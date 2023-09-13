《超級外送員》：我擔任外送員時就經常違規騎上人行道，不這麼做很多餐點根本送達不了

文：蔡宛芸

受迫的違規行為

二〇二〇年九月五日這天，即將邁入白露了，理應是典型的秋季天氣，可是氣溫卻不尋常，中午仍像夏至一樣炎熱，飆破三十度。

陳先生沒有因為炙熱的陽光而退縮，他一如往常地利用午休時段，從房仲公司步行到附近的木片便當店買午餐。

對陳先生來說，這原本是一個再普通不過的中餐時間，他沒想到自己會涉入一場紛爭，更沒想到自己會變成媒體爭相採訪的對象。

熊貓外送員：「我跪你，好不好！我跟你講，我送便當已經遲到了！……那是送學校的（便當）……」

警察：「我就說了，你不簽我就按拒簽、拒收！」

熊貓外送員：「你就是擺明要讓我做白工嘛，你要讓我做幾天白工啊？」

一名熊貓外送員，因為將機車騎上人行道，而被路過的巡邏員警逮個正著。警察以違反道路交通管理處罰條例第四十五條第一項第六款規定「駕車行駛人行道」，對這名外送員開罰。這張罰單的金額，不只會抵銷這張派單的收入，也會讓這名外送員一整天的努力，化為烏有。

這名外送員擔憂「做白工」，選擇以「跪地」的卑微行為，試圖挽回頹勢。但是，員警堅守職責，不肯讓步，雙方就僵持在那裡。陳先生從便當店走出【註1】，目睹了事發經過，他沒有像其他路人一樣，快步走開或圍觀嘲笑，反而留在現場觀察，想著如何替這尷尬的場面解圍。

這名外送員在原地跪了好幾分鐘，苦苦哀求員警，不肯起身，就在他情緒即將潰堤之際，陳先生現身了。他從旁邊不起眼的騎樓，走了過來。

陳先生一開口就向員警詢問：「是要多少錢啊？我剛剛查應該是六百到九百？」不過，員警還沒回話，陳先生已經從錢包裡掏出一千元鈔票，放在外送員的手上。他對外送員說：「不然我給你一千，你先去送便當啦。他已經開了，不開也不是辦法，你就以後不要再這樣騎人行道。」

陳先生的現身，讓員警及外送員都感到驚訝，他就如同從幾百公尺降落的神明一樣，替彼此解套。就這樣，雙方不再爭執，各自掉頭回到工作崗位—外送員繼續送餐，員警繼續巡邏，而陳先生則返回房仲公司用餐，生活恢復既往平靜。

只是，承平時光非常短暫，現場紛爭落幕之後，有人隨即在網路及電視上另掀拉簾，把整件事情搬到數位世界裡，重新演繹了數遍。不只目睹民眾在網路上寫下事發經過，許多媒體也從路過者拍攝的照片、員警的行車紀錄，說起了這則故事。

有些媒體把陳先生塑造為英雄，賦予他英雄救美的美名；相對的，外送員則被認為是「自作自受」，不值得同情。幾位網友甚至把外送員下跪的行為，揶揄為下跪求婚【註2】，在社群媒體的貼文留言「嫁給他！嫁給他！」

眾人都把這起事件視為一齣鬧劇，把外送員下跪的行徑，當作是茶餘飯後的笑柄。但是，當我看見這則新聞時，察覺到的卻是大眾對於外送員的工作有諸多不理解。

為何冒險違規騎到人行道？

我自己擔任外送員時，就經常違規把機車騎上人行道。不僅如此，我也是違規停車的常客。我的這些違規行為，都不是我願意犯下的，但如果我不這麼做，很多餐點根本送達不了。特別是大台北這種都會地區，路邊停車格可說是一格難求，就連有提供外送員專用停車區的百貨公司或商場，在尖峰時段也是如此。

我就曾經在週末晚間送餐到百貨公司，當我準備把機車騎進百貨公司地下停車場時，卻被保全以滿位的理由擋下。我別無他法，只好將機車違規停放在紅線上，頂著被開單的風險跑進商場，找尋訂餐的櫃位人員。當時如果我不這麼做，可能等到餐點都冷掉了，還是等不到車位。

我的經驗並非個案，新聞也曾報導類似案例。一名外送員在晚上六點，送餐到高雄某家百貨公司，因為外送員專用車格被佔用【註3】，找不到停車位，又怕警察開罰，他便把機車牽進百貨公司大門，將餐點交給點餐的一樓櫃位人員，隨即離開。

這件事情被目擊者分享到社群平台，在網路上曝了光。百貨公司一樓出現摩托車的奇景，就這麼傳播開來。大家都說是外送員的錯，不僅百貨公司不滿，開記者會向外送平台抗議，大眾輿論也傾向把外送員的行為，解讀為誇張行徑。

雖然外送員的行為超乎常理，但探究原因，就能理解這不是特殊案例。大多數外送員都有找停車位的問題，只是每個人的做法不同，有人像我一樣選擇冒著風險，違規停車；有人就像這名外送員一樣，不想被開罰，選擇直接把機車牽了進去。不論做法為何，停車位不夠，才是外送員逼不得已違規停車的主因。我們應該解決的是停車位問題，而非只是檢討外送員。

外送員停車的問題，在近一、兩年逐漸受到政府重視，像是台北市就在部分熱點送餐區域，增設限停十五分鐘外送機車停車格，或者少數餐廳、賣場，也開始增設外送員專用停車區。不過，供應的數量仍遠遠不及外送員的需求，另外，一般使用者也會違規佔用外送專用車格，因此外送員的停車問題並無法有效獲得改善。

做完一單，領到的是報酬，還是罰單？

綜觀來說，不論是違規將機車騎上人行道，還是違規停車，對外送員來說，都會產生很大的風險，只要一有閃失，不小心遇到巡邏警察或是檢舉達人，就得賠上跑單的報酬，自付罰金。儘管有可能被開罰，外送員大多還是選擇冒險一試，甚至，有些人已經把罰單當作是固定開銷。

為什麼外送員寧願被開罰，也要冒著違規風險呢？原因不是外送員錢太多，不怕被罰，答案正好相反，那是因為外送員的報酬太少，他們才更要這麼做。外送員的報酬，採取論件計酬，完成一單只有幾十塊收入。如果花大把時間找停車位，這對他們的荷包來說，實在划不來。此外，如果動作太慢，外送員還有可能遭到消費者負評或當面責難。這兩個因素造成了許多外送員寧願鋌而走險。

註釋