2023/08/31,
歐洲

歐盟提議設每年50億歐元長期援烏基金；烏克蘭對俄發動最大規模無人機攻擊，摧毀數架軍用運輸機

歐盟提議設每年50億歐元長期援烏基金；烏克蘭對俄發動最大規模無人機攻擊，摧毀數架軍用運輸機
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歐盟30日召開非正式外交部長安全會議，聯盟外交首長波瑞爾（Josef Borrell）在會中提議設置「烏克蘭援助基金」，為期2024至27年，每年上限50億歐元，以兌現6月歐盟高峰會對維護烏克蘭長期安全的承諾。

外媒：烏克蘭對俄境內發動最大規模無人機攻擊，摧毀數架軍用運輸機

（中央社）根據外媒報導，烏克蘭一夜之間對俄國境內展開迄今最大規模的無人機攻擊，摧毀數架軍用運輸機。俄方聲稱烏軍無人機攻擊境內至少6個州。

根據路透社，烏克蘭無人機攻擊俄羅斯境內至少6個州的目標，其中包括摧毀一座機場的數架軍用運輸機。這是基輔扭轉局勢的行動中，迄今對俄境最為廣泛的攻擊之一。

俄羅斯官員聲稱，北斯哥夫州（Pskov）、布揚斯克州（Bryansk）、卡路加州（Kaluga）、利珊州（Ryazan）、莫斯科州、吉洛夫州（Kirov）奧羅夫（Orlov）遭到攻擊。

在距烏克蘭600多公里、位於俄羅斯北部的北斯哥夫州一座軍用機場發生大火。俄羅斯國家通訊社塔斯社（Tass）報導，至少4架伊留申Il-76型（Ilyushin Il-76）運輸機受損，其中兩架「起火」。

北斯哥夫州長在通訊軟體Telegram上發布的影片顯示，現場發生大火，還傳出警報和爆炸聲響。網上流傳的其他影片顯示，北斯哥夫市周圍防空系統正在運作。北斯哥夫市距俄羅斯與北大西洋公約組織（NATO）成員國愛沙尼亞邊境以東僅32公里。

莫斯科聲稱擋下所有針對俄羅斯的攻擊。俄羅斯官方通常都將烏克蘭所有無人機攻擊描述為不成功，無論地面損失情況如何。

基輔方面沒有發表評論。烏克蘭通常不會針對俄羅斯境內領土的具體攻擊置評，但表示有權出於自衛打擊軍事目標。

發生攻擊之際，基輔當局指出，俄羅斯對烏克蘭首都發動數月來最大規模的空襲，造成至少2人死亡。《法新社》報導，烏克蘭空軍在聲明中表示，俄軍「28枚巡弋飛彈和15架攻擊型無人機被摧毀」。聲明中並說，俄軍總共發射44枚飛彈。

歐盟提議設長期援烏基金，每年50億歐元

歐盟30日召開非正式外交部長安全會議，聯盟外交首長波瑞爾（Josef Borrell）在會中提議設置「烏克蘭援助基金」，為期2024至27年，每年上限50億歐元，以兌現6月歐盟高峰會對維護烏克蘭長期安全的承諾。

歐洲聯盟30、31日兩天在輪值主席國西班牙的托雷多市（Toledo）舉行非正式外長會議，首日聚焦區域安全議題。對外事務高級代表波瑞爾在會後記者會作出前述表示。

他說外長會討論了三項援烏工具，首先是為了確保持續支援武器裝備，他提議在歐盟現有對象廣泛的「歐洲和平機制」（European Peace Facility）下專設「烏克蘭援助基金」（Ukraine Assistance Fund）。

波瑞爾強調每年50億歐元（約新台幣1739億元）是上限，「若能花得愈少愈好」，並希望年底前歐盟各國能對此議達成共識。

第2項工具是名為「歐盟軍事協助任務」（EU Military Assistance