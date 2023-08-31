訪檳城「潮藝館」：潮州人因政治與經濟因素下南洋，也將家鄉的「潮劇」帶到東南亞
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華人移民時，通常會按原方言及原籍地來進行結群，潮州人也不例外，如東南亞各國的潮州會館就是海外潮州人的重要社團，這類協會常利用公共廟宇（如天后宮、武聖廟或宗族祠堂等…）當作活動中心，藉此來建立移民的社群網絡，協助移民事務，也分享日常生活經驗，透過同文同種的地緣關係凝聚認同感，是此移民組織主要的運作規則。
移民南洋的背景
華人與東南亞當地的互動，早從三國時期朱應與康泰出使扶南就開始了，另據元朝汪大淵在《島夷志略》有關羅斛與暹羅兩地的記載可知，在13世紀時，已有華商到暹羅進行貿易活動。到了15世紀初，中國東南沿海地區的居民便因政治與經濟因素，選擇移民至東南亞，其中潮州人就是主要的移民群之一。
華人移民時，通常會按原方言及原籍地來進行結群，潮州人也不例外，如東南亞各國的潮州會館（或中華商會等）就是海外潮州人的重要社團，這類協會常利用公共廟宇（如天后宮、武聖廟或宗族祠堂等…）當作活動中心，藉此來建立移民的社群網絡，協助移民事務，也分享日常生活經驗，透過同文同種的地緣關係凝聚認同感，是此移民組織主要的運作規則。
海外移民並不容易，幾百年前迫使潮州人外移的主因來自於生存問題，因為潮州自古地狹人眾，米糧常有缺乏之虞，不得不向外發展。以泰國（古稱暹羅）為例，清朝康熙、雍正和乾隆時期由於潮州與暹羅之間有頻繁的貿易往來，加上滿清政府為鼓勵中泰兩地的大米貿易，漸次鬆綁移民政策，鼓勵商貿，也間接帶動了移民潮。乾隆年間，移民法規更為寬鬆，舉凡出洋貿易之人，無論年份遠近，清廷均概准移民回籍，讓更多人在「回家有路」的情況下，願意出走尋找新天地，這與先前清廷對出境華人非死即棄的做法截然不同，也因此締造了清代中期後移民的高峰期。
除了清廷的推力，東南亞當時的政權也是助長移民的重要拉力，例如暹羅鄭信王（1767-1782）的父親就是潮州人，所以他主政後，對華人實行優惠政策，積極招徠華商至暹。面對中國社會政局不穩與糧食短缺的困境，東南亞的惠華政策加上足夠的米糧的確吸引不少潮州人願意外移，期盼開創新局，而潮人移民的同時，也將家鄉的潮劇帶到了東南亞。
潮人潮劇
潮劇，又稱潮腔、潮調、潮州戲，是潮人用潮州方言演唱的地方劇曲，流佈於廣東東部、福建南部、台灣、香港及東南亞各國持潮州方言的華僑或華人聚居的地區。潮劇劇目載歌載舞，有人認為是元明南戲地方化的結果，也有人認為是由民間小戲發展而來。關於潮劇的稱呼，明清時期名為潮腔或潮調，後來才冠以潮「劇」之稱，辛亥革命後，潮劇之名才漸漸為人採用。
明代嘉靖年間，《中國戲曲志•廣東卷》曾如此描述潮劇：「潮俗多以鄉音搬演戲文」，流傳的劇本曲文乃是使用潮州方言音韻寫成，此外，其相關的唱腔、曲牌和角色扮演，也都有一定的規範。清朝時，除了原有的潮腔唱潮調外，還出現了泉腔、潮腔相互滲透融合，並受弋陽、崑腔、徽池雅調等影響，形成了「潮泉雅調」的新調，晚近還有「閩粵新腔」的出現。潮劇音樂屬曲牌聯套體，唱南北曲，聲腔曲調優美，善抒情，清代中葉以後，吸收板腔體音樂，顯得靈活多姿；潮劇唱腔講究「含、咬、吞、吐」，並吸收了民間鑼鼓、詩弦樂、廟堂音樂等樂曲內容，結合於唱腔的變化上，組成了潮劇特有的地方戲曲的表現特色。
潮劇起源於地方劇曲，而地方戲曲又和華人歷來的巫儺文化有其相關性，清代時期的潮州戲活動頻繁，清順治《潮州府志‧卷一》記載：「仲春祀先祖，坊鄉多演戲。」由此可知，潮州戲與民間迎神賽會習俗的相互結合，最遲在清代就已經相當盛行了，故潮人移民東南亞的同時，為祭祖與敬神的心靈需求，也將具有宗教和娛樂的潮劇引入移民地。例如新馬地區的華人至今仍習慣在7月普渡時，為靈界眾生安排潮劇演出，一則酬神，二則祭祖，三則安魂，酬神潮劇反映了華人的民族性，不管居住的時空如何變遷，華人敬天畏神與安土重遷的精神，總是代代流傳，成為了一種鮮明的文化認同標誌。
華人社群與寺廟功能
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