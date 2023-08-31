2023/08/31,
國際

金磚國家擴員添6成員，美國視為警鐘而非威脅，專家：新興國家尋找「替代方案而非取代方案」

金磚國家擴員添6成員，美國視為警鐘而非威脅，專家：新興國家尋找「替代方案而非取代方案」
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華府淡化金磚國家擴員造成的影響，僅表示各國可以選擇自己的夥伴。蘇利文稍早向記者表示：「我們並不認為金磚國家會演變成與美國或其他人對抗的某種地緣政治對手。」但專家說，金磚國家的擴員至少表明了必須另闢蹊徑解決未滿足需求的要求，就算不是針對安全層面，也跟經濟層面有關。

（中央社）隨著金磚國家（BRICS）擴員，美國趕著改善向開發中世界傳遞的訊息，但華府僅有少數人認為，這個獲中國支持的集團構成立即威脅。

由巴西、中國、印度、俄羅斯與南非組成的金磚國家上週在峰會中同意接納6個新成員，在大型新興經濟體對抗由西方主導的秩序時，中國國家主席習近平稱這是歷史性時刻。

《法新社》報導，金磚國家在約翰尼斯堡會面時，美國總統拜登（Joe Biden）政府重申將透過世界銀行（World Bank）與國際貨幣組織（International Monetary Fund）增加向開發中世界提供資金的承諾。

拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）矢言將在即將於新德里舉行的20國集團（G20）峰會上，努力改革總部設於華府的貸款機構，從而強化獲美國支持的G20和印度所扮演的角色。G20將富裕國家和貧窮國家集結在一起，而印度則是金磚國家和G20的重要成員國。

美國也一再強調俄羅斯退出獲聯合國支持的黑海穀物協議；這項協議讓烏克蘭得以將穀物出口到開發中世界。由於西方優先向基輔提供價值數以十億計美元的武器，使得一些開發中國家對西方的立場感到懷疑。

在公開場合上，華府淡化金磚國家擴員造成的影響，僅表示各國可以選擇自己的夥伴。

蘇利文注意到金磚國家中存有廣泛的政策分歧。他稍早向記者表示：「我們並不認為金磚國家會演變成與美國或其他人對抗的某種地緣政治對手。」

但專家說，金磚國家的擴員至少表明了必須另闢蹊徑解決未滿足需求的要求，就算不是針對安全層面，也跟經濟層面有關。

美國華府智庫昆西研究所（Quincy Institute）全球南方國家（Global South）計畫主任席朵爾（Sarang Shidore）說，新興國家是在尋找美國主導秩序的「替代方案而非取代方案」。昆西研究所主張美國外交政策應減少關注軍事問題。

他說：「這向美國傳遞了一個訊息，這些落差正在造成傷害，我們的國家不只是對此提出抱怨，或在一旁吹毛求疵，而是在實際上採取行動，試圖填補這些空缺。」

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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