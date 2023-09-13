《超級外送員》：我擔任外送員時就經常違規騎上人行道，不這麼做很多餐點根本送達不了
我們想讓你知道的是
為什麼外送員寧願被開罰，也要冒著違規風險呢？原因不是外送員錢太多，不怕被罰，答案正好相反，那是因為外送員的報酬太少，他們才更要這麼做。外送員的報酬，採取論件計酬，完成一單只有幾十塊收入。如果花大把時間找停車位，這對他們的荷包來說，實在划不來。
文：蔡宛芸
受迫的違規行為
二〇二〇年九月五日這天，即將邁入白露了，理應是典型的秋季天氣，可是氣溫卻不尋常，中午仍像夏至一樣炎熱，飆破三十度。
陳先生沒有因為炙熱的陽光而退縮，他一如往常地利用午休時段，從房仲公司步行到附近的木片便當店買午餐。
對陳先生來說，這原本是一個再普通不過的中餐時間，他沒想到自己會涉入一場紛爭，更沒想到自己會變成媒體爭相採訪的對象。
熊貓外送員：「我跪你，好不好！我跟你講，我送便當已經遲到了！……那是送學校的（便當）……」
警察：「我就說了，你不簽我就按拒簽、拒收！」
熊貓外送員：「你就是擺明要讓我做白工嘛，你要讓我做幾天白工啊？」
一名熊貓外送員，因為將機車騎上人行道，而被路過的巡邏員警逮個正著。警察以違反道路交通管理處罰條例第四十五條第一項第六款規定「駕車行駛人行道」，對這名外送員開罰。這張罰單的金額，不只會抵銷這張派單的收入，也會讓這名外送員一整天的努力，化為烏有。
這名外送員擔憂「做白工」，選擇以「跪地」的卑微行為，試圖挽回頹勢。但是，員警堅守職責，不肯讓步，雙方就僵持在那裡。陳先生從便當店走出【註1】，目睹了事發經過，他沒有像其他路人一樣，快步走開或圍觀嘲笑，反而留在現場觀察，想著如何替這尷尬的場面解圍。
這名外送員在原地跪了好幾分鐘，苦苦哀求員警，不肯起身，就在他情緒即將潰堤之際，陳先生現身了。他從旁邊不起眼的騎樓，走了過來。
陳先生一開口就向員警詢問：「是要多少錢啊？我剛剛查應該是六百到九百？」不過，員警還沒回話，陳先生已經從錢包裡掏出一千元鈔票，放在外送員的手上。他對外送員說：「不然我給你一千，你先去送便當啦。他已經開了，不開也不是辦法，你就以後不要再這樣騎人行道。」
陳先生的現身，讓員警及外送員都感到驚訝，他就如同從幾百公尺降落的神明一樣，替彼此解套。就這樣，雙方不再爭執，各自掉頭回到工作崗位—外送員繼續送餐，員警繼續巡邏，而陳先生則返回房仲公司用餐，生活恢復既往平靜。
只是，承平時光非常短暫，現場紛爭落幕之後，有人隨即在網路及電視上另掀拉簾，把整件事情搬到數位世界裡，重新演繹了數遍。不只目睹民眾在網路上寫下事發經過，許多媒體也從路過者拍攝的照片、員警的行車紀錄，說起了這則故事。
有些媒體把陳先生塑造為英雄，賦予他英雄救美的美名；相對的，外送員則被認為是「自作自受」，不值得同情。幾位網友甚至把外送員下跪的行為，揶揄為下跪求婚【註2】，在社群媒體的貼文留言「嫁給他！嫁給他！」
眾人都把這起事件視為一齣鬧劇，把外送員下跪的行徑，當作是茶餘飯後的笑柄。但是，當我看見這則新聞時，察覺到的卻是大眾對於外送員的工作有諸多不理解。
為何冒險違規騎到人行道？
我自己擔任外送員時，就經常違規把機車騎上人行道。不僅如此，我也是違規停車的常客。我的這些違規行為，都不是我願意犯下的，但如果我不這麼做，很多餐點根本送達不了。特別是大台北這種都會地區，路邊停車格可說是一格難求，就連有提供外送員專用停車區的百貨公司或商場，在尖峰時段也是如此。
我就曾經在週末晚間送餐到百貨公司，當我準備把機車騎進百貨公司地下停車場時，卻被保全以滿位的理由擋下。我別無他法，只好將機車違規停放在紅線上，頂著被開單的風險跑進商場，找尋訂餐的櫃位人員。當時如果我不這麼做，可能等到餐點都冷掉了，還是等不到車位。
我的經驗並非個案，新聞也曾報導類似案例。一名外送員在晚上六點，送餐到高雄某家百貨公司，因為外送員專用車格被佔用【註3】，找不到停車位，又怕警察開罰，他便把機車牽進百貨公司大門，將餐點交給點餐的一樓櫃位人員，隨即離開。
這件事情被目擊者分享到社群平台，在網路上曝了光。百貨公司一樓出現摩托車的奇景，就這麼傳播開來。大家都說是外送員的錯，不僅百貨公司不滿，開記者會向外送平台抗議，大眾輿論也傾向把外送員的行為，解讀為誇張行徑。
雖然外送員的行為超乎常理，但探究原因，就能理解這不是特殊案例。大多數外送員都有找停車位的問題，只是每個人的做法不同，有人像我一樣選擇冒著風險，違規停車；有人就像這名外送員一樣，不想被開罰，選擇直接把機車牽了進去。不論做法為何，停車位不夠，才是外送員逼不得已違規停車的主因。我們應該解決的是停車位問題，而非只是檢討外送員。
外送員停車的問題，在近一、兩年逐漸受到政府重視，像是台北市就在部分熱點送餐區域，增設限停十五分鐘外送機車停車格，或者少數餐廳、賣場，也開始增設外送員專用停車區。不過，供應的數量仍遠遠不及外送員的需求，另外，一般使用者也會違規佔用外送專用車格，因此外送員的停車問題並無法有效獲得改善。
做完一單，領到的是報酬，還是罰單？
綜觀來說，不論是違規將機車騎上人行道，還是違規停車，對外送員來說，都會產生很大的風險，只要一有閃失，不小心遇到巡邏警察或是檢舉達人，就得賠上跑單的報酬，自付罰金。儘管有可能被開罰，外送員大多還是選擇冒險一試，甚至，有些人已經把罰單當作是固定開銷。
為什麼外送員寧願被開罰，也要冒著違規風險呢？原因不是外送員錢太多，不怕被罰，答案正好相反，那是因為外送員的報酬太少，他們才更要這麼做。外送員的報酬，採取論件計酬，完成一單只有幾十塊收入。如果花大把時間找停車位，這對他們的荷包來說，實在划不來。此外，如果動作太慢，外送員還有可能遭到消費者負評或當面責難。這兩個因素造成了許多外送員寧願鋌而走險。
註釋
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html