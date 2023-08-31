新藥難納健保，石崇良：明年擬另設百億基金促使1年內給付
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健保署長石崇良說，規劃參考英國國家健康暨照護卓越研究院 （NICE）模式，成立行政法人醫療科技評估專責單位，預計一開始先由健保署委託辦理專責辦公室，最快明（2024）年1月上路，台版NICE的任務是評估新藥是否納常規健保給付，臨床療效不確定性高的藥物採暫時性支付，設計新藥基金。
（中央社）台灣新藥納入健保給付龜速，健保署長石崇良昨（30）日表示，預計明（2024）年1月將設立「醫療科技評估」專責單位，以公務預算編列新台幣100億元新藥基金，獨立於健保總額之外，未來通過審查的新藥可望縮短至1年內給付。
高價新藥難以收入健保，病患買不起自費新藥成常態，台灣癌症基金會與台灣年輕病友協會等病友團體多次呼籲，除了健保總額以外，應盡速以公務預算成立新藥基金，避免癌症新藥納入健保給付平均需要苦等787天。
昨日中央健保署做出回應，石崇良向媒體說明，新藥及新科技列入健保收載，需進行醫療科技評估（HTA），面對臨床療效不確定性高的藥物，現行財務及人力資源限制，是影響納入速度原因。
石崇良說，規劃參考英國國家健康暨照護卓越研究院 （NICE）模式，成立行政法人醫療科技評估專責單位，預計一開始先由健保署委託辦理專責辦公室，最快明年1月上路，台版NICE的任務是評估新藥是否納常規健保給付，臨床療效不確定性高的藥物採暫時性支付，設計新藥基金。
石崇良表示，南韓也有類似新藥審查模式，人力資源多達千人，但台灣審查新藥重擔全壓在8個人肩上，成立專責單位後能將人力提高至百人，組成人員包含統計學專家、健康經濟學人才。辦公室可先營運，後續再加入新藥基金，預計3至4年完成設立專法。
台版NICE搭配食藥署平行審查，未滿足醫療需求藥品上市後，希望審核能縮短至1年內納入給付。石崇良說，台灣今年通過3個暫時性支付新藥，1年藥費約10幾億元，預計未來新藥基金需編列至少100億元，其中2億元為行政費用。
石崇良表示，現階段健保暫時性支付藥物費用仍在總額範圍，希望新藥基金是獨立於總額之外，以英國經驗來看，暫時性支付藥物約8成可成功進入健保給付，2成會遭淘汰，新藥基金不放在總額內，可避免暫時性支付藥物移除後影響成長率，也不會因為鉅額藥費影響健保點值。
石崇良說，新藥基金來自行政公務預算，但財務風險由藥廠分攤，若當年度實際給付藥費超額，由各家廠商市場占率攤扣，維持基金平衡，雖然廠商要付出的風險較高，但優點是加速提供現有治療效果不佳的患者使用新藥，以利後續收集真實世界數據，擴大收案條件。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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