2023/08/31,
國際

英國外交大臣訪中會晤王毅、韓正，強調台海和平穩定對國際社會至關重要

英國外交大臣訪中會晤王毅、韓正，強調台海和平穩定對國際社會至關重要
圖為英國外交大臣柯維立8月30日在北京與中國外長王毅會晤。｜Photo Credit: GettyImages

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英國外交部指出，柯維立與中方就香港議題進行「詳細討論」。柯維立強調，北京強加於香港的「國家安全法」傷害香港的自由與權利，因此也損及中國的國際聲譽。柯維立並向中方提及「黎智英案」。

（中央社）《新華社》報導，中國國家副主席韓正昨（30）日在北京會見英國外交大臣柯維立（James Cleverly）時說，中英要秉持「相互尊重」精神，照顧「彼此核心利益和重大關切」；柯維立則表示，英方願與中方加強高層交往和戰略溝通，凝聚共識，深化合作。

根據這項報導，韓正向柯維立說，中英各領域務實合作取得積極成果。面對當前國際形勢中的風險挑戰，中英作為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，要秉持「相互尊重、合作共贏」的精神，照顧「彼此核心利益和重大關切」，在國際和地區事務中保持溝通，共同推動世界和平與發展。

韓正又說，經貿合作是中英關係健康穩定發展的基礎，兩國政府要為企業創造良好營商環境，積極探索務實合作新增長點。

根據報導，柯維立向韓正表示，中國是「具有全球影響力的重要大國」，在國際治理中「日益發揮重要作用」。英方讚賞中國對世界經濟和減貧事業作出的重要貢獻，願與中方加強高層交往和戰略溝通，凝聚共識，深化合作。

英國外交部29日曾表示，柯維立訪中期間將告訴中方，中國在全球事務的重要性，意味著中國對國際安全負有重要責任：中方應就協助終止俄羅斯對烏克蘭的全面侵略以及南海緊張局勢擴大負起責任，並停止在網路空間的惡意活動。

此外，柯維立將就新疆和西藏的人權情勢提出關切，並指出北京的責任，且將對北京透過強加「國家安全法」侵蝕香港的自主性、權利和自由，提出質疑。同時，他還將提出諸如中方對英國國會議員施加制裁等攸關英國利益的議題。

不過兩人會見後，《新華社》報導均未提到上述內容。

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Photo Credit: GettyImages
圖為柯維立昨日在北京與中國國家副主席韓正會晤、握手的畫面。

柯維立向中方強調，台海和平穩定對國際社會至關重要

（中央社）英國外交大臣柯維立昨日在北京與中國國家副主席韓正及外長王毅會晤。英國外交部表示，柯維立在雙邊會談期間向中方強調，台灣海峽的和平穩定對國際社會至關重要。

柯維立29日結束訪問菲律賓後，啟程赴北京。這是繼2018年時任外相韓特（Jeremy Hunt）後，再度有英國外交大臣訪問中國。這也是自去（2022）年9月上任以來，柯維立第二次與韓正會面、第三次與王毅會晤。

英國外交部表示，柯維立在會談期間向中方闡述英國對中政策3大基柱：「保護（英國國家安全）」、「（與印太區域及世界各地盟友夥伴）協調一致」、「（直接與中國）互動往來」，並「明確表達」英方對中國在網路空間惡意活動的立場。

英國外交部指出，柯維立與中方就香港議題進行「詳細討論」。柯維立強調，北京強加於香港的「國家安全法」傷害香港的自由與權利，因此也損及中國的國際聲譽。柯維立並向中方提及「黎智英案」。

壹傳媒創辦人黎智英遭背後為北京的港府強加國安法「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等罪名，在監候審。

除了台海與香港議題，英國外交部表示，柯維立要求中方「即刻解除」對英國國會議員的制裁。

2021年3月，北京以散布關於新疆人權侵害事件的「虛假訊息」為由，宣布制裁部分英國國會議員，包括如今皆為副大臣級官員的時任下議院外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）與甘尼（Nus Ghani）。

英國外交部表示，柯維立昨日向中方明確傳達英方對維吾爾人在新疆遭大規模囚禁的強烈感受。

柯維立也就俄烏戰爭、北韓情勢、避免核擴散等地緣政治關鍵議題，向中方闡明英方立場。

英國訂於11月舉辦全球第一場人工智慧（AI）安全峰會，中國是否將受邀出席，備受關注。

外交部表示，英中雙方在會談期間皆強調全球有必要協調行動，以建立保護措施、緩解AI所衍生風險。

英中雙方並同意，合作應對氣候變遷等全球最嚴峻挑戰十分重要。柯維立同時也向中方強調英中有必要進行「開放對話」以及「具建設性的互動」。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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