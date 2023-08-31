台灣是否封殺TikTok？顧立雄：相信言論自由價值，否則與極權國家何異？

（中央社）國安會秘書長顧立雄30日對於是否封殺中國短影音平台抖音（海外版稱TikTok）表示，封殺任何事只需一句話，但可貴的言論自由也可能在一瞬間就被摧毀，「我們始終要相信言論自由的價值，不然我們跟極權國家有何相異？」

《鏡週刊》30日刊登顧立雄專訪全文，對於台北市長蔣萬安28日飛抵上海參加雙城論壇，顧立雄表示，去（2022）年中共大動作軍演報復裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時，蔣萬安曾表示「區域和平不容許任何一方破壞與改變」、「中共應該懸崖勒馬，不要再有下一次軍演」，他希望蔣萬安在中國交流時，能清楚向對方反映這些台灣人民的心聲。

被問到在訊息傳播速度極快的當代社會，如何強化民間抵禦假訊息的韌性，顧立雄在專訪中坦言，要兼顧言論自由跟阻止錯假訊息不當傳遞，並不容易。

中國影音平台抖音充斥大量假訊息，政府是否會封殺，曾任台權會會長的顧立雄表示，言論自由對他而言，是一個非常珍貴的價值。

他強調，封殺任何事只需一句話，但可貴的言論自由也可能在一瞬間就被摧毀，「我們始終要相信言論自由的價值，不然我們跟極權國家有何相異？」

他表示，對於假訊息防治，政府第一時間當然要跳出來澄清，第三方事實查核單位確認後再跟進，民眾的識讀能力也會提升，而網路平台、媒體都要自律，在這樣的情況下，台灣還是可以兼顧言論自由跟防止不當訊息傳遞，只是這仍是相當困難的一件事。

顧立雄強調，民眾應更理解，凡使用中國製APP，就有被蒐集個資的風險，即便國人比起歐洲國家人民，對於隱私、個資的珍惜略有不同，但不只要注意個資被蒐集，還要注意這些軟體的後門裝置，是否能探詢使用者言論，甚至讓人日後進入中國地區產生危險。

他說，台灣言論很自由，民眾會發表很多言論，但這些言論到了中國能否被容忍？民眾存在手機裡的內容，是否會在中國境內被強制查看？在中國維穩作風下，這些都讓人無法預測。近來有台灣教授赴中學術交流，被國安部門扣留盤查好幾小時，造成很大的心理震懾。

他表示，政府雖推動兩岸在疫後健康有序恢復交流，8月24日陸委會也宣布將開放團客赴中，但仍需特別提醒國人注意前述情況。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航