便宜。
就像是賭地緣政治的衝突一樣，民進黨這場選舉期待的就是非綠陣營持續分裂，也勢必會持續增加三組人馬的心結。但在樂看各種大聯盟一團烏煙瘴氣，還開心的說要幫郭台銘連署之時，綠營支持者大多沒有一整合就要政黨輪替的危機意識。不過目前已開始看到有些側翼粉專開始抓起郭台銘的大小問題，而綠營捧殺挑選對象一直是很準確的：若不怕你，不會罵你。
幻想裡，在目前誰都不可能主動退的柯文哲與侯友宜之間，郭台銘出現確實極有可能促成非綠陣營的整合，但從務實看，郭台銘的氣焰、柯文哲的野心、國民黨的拉不下臉，三方力量最終是否真能化為一組人選真的尚在未定之天，更別忘記郭台銘過去創業路上除了幫別人代工之外，打造自有品牌大多沒有太成功（還有人記得InFocus嗎）。
這場用商業思維跟兩個老江湖打的選戰，郭台銘真能做出自己的品牌？還是繼續為別人OEM？讓我們繼續看下去。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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100%MIT，資安、守護、陪伴全方位服務：Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具，家中寶貝的第一個智慧好朋友
我們想讓你知道的是
仁寶集團子公司「神寶醫資」推出新款AI智慧寶寶攝影機與互動玩具「Pixsee Play & Pixsee Friends」，不只今年榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界設計大獎，還擁有五大資安防護科技，為父母提供最安全、最智慧的科技育兒體驗。
目錄
現代生活非常便利，不只手機、平板、筆電等3C產品可以連線上網，越來越多的傳統家電也支援連接網路，提供即時的遠端服務。除了家事幫手，這些技術也應用在育兒照護，搭配即時傳輸、錄影、遠端語音等功能，育兒好物「寶寶攝影機」就此誕生，造福了不少工作家庭兩頭燒的新手爸媽。
當心！小家庭也有資安危機，你不可不知的科技漏洞
但你知道嗎，這些物聯網科技其實存在著資安隱憂。2015年，國外安全分析公司Rapid7就曾公布10個存在於嬰兒攝影機的安全漏洞，例如駭客可能繞過認證機制進入系統，任意存取或濫用監視服務等。這意味著，若攝影機這類聯網的3C產品沒有做好防護，或是使用者缺乏良好的資安習慣，很可能就會碰上家庭的資安危機，輕則帳號、個資等資料遭駭，造成資料外流與財產損失，重則產品遭到駭客惡意操控，把視訊鏡頭變成駭客窺視全家人一舉一動的「內鬼」。
雖然寶寶攝影機遭駭客入侵聽來駭人，但我們也不需因噎廢食，害怕使用類似的攝影機產品；相反的，這正凸顯出資安防護的重要性。所以我們應該建立正確的資安知識，將「資安防護」列入家用攝影機的挑選標準之一，如此一來，才能放心享受安全、智慧的家庭生活。
把資安變成基本要求！Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大防護科技
話說回來，到底如何判斷產品的資安防護是否到位？對於資安領域較陌生的新手爸媽來說，建議可以從廠牌知名度、資安規範等角度來評估。例如神寶醫資聯手微軟（Microsoft）推出的「Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具套組」，就是目前市面上同類型的產品中，少數擁有頂尖的資安防護規格的品牌。
「Pixsee Play & Pixsee Friends」由仁寶集團子公司「神寶醫資」打造，不只產品本身榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界創新設計大獎肯定；對於資安，設計團隊更自信給出「兩大安心」承諾：其一，每一台Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機都是百分之百台灣精造，完全不需擔心產地的不確定因素；其二，Pixsee Play擁有五大資安防護科技，從驗證、傳輸到儲存，通通採用高規格的防護措施，為家人在意的隱私問題提供最全面的保護。
Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大資安防護科技
一、遵循號稱「史上最嚴格個資法」的歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）。
二、採用「硬體安全晶片」加密防護為使用者保護的基礎，加強身分驗證及資料存取管理措施。
三、SD記憶卡經磁碟加密，僅能透過Pixsee攝影機讀取，任何人皆無法使用讀卡機讀取或在其他電子裝置使用這張記憶卡，確保記憶卡品質與資料安全性。
四、資料傳輸過程全程採用銀行等級的加密工具及加密標準，保障無線網路連線及資料傳輸的安全。
五、Pixsee與微軟合作，以微軟旗下「Azure IoT Hub服務」為樞紐，結合Azure的加密技術與多項資安方案，於雲端整合管理所有Pixsee設置，提供商業等級的資料防護。
智慧偵測 x 高清夜視：不分日夜守護你的心肝寶貝
除了不可忽視的資安防護，針對寶寶的智慧守護也是Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的一大亮點。設計團隊結合影像偵測、聲音辨識等技術，精心設計了許多智慧功能，幫助爸媽妥善的照顧小寶貝。例如面對「寶寶為什麼哭？」的世紀難題時，Pixsee獨特的哭聲偵測與辨識技術就很實用，不管是尿布濕了、肚子餓了、還是單純需要有人抱抱，Pixsee Play都能運用哭聲資料庫的比對，找出寶寶可能的需求，並在Pixsee App推播提醒時呈現，讓爸媽對症下藥，給予最適當的關愛。
