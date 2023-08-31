2023/08/31,
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詐騙假冒蘋果客服信驗證Apple Pay，資安專家：收到釣魚信件先「停看聽」

詐騙假冒蘋果客服信驗證Apple Pay，資安專家：收到釣魚信件先「停看聽」
Photo Credit: 黃俊凱 

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趨勢科技全球消費市場開發暨行銷協理劉彥伯指出，通常這類型的詐騙郵件會模仿蘋果或Google信件標題及格式，但寄件者地址拼法會跟官方有落差，比較容易露出馬腳。

（中央社）詐騙手法層出不窮，有民眾在臉書發文指出，收到自稱「蘋果客服」信件要求驗證Apple Pay，其實是為了騙取個資。資安專家表示，收到類似的釣魚信件應該「停看聽」，先停下來想一想，再檢查手機相關App是否出問題，接著打聽其他人是否也遇到類似情形。

趨勢科技全球消費市場開發暨行銷協理劉彥伯昨（30）日接受《中央社》電話採訪表示，詐騙電子郵件存在已久，以蘋果服務而言，詐騙集團會假冒Apple Pay、App Store或iCloud名義廣發信件，宣稱用戶Apple Pay被停權、App Store需要退款或iCloud偵測到有人入侵，引誘用戶連上假冒的蘋果網站後輸入個資。

劉彥伯指出，通常這類型的詐騙郵件會模仿蘋果或Google信件標題及格式，但寄件者地址拼法會跟官方有落差，比較容易露出馬腳。用戶收到可疑郵件時，先別急著點擊連結，以這次Apple Pay為例，可打開iPhone的「錢包」App，檢查Apple Pay綁定的信用卡是否出問題。

如果真的不小心點擊詐騙連結，或已經輸入帳號密碼等個資，劉彥伯建議趕快聯絡銀行停止信用卡，並更換新信用卡，因為到時候才想更改帳號密碼來阻止詐騙集團，通常已經來不及了。

他也提到，雖然詐騙集團看起來是「亂槍打鳥」，其實也會配合時事出手。例如平常會假冒熱門串流影音服務Netflix、Disney+，宣稱訂閱到期或收款有問題，報稅季節會假冒政府單位提供退稅服務，這次則是剛好選在蘋果公布秋季發表會日期後，因此可能有不少人上當受騙，民眾要提高警覺。

有民眾29日在臉書發文表示，日前收到一封自稱「蘋果客服」信件，標題為「支付資格暫時被封鎖」，內容提到用戶在設備中使用的卡片與多個設備關聯，作為安全措施，已阻止用戶的Apple Pay服務，直到能夠驗證用戶是卡片真正所有者。

貼文指出，「蘋果客服」信件要求用戶在24小時內完成驗證，否則付款資格將被永久禁用，並附上「立即驗證」連結。

發文者提醒，「一旦驗證了，Apple ID權限就交出去了，再也拿不回來了」，呼籲其他人多加注意。貼文發出後不到1天，已有約8000人按讚、1.9萬人分享。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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