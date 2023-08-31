土耳其航太科技節TEKNOFEST：慶祝共和國政體100週年，拜卡軍用無人機「Kizilelma」國際高度關注

文：張瑞邦（Tucker Chang）

全球最具規模的航空、航太及尖端科技節日「TEKNOFEST」於2023年8月30日在土耳其首都安卡拉（Ankara）盛大展開，為期5天的活動內容包含科技競賽、飛行表演、國際研討會、科技教育工作坊以及戰機展示，以此慶祝土耳其以共和國的政體形式成立滿100週年。

根據土耳其國營新聞台《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）報導，參與TEKNOFEST科技節的民眾還可體驗垂直風洞（Vertical wind tunnel）、享受大型舞台表演節目、參觀園區內的天文館，更可體驗最先進的高科技產品。

該新聞台另指出，本年度於安卡拉開辦的TEKNOFEST科技節已邁入第二個場次，今（2023）年首場活動於4月在伊斯坦堡阿塔圖克機場（Instanbul Atatürk Airport）舉行，活動期間有超過250萬名遊客共襄盛舉，而第三場的TEKNOFEST博覽會則預計將於今（2023）年9月27日至10月1日選定在土耳其第三大城市伊茲密爾（İzmir）舉辦。

土耳其《每日晨報》（Daily Sabah）表示，TEKNOFEST於2018年舉辦至今已邁入6週年，該節日長期以來皆由土耳其科技團隊基金會（T3 Foundation）與土耳其產業科技部（Industry and Technology Ministry）主辦，單在2023年於伊斯坦堡舉行的TEKNOFEST就吸引土國總統府、政府各部會、私人企業、新聞媒體業以及學術單位等117個機構、19家贊助商參與，此盛況亦彰顯土耳其產、官、學各界對TEKNOFEST的重視程度。

土耳其為何要舉辦TEKNOFEST？

據TEKNOFEST官網透露，該航太科技節的舉辦初衷在於提升土耳其社會對各類科技的興趣，並讓大眾知道，土耳其已轉型為能生產、研發高科技產品的國家，同時該節慶亦會藉由舉辦各式科學競賽，協助數十萬年輕學子一圓科學夢。

TEKNOFEST官方以2022年於土耳其北部黑海沿岸城市薩姆松（Samsun）舉行的該節慶競賽為例，當時的TEKNOFEST主辦單位提供40場不同的科技競賽供各年齡層的年輕人報名，最終共有來自107個國家、15.4萬支隊伍，超過60萬名選手參賽，而土耳其內部的81個省級行政區亦皆有選手報名。