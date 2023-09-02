英國外交大臣訪中之際，《環球時報》社論要求大英博物館無償返還中國文物
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蘇格蘭聖安德魯斯大學現代語言學院中國文化研究創始教授利大英認為，中國正式提出返還文物的要求，只是時間問題：《環時》顯然希望加以利用大英博物館的尷尬局面。
大英博物館近日傳出有2000件藏品遭職員監守自盜，博物館館長辭職下台之際，中共喉舌《人民日報》旗下小報《環球時報》發表社論公開要求英國無償返還博物館的中國文物，並稱引起網上廣泛討論。
《環時》形容大英博物館為「全球最大的『贓物接收者』」，並稱聲援全球其他國家提出同樣聲請。該報更進一步發表漫畫，譏諷大英博物館「賊喊捉賊」。有近270年歷史的大英博物館迄今並未回覆《BBC》的置評要求。
這起爭議剛好發生在英國外交大臣詹姆斯・柯維立（James Cleverly）訪中之際。8月30日凌晨抵達北京的柯維立是五年來首位訪問中國的英國外相。
目前中英關係因中資投資英國敏感行業受阻，圍繞香港與新疆人權問題的爭議，以及參與在北京眼中，以美國為首的「五眼聯盟」等圍堵中國行動，正陷於低谷。柯維立此行希望修補雙邊關係，而大英博物館的中國文物似乎成為了新的煩惱。
倫敦大學亞非學院（SOAS University of London）中國研究院主任曾銳生教授對《BBC中文》分析說，《環時》這篇社評主要是出於見風使舵，但也可以理解為給柯維立一個下馬威。
曾銳生教授說：「柯維立訪中該是早於大英博物館問題出現前就已敲定，但像《環時》甚至中國外交部等，要是利用大英博物館事件作為槓桿向柯維立施壓，毫不奇怪。」
蘇格蘭聖安德魯斯大學現代語言學院中國文化研究創始教授利大英（Prof Gregory Lee）認為，中國正式提出返還文物的要求，只是時間問題。他對《BBC中文》表示，《環時》顯然希望對大英博物館這尷尬局面加以利用。
《環時》社評怎麼說？都引起了哪些反應？
《環球時報》在8月27日同時透過該報中、英文版發表這篇社評，開首稱：「作為一家中國媒體，我們正式向大英博物館提出要求，請把所有通過非正當渠道獲取的中國文物無償地歸還中國，不要再採取牴觸、拖延和敷衍態度，首先要向全世界做出歸還的公開承諾，並盡快啟動這項早就該做的工作。」
「請英國政府在法律及相關程序上予以配合推動，這將是對英國是否真心誠意洗刷殖民污點、彌補歷史罪責的一種考驗和驗證。」
文章並未提及柯維立訪華，但批評英國稱：「有著血腥、醜陋、可恥殖民歷史的英國，對待別人卻一直有著很強的道德優越感，經常站在道義高點上對別國的內部事務指手畫腳，甚至橫加干涉。我們真不知道，他們的道德優越感是從哪裡來的。」
社評發表後，微博、微信公眾號與抖音等社群媒體平台上的相關內容接連出現，包括來自其他官方媒體的貼文與短視頻。部分也被轉發到社群媒體「X」（前稱Twitter推特）上。
這其中包括一些強調「文物想回家」概念的內容。
《環球時報》繼而跟進報導，稱要求退還文物的議題在中國網路上引起廣泛討論。
據新浪微博數據，截至8月30日，由《環球時報》發起的話題「請大英博物館無償歸還中國文物」獲得超過8億閲讀量，帶來至少2.6萬原創貼文。
《環球時報》屬官方媒體，但中國政府並未公開評論其主張。不過，中國外交部在8月29日例行新聞發佈會上，公開表揚了瑞士近日舉行儀式，向中國返還一批文物。
外交部發言人汪文斌說：「此次文物返還是中瑞兩國在文化遺產保護領域合作的又一次成功實踐，對增進兩國人民之間的相互了解與友誼發揮了積極作用，也對在全球範圍打擊文物走私、保護文物安全、擴大政府間合作具有示範意義。」
大英博物館有多少中國藏品？跟這次監守自盜事件有多大關係？
大英博物館成立於1753年，1759年正式開館，目前擁有西方規模最大的中國文物館藏，合共達2.3萬件，涵蓋自距今達1萬年前的新石器時代至當代的多種青銅器、瓷器、翡翠、書法與繪畫等。著名展品包括唐代《女史箴圖》摹本。
《環時》社評稱：「它們都是怎麼從中國流失到大英博物館的，具體過程可能難以追溯。但可以確定的是，它們大多都是當年英國趁人之危、趁火打劫，甚至直接對中國製造劫難趁機劫掠或盜取得來的。」
「只要英國不能證明哪一件藏品來自合法、乾淨的渠道，那麼這件藏品的母國就有權利去追索。」
8月16日，博物館公布發生監守自盜事件，約2000項藏品「失蹤、被盜或受損」，一名僱員被革職。8月25日，博物館館長哈特維格・費舍爾（Hartwig Fischer）辭職。
館方表示已向倫敦大都會警察局（Metropolitan Police）報案，同時委託博物館前理事奈傑爾・博德曼爵士（Sir Nigel Boardman）和英國運輸警察局（British Transport Police）警察總長露西・多爾西（Lucy D'Orsi）主持獨立調查。
《環時》社評稱：「人們質疑英國警方和館方為何遲遲不發佈失竊文物的照片與詳細描述。不發佈照片可能意味著，大英博物館仍然未能查明其龐大收藏中究竟有多少已經丟失，大概率比2000件更多。」
「換句話說，大英博物館沒有保管好的、弄丟弄壞的，其實主要是屬於其他國家的文化財產，這怎能不讓人心疼。」
《環時》8月29日發表政治漫畫，進一步諷刺大英博物館在「賊喊捉賊」。
事情也被提升到聯合國層面。聯合國秘書長發言人杜加裡克（Stéphane Dujarric）29日主持例行記者會時，被問到是否認為大英博物館毫無能力保護其館藏，以及應否將文物歸還有關國家。
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
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本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。