英國外交大臣訪中之際，《環球時報》社論要求大英博物館無償返還中國文物

大英博物館近日傳出有2000件藏品遭職員監守自盜，博物館館長辭職下台之際，中共喉舌《人民日報》旗下小報《環球時報》發表社論公開要求英國無償返還博物館的中國文物，並稱引起網上廣泛討論。

《環時》形容大英博物館為「全球最大的『贓物接收者』」，並稱聲援全球其他國家提出同樣聲請。該報更進一步發表漫畫，譏諷大英博物館「賊喊捉賊」。有近270年歷史的大英博物館迄今並未回覆《BBC》的置評要求。

這起爭議剛好發生在英國外交大臣詹姆斯・柯維立（James Cleverly）訪中之際。8月30日凌晨抵達北京的柯維立是五年來首位訪問中國的英國外相。

目前中英關係因中資投資英國敏感行業受阻，圍繞香港與新疆人權問題的爭議，以及參與在北京眼中，以美國為首的「五眼聯盟」等圍堵中國行動，正陷於低谷。柯維立此行希望修補雙邊關係，而大英博物館的中國文物似乎成為了新的煩惱。

倫敦大學亞非學院（SOAS University of London）中國研究院主任曾銳生教授對《BBC中文》分析說，《環時》這篇社評主要是出於見風使舵，但也可以理解為給柯維立一個下馬威。

曾銳生教授說：「柯維立訪中該是早於大英博物館問題出現前就已敲定，但像《環時》甚至中國外交部等，要是利用大英博物館事件作為槓桿向柯維立施壓，毫不奇怪。」

蘇格蘭聖安德魯斯大學現代語言學院中國文化研究創始教授利大英（Prof Gregory Lee）認為，中國正式提出返還文物的要求，只是時間問題。他對《BBC中文》表示，《環時》顯然希望對大英博物館這尷尬局面加以利用。

Photo Credit: Reuters / BBC News 柯維立是五年來首位訪問中國的英國外相。

《環時》社評怎麼說？都引起了哪些反應？

《環球時報》在8月27日同時透過該報中、英文版發表這篇社評，開首稱：「作為一家中國媒體，我們正式向大英博物館提出要求，請把所有通過非正當渠道獲取的中國文物無償地歸還中國，不要再採取牴觸、拖延和敷衍態度，首先要向全世界做出歸還的公開承諾，並盡快啟動這項早就該做的工作。」

「請英國政府在法律及相關程序上予以配合推動，這將是對英國是否真心誠意洗刷殖民污點、彌補歷史罪責的一種考驗和驗證。」

文章並未提及柯維立訪華，但批評英國稱：「有著血腥、醜陋、可恥殖民歷史的英國，對待別人卻一直有著很強的道德優越感，經常站在道義高點上對別國的內部事務指手畫腳，甚至橫加干涉。我們真不知道，他們的道德優越感是從哪裡來的。」

社評發表後，微博、微信公眾號與抖音等社群媒體平台上的相關內容接連出現，包括來自其他官方媒體的貼文與短視頻。部分也被轉發到社群媒體「X」（前稱Twitter推特）上。

Weibo / China News Service

Douyin / TikTok / CMG Cross-Strait Radio

這其中包括一些強調「文物想回家」概念的內容。

Douyin / TikTok / CYLC Central Committee

《環球時報》繼而跟進報導，稱要求退還文物的議題在中國網路上引起廣泛討論。

據新浪微博數據，截至8月30日，由《環球時報》發起的話題「請大英博物館無償歸還中國文物」獲得超過8億閲讀量，帶來至少2.6萬原創貼文。

《環球時報》屬官方媒體，但中國政府並未公開評論其主張。不過，中國外交部在8月29日例行新聞發佈會上，公開表揚了瑞士近日舉行儀式，向中國返還一批文物。

外交部發言人汪文斌說：「此次文物返還是中瑞兩國在文化遺產保護領域合作的又一次成功實踐，對增進兩國人民之間的相互了解與友誼發揮了積極作用，也對在全球範圍打擊文物走私、保護文物安全、擴大政府間合作具有示範意義。」

大英博物館有多少中國藏品？跟這次監守自盜事件有多大關係？

大英博物館成立於1753年，1759年正式開館，目前擁有西方規模最大的中國文物館藏，合共達2.3萬件，涵蓋自距今達1萬年前的新石器時代至當代的多種青銅器、瓷器、翡翠、書法與繪畫等。著名展品包括唐代《女史箴圖》摹本。

《環時》社評稱：「它們都是怎麼從中國流失到大英博物館的，具體過程可能難以追溯。但可以確定的是，它們大多都是當年英國趁人之危、趁火打劫，甚至直接對中國製造劫難趁機劫掠或盜取得來的。」

「只要英國不能證明哪一件藏品來自合法、乾淨的渠道，那麼這件藏品的母國就有權利去追索。」

8月16日，博物館公布發生監守自盜事件，約2000項藏品「失蹤、被盜或受損」，一名僱員被革職。8月25日，博物館館長哈特維格・費舍爾（Hartwig Fischer）辭職。

館方表示已向倫敦大都會警察局（Metropolitan Police）報案，同時委託博物館前理事奈傑爾・博德曼爵士（Sir Nigel Boardman）和英國運輸警察局（British Transport Police）警察總長露西・多爾西（Lucy D'Orsi）主持獨立調查。

《環時》社評稱：「人們質疑英國警方和館方為何遲遲不發佈失竊文物的照片與詳細描述。不發佈照片可能意味著，大英博物館仍然未能查明其龐大收藏中究竟有多少已經丟失，大概率比2000件更多。」

「換句話說，大英博物館沒有保管好的、弄丟弄壞的，其實主要是屬於其他國家的文化財產，這怎能不讓人心疼。」

《環時》8月29日發表政治漫畫，進一步諷刺大英博物館在「賊喊捉賊」。

事情也被提升到聯合國層面。聯合國秘書長發言人杜加裡克（Stéphane Dujarric）29日主持例行記者會時，被問到是否認為大英博物館毫無能力保護其館藏，以及應否將文物歸還有關國家。