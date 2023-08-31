加彭政變：多名軍官推翻掌權56年邦戈家族，宣布解散政府、關閉國界
我們想讓你知道的是
位於中非的加彭，盛產石油與可可，但國家本身貧窮。加彭26日進行了總統、國會和議會選舉，阿里・邦戈尋求延續家族56年的權力控制，反對派則推動變革。人們在選後擔心社會動盪，局勢高度緊張。加彭大選由於缺乏國際觀察員，同時暫時中止了一些外媒傳播，加上當局在投票後決定切斷網路，並在全國實施宵禁，引發外界對選舉過程透明度的憂慮。
加彭大選後傳出政變，多名軍官於電視上宣布掌權
（中央社）位於中非的加彭（Gabon）在國家選舉機構宣布總統阿里・邦戈（Ali Bongo Ondimba）贏得第3個任期後，一群加彭高級軍官今天（當地時間30日）凌晨出現在「加彭24」（Gabon 24）電視頻道，表示已經掌權。
根據《路透社》與《法新社》報導，這些軍人在電視上宣稱他們代表加彭所有安全與國防部隊。他們表示，選舉結果作廢，所有邊界關閉直至另行通知，以及解散政府。
加彭係石油輸出國家組織（OPEC）成員，加彭政府並未立即回應此一事件。
《法新社》報導，當記者聽到加彭首都自由市（Libreville）傳來槍聲時，12名軍人出現在電視上，宣布他們取消最近的大選結果，並解散「國家所有機構」。
其中一名軍人代表「體系過渡和恢復委員會」向外表示，在發現「不負責任、不可預測的治理導致社會凝聚力持續惡化，可能引發國家陷入混亂後…，我們決定結束現有政權來捍衛和平。」
位於中非的加彭，盛產石油與可可，但國家本身貧窮。加彭26日進行了總統、國會和議會選舉，阿里・邦戈尋求延續家族56年的權力控制，反對派則推動變革。人們在選後擔心社會動盪，局勢高度緊張。
加彭大選由於缺乏國際觀察員，同時暫時中止了一些外媒傳播，加上當局在投票後決定切斷網路，並在全國實施宵禁，引發外界對選舉過程透明度的憂慮。
加彭政變軍官宣布關閉邊界，總統遭軟禁家中
在加彭軍官宣布政府遭到推翻數小時後，軍事官員今天表示，總統阿里・邦戈已被軟禁在家中，他的一名兒子則因「叛國罪」被捕。
綜合《法新社》與《路透社》報導，10幾名軍人凌晨在電視上宣布選舉結果作廢、關閉所有邊界、解散國家機構，並宣稱他們代表加彭所有安全與國防部隊。
在另一份於國營電視台宣讀的聲明中，軍官們表示，他們已經拘留阿里・邦戈。阿里・邦戈於2009年接替自1967年以來一直統治加彭的父親奧瑪・邦戈（Omar Bongo）。反對人士指出，這個家族未能與230萬國民分享國家的石油和礦業財富。
高級軍官在國營電視台宣讀的聲明中表示：「阿里・邦戈總統正與家人和醫生一同被軟禁在家中。」
一名軍事領袖表示，阿里・邦戈的兒子和貼身顧問努瑞丁・邦戈（Noureddin Bongo Valentin）、幕僚長恩古盧（Ian Ghislain Ngoulou）、副總統、另外2名總統顧問，以及執政黨加彭民主黨（Gabonese Democratic Party）2名高級幹部「已被逮捕」。
軍事領袖指出，他們被控犯下叛國、侵占、貪腐和偽造總統簽名等罪行。
加彭軍方政變，任命共和國衛隊指揮官擔任過渡總統
中非國家加彭軍方在大選後發動政變奪權，總統阿里・邦戈被軟禁家中。根據電視台聲明，政變領袖們今天已任命共和國衛隊指揮官恩古瑪（Brice Oligui Nguema）將軍擔任過渡總統。
《法新社》、法國24台（FRANCE 24）等媒體報導，電視畫面顯示，數百名加彭軍人將共和國衛隊（Republican Guard）指揮官恩古瑪將軍高高抬起，歡呼稱他為總統。
此外，根據在「加彭24」電視頻道宣讀的聲明，政變領袖們已任命恩古瑪將軍擔任「過渡總統」。
加彭本月26日進行了總統、國會和議會選舉，總統阿里・邦戈尋求延續家族56年的權力控制，反對派則推動變革。
總統大選結果顯示，阿里・邦戈獲勝，未料一群加彭高級軍官今天凌晨出現在「加彭24」電視頻道，宣告已經掌權。
加彭軍事官員表示，阿里・邦戈已被軟禁在家中，他的一名兒子則因「叛國罪」被捕。
非洲國家加彭傳政變，外界反應一次看
中非國家加彭的選舉機構宣布總統阿里・邦戈贏得第3任期後，一群高階軍官旋即於今晨宣布掌權，似是2020年以來中西非的第8場軍事政變，以下是外界對此的反應：
- 法國政府
法國政府發言人維宏（Olivier Veran）今天表示，法國「譴責（加彭）進行中的政變」，正密切關注此事，並「重申渴望看到選舉結果一旦出爐將受到尊重。」
- 中國外交部發言人汪文斌
「中方密切關注加彭形勢發展，呼籲加彭相關方從國家和人民根本利益出發，通過對話和平解決分歧，盡快恢復正常秩序，確保邦戈總統人身安全，維護國家和平穩定和發展大局。」
- 歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）
「此事若經證實，將是又一場升高全區不穩定性的軍事政變。」
「整個區域——從中非共和國開始，然後是馬利、布吉納法索與現在的尼日，可能還有加彭——都處於非常艱難的形勢，部長們肯定得深思那裡發生的事情，以及我們可以如何改善關於這些國家的政策。」
- 俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）
「莫斯科收到這個非洲友好國家內部局勢急遽惡化的消息，備感憂心。我們持續密切關注局勢發展，並希望情況迅速穩定下來。」
非洲加彭現任總統家族掌權逾半世紀，大選後爆政變
中非國家加彭26日總統大選結果顯示，現任總統阿里・邦戈獲勝，未料一群高級軍官透過國營電視台宣布選舉結果無效，稱軍方已掌權。以下是《法新社》整理有關加彭的5個事實：
- 邦戈家族統治超過半世紀
這個中非小國自1960年脫離法國獨立至今已63年，其中超過55年由同一家族統治。
現年64歲的阿里・邦戈在26日舉行的選舉尋求贏得第3個任期。他的父親歐瑪・邦戈在掌權近42年後，於2009年去世，由他接手。
1967年掌權的老邦戈有「盜賊統治者」之稱。他是世界上最富有的人之一，而財富來自加彭的石油。
Tags：
生成式AI帶起雲端熱潮！現在就是平步青「雲」的絕佳機會──AWS AWSome Day線上雲端培訓日免費報名中！
我們想讓你知道的是
現在就是科技史上的重要轉捩點，掌握「雲端技術」的工作者，已經成台灣企業雇主偏好的新時代人才。若想跟上趨勢、步入雲端，你就絕對不能錯過臺灣雲端服務商AWS於9月07日舉辦的「AWS線上雲端培訓日」！
自生成式人工智慧（Gen AI）問世，人工智慧（AI）展現出諸如自然語言、圖像、音樂等內容生成的創造能力後，AI一詞便躍升為產業最熱門的關鍵字。不只企業紛紛導入相關技術人才，整合各式AI服務、開啟新一波的商業競賽，甚至海外也出現了名為「AI溝通師」的新興職缺，年薪上看百萬台幣。
但你可能不知道的是，除了AI，「雲端服務」的領域其實也充滿機遇──其中的關鍵，是AI與雲端密不可分的關連性。雲端服務就好比是AI的基礎建設，不只提供大量的數據存儲和處理能力，對於AI模型的訓練與運行至關重要；同時，藉由雲端供應商預先建構的服務及API，開發者能夠享有擴展彈性及服務整合等優勢，小至原型開發、大至大規模部署，都可以隨需求調整所需資源，輕鬆整合各項AI功能。
基礎數位技能免費養成，雲端技術替你打開職場新大門！
AWS台灣數位技能研究指出，在台灣，具備高階數位技能（如雲端運算或軟體開發）的受訪員工每年平均收入約180萬台幣，且高達52%掌握高階數位技能的受訪員工表示擁有較高的工作滿意度；不過，反觀台灣產業的數位人才招募狀況，AWS卻發現有過半雇主在找尋數位人才的過程面臨極大挑戰，且有75%的受訪企業表示，數位認證或培訓課程能夠代替學士學位。這意味著，未來數年市場對擁有數位技能的員工的需求將保持強勁，且擁有越高階的數位技能，在招募市場中就越佔據主動權與優勢；不過，隨著Gen AI等新興技術崛起，企業對於基礎數位技能的需求也逐步擴大，成為眾人踏入雲端領域的絕佳機會。
為幫助有意學習雲端的初學者深入認識，並從中找到職涯發展的機遇，AWS即將於9月07日下午舉辦完全免費的雲端入門課程「AWS線上雲端培訓日（AWSome day）」。活動中，除了基本雲端概念、運算、儲存服務及安全性等，也會介紹時下熱門的AI應用，並帶領參與者認識AWS多元的雲端解決方案，獲得能夠即時應用的雲端實戰力。最重要的是，「AWS線上雲端培訓日」線上參與、全程免費，非常適合想要接觸雲端，但時間有限的產業工作者們。
雲端小白的技術即戰力！完整雲端應用展示，助你敲開雲端產業入門磚
「AWS線上雲端培訓日」由AWS資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，課程內容從雲端趨勢、運算儲存等核心服務開始，漸漸延伸至資料庫、網路架構、資安概念等概念，最後聚焦AI、物連網、機器學習等AWS的焦點服務，為您開啟個人或企業的雲端創新之旅。
專為雲端小白量身打造的課程架構，加上資深講師深入淺出的示範，相信不管你是否擁有雲端基礎，結訓後都能獲得適當的基礎雲端能力，並擁有對AWS旗下200多種服務的初步認識，了解如何活用雲端、掌握AI。除此之外，課程結束後參與者還會獲得AWS提供的培訓證書，為個人求職或是部門競爭帶來正面的影響。
無論是企業或資訊主管、開發團隊的技術人員，還是對雲端服務有興趣的工作者，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，千萬別錯過由AWS專家帶來的培訓課程。此外，若您是第一次接觸AWS的用戶，只要在活動前註冊AWS免費帳號，還能獲得「AWS藍芽喇叭」，歡迎點此了解更詳細活動規範。
AWS線上雲端培訓日（AWSome day）活動資訊
活動時間：2023年9月07日 | 2:00 PM - 5:00 PM
參與方式：報名完成後，將收到線上觀看連結。報名者只要於課程指定時間上線參與即可。
立即報名：點此填寫資料即可完成報名。
課前準備：本課程中，專業講師會分享如何透過AWS帳戶，免費使用AWS高達200多種的雲端服務。為提高課程參與，請於課前註冊AWS帳號，以利課程中同步操作體驗。