另外，寶寶在成長過程還可能面臨兩大危險：第一是睡眠時的翻身或口鼻覆蓋，第二則是寶寶學會爬行後，總會不受控的往家中較危險的區域（如床邊、玄關）探險。面對防不慎防的風險，Pixsee Play也有相應功能可以提供協助。例如偵測孩子的口鼻是否遭到異物遮擋的「臉部覆蓋偵測」，以及緊盯家中的小寶貝動向的「危險／安全區域偵測」，都能透過Pixsee App發送提示訊息，第一時間提醒照顧者趕到寶寶身邊協助處理，避免聽見寶寶哭聲的心碎瞬間。
此外，Pixsee Play的攝影鏡頭也十分講究。由六層全玻璃構成的500萬畫素鏡頭，搭配Pixsee專業影像畸變校正軟體技術（LDC），不只解析度高，160度超廣角影像也完全不變形，每個細微表現都清清楚楚，再搭配Pixsee App的「智慧拍照」功能，清晰紀錄寶寶的每個可愛瞬間。而且，Pixsee Play還搭載夜鶯近紅外光科技，就算是完全無光源的深夜，夜視鏡頭依然能夠清晰捕捉寶寶張手、眨眼等細節動作，爸媽再也不用為了看一眼孩子而半夜頻繁起床了。
Pixsee Friends動物夥伴布偶大集合：陪伴寶貝的第一個「智慧好朋友」
以為達成看顧寶寶的任務就結束了嗎？Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機能做的還不只如此。對嬰幼兒而言，外界的一切刺激與回饋，都形塑著他的經驗感受，成為養成人格特質的一部分。所以，有時明明不需要換尿布、也不是肚子餓，寶寶卻還是哭鬧不已，這其實就是需要陪伴的訊號。
陪伴也是Pixsee的強項。除了Pixsee Play的可愛外型之外，還有三位造型療癒的「Pixsee Friends動物夥伴布偶」，每位Pixsee Friend都擁有獨特的音樂歌單。只要寶寶對著攝影鏡頭揮動布偶，Pixsee Play就會自動播放由兒童音樂專家精選的「心情補給歌單」，回應寶寶探索世界的行動。
因為設計的初衷就是希望產品能夠陪伴寶寶，Pixsee Play & Pixsee Friends皆選用非絨布布料製作，不只耐磨好清洗，也避免絨毛、灰塵等病菌風險影響寶寶的健康。因此，爸媽就可以放心把Pixsee Play與Pixsee Friends介紹給寶寶認識，讓他們成為爸媽的替身、寶寶的夥伴，陪伴寶寶快樂長大。
最貼心的是，不論是揮揮玩偶、聽音樂後的笑鬧反應，Pixsee App的智慧拍照功能會自動拍下這些互動過程，並生成「精選回憶」及「縮時短片」等影音內容儲存在專屬雲端。如此一來，就算爸媽咪不在身邊，依然可以看見寶寶和Pixsee Friends的有趣互動，不錯過任何寶寶讓人心臟爆擊的可愛瞬間。
對寶寶而言，Pixsee Friends的互動及陪伴是成長的重要經驗，不只抓握玩偶能鍛鍊手部的肌肉，也能緩解與父母分開的分離焦慮，對於人格養成中的獨立、自信、想像力等，都有正向幫助；而對爸媽而言，Pixsee Friends就像是寶寶的第一個朋友，能夠分擔一些育兒的甜蜜負擔，同時讓寶寶擁有屬於自己的小夥伴。
智慧操作好簡單！Pixsee App智慧功能設定詳解
Pixsee Play & Pixsee Friends最厲害的地方是，在功能服務如此全方位的同時，操作起來依然簡單直覺。首先，你只需要一台安裝「Pixsee App」的行動裝置，註冊Pixsee的帳號、綁定會員資料後，就可以進入裝置配對的環節。
Pixsee App的介面分類很清楚、使用設計也非常直覺，只要進入Pixsee App後點選左上角的「選單」，再點選「Pixsee設定」，就能看到前文提到如哭聲偵測、區域偵測、縮時短片、語音偵測等豐富功能。以爸媽最關心的智慧拍照功能為例，只要點選「縮時短片」的選項，打開「紀錄模式」，依照家庭的使用需求設定細節。
接著再從選單中選擇「相簿」，就能看到孩子的各種可愛瞬間，同時，App下方還有AI自動生成的精選回憶及縮時短片。如果想要自行編輯，只要點選播放任意一則短片，就能從右上方的「編輯」進入編輯畫面，以拖放的方式來新增、刪除照片，打造最可愛的寶寶圖輯。
除了智慧拍照，Pixsee Play另一大亮點就是智慧播放音樂與聲音。操作上與智慧拍照雷同，但必須先綁定Pixsee Friends，並根據不同的Pixsee Friends進行個別設定。每個Pixsee Friends都能夠設定「父母語錄製」及「AI智慧音樂盒」，依指示完成設定或聲音錄製後，只要將Pixsee Friends置於鏡頭前100至30公分處，緩慢朝向鏡頭推進，Pixsee Play就會自動偵測，偵測成功時會響起提示音，並自動播放音樂清單或父母錄音檔。
Pixsee Play & Pixsee Friends：為寶寶獻上最美好的禮物
專為現代家庭而生的Pixsee Play & Pixsee Friends，為繁忙的父母記錄寶寶的每個瞬間，同時，也替家庭帶來全新的科技育兒體驗。如果正在煩惱親朋好友的孩子滿月禮要送什麼，適用於0~6歲小朋友的Pixsee Play & Pixsee Friends，或許是最與眾不同、也最實用的彌月贈禮，還能在寶寶轉瞬即逝的成長過程中，獻上最美好的祝福。
生活中，所有與寶寶連結的時刻都是無價的，想要分享寶寶成長喜悅的心情，大概是全天下父母都能共鳴的情感。這也是神寶醫資打造打造「Pixsee」系列產品的原動力。所以，大至每個智慧功能的細節設計、小至包覆材質的選用搭配，都是團隊反覆測試、驗證的結晶，一切都只為了讓Pixsee Play不只是攝影機，更是陪伴孩子的智慧互動玩具。