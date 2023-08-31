加彭政變：多名軍官推翻掌權56年邦戈家族，宣布解散政府、關閉國界

加彭大選後傳出政變，多名軍官於電視上宣布掌權

（中央社）位於中非的加彭（Gabon）在國家選舉機構宣布總統阿里・邦戈（Ali Bongo Ondimba）贏得第3個任期後，一群加彭高級軍官今天（當地時間30日）凌晨出現在「加彭24」（Gabon 24）電視頻道，表示已經掌權。

根據《路透社》與《法新社》報導，這些軍人在電視上宣稱他們代表加彭所有安全與國防部隊。他們表示，選舉結果作廢，所有邊界關閉直至另行通知，以及解散政府。

加彭係石油輸出國家組織（OPEC）成員，加彭政府並未立即回應此一事件。

《法新社》報導，當記者聽到加彭首都自由市（Libreville）傳來槍聲時，12名軍人出現在電視上，宣布他們取消最近的大選結果，並解散「國家所有機構」。

其中一名軍人代表「體系過渡和恢復委員會」向外表示，在發現「不負責任、不可預測的治理導致社會凝聚力持續惡化，可能引發國家陷入混亂後…，我們決定結束現有政權來捍衛和平。」

位於中非的加彭，盛產石油與可可，但國家本身貧窮。加彭26日進行了總統、國會和議會選舉，阿里・邦戈尋求延續家族56年的權力控制，反對派則推動變革。人們在選後擔心社會動盪，局勢高度緊張。

加彭大選由於缺乏國際觀察員，同時暫時中止了一些外媒傳播，加上當局在投票後決定切斷網路，並在全國實施宵禁，引發外界對選舉過程透明度的憂慮。

加彭政變軍官宣布關閉邊界，總統遭軟禁家中

在加彭軍官宣布政府遭到推翻數小時後，軍事官員今天表示，總統阿里・邦戈已被軟禁在家中，他的一名兒子則因「叛國罪」被捕。

綜合《法新社》與《路透社》報導，10幾名軍人凌晨在電視上宣布選舉結果作廢、關閉所有邊界、解散國家機構，並宣稱他們代表加彭所有安全與國防部隊。

在另一份於國營電視台宣讀的聲明中，軍官們表示，他們已經拘留阿里・邦戈。阿里・邦戈於2009年接替自1967年以來一直統治加彭的父親奧瑪・邦戈（Omar Bongo）。反對人士指出，這個家族未能與230萬國民分享國家的石油和礦業財富。

高級軍官在國營電視台宣讀的聲明中表示：「阿里・邦戈總統正與家人和醫生一同被軟禁在家中。」

一名軍事領袖表示，阿里・邦戈的兒子和貼身顧問努瑞丁・邦戈（Noureddin Bongo Valentin）、幕僚長恩古盧（Ian Ghislain Ngoulou）、副總統、另外2名總統顧問，以及執政黨加彭民主黨（Gabonese Democratic Party）2名高級幹部「已被逮捕」。

軍事領袖指出，他們被控犯下叛國、侵占、貪腐和偽造總統簽名等罪行。

加彭軍方政變，任命共和國衛隊指揮官擔任過渡總統

中非國家加彭軍方在大選後發動政變奪權，總統阿里・邦戈被軟禁家中。根據電視台聲明，政變領袖們今天已任命共和國衛隊指揮官恩古瑪（Brice Oligui Nguema）將軍擔任過渡總統。

《法新社》、法國24台（FRANCE 24）等媒體報導，電視畫面顯示，數百名加彭軍人將共和國衛隊（Republican Guard）指揮官恩古瑪將軍高高抬起，歡呼稱他為總統。

此外，根據在「加彭24」電視頻道宣讀的聲明，政變領袖們已任命恩古瑪將軍擔任「過渡總統」。

加彭本月26日進行了總統、國會和議會選舉，總統阿里・邦戈尋求延續家族56年的權力控制，反對派則推動變革。

總統大選結果顯示，阿里・邦戈獲勝，未料一群加彭高級軍官今天凌晨出現在「加彭24」電視頻道，宣告已經掌權。

加彭軍事官員表示，阿里・邦戈已被軟禁在家中，他的一名兒子則因「叛國罪」被捕。

非洲國家加彭傳政變，外界反應一次看

中非國家加彭的選舉機構宣布總統阿里・邦戈贏得第3任期後，一群高階軍官旋即於今晨宣布掌權，似是2020年以來中西非的第8場軍事政變，以下是外界對此的反應：

法國政府

法國政府發言人維宏（Olivier Veran）今天表示，法國「譴責（加彭）進行中的政變」，正密切關注此事，並「重申渴望看到選舉結果一旦出爐將受到尊重。」

中國外交部發言人汪文斌

「中方密切關注加彭形勢發展，呼籲加彭相關方從國家和人民根本利益出發，通過對話和平解決分歧，盡快恢復正常秩序，確保邦戈總統人身安全，維護國家和平穩定和發展大局。」

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）

「此事若經證實，將是又一場升高全區不穩定性的軍事政變。」

「整個區域——從中非共和國開始，然後是馬利、布吉納法索與現在的尼日，可能還有加彭——都處於非常艱難的形勢，部長們肯定得深思那裡發生的事情，以及我們可以如何改善關於這些國家的政策。」

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）

「莫斯科收到這個非洲友好國家內部局勢急遽惡化的消息，備感憂心。我們持續密切關注局勢發展，並希望情況迅速穩定下來。」

非洲加彭現任總統家族掌權逾半世紀，大選後爆政變

中非國家加彭26日總統大選結果顯示，現任總統阿里・邦戈獲勝，未料一群高級軍官透過國營電視台宣布選舉結果無效，稱軍方已掌權。以下是《法新社》整理有關加彭的5個事實：

邦戈家族統治超過半世紀

這個中非小國自1960年脫離法國獨立至今已63年，其中超過55年由同一家族統治。

現年64歲的阿里・邦戈在26日舉行的選舉尋求贏得第3個任期。他的父親歐瑪・邦戈在掌權近42年後，於2009年去世，由他接手。

1967年掌權的老邦戈有「盜賊統治者」之稱。他是世界上最富有的人之一，而財富來自加彭的石油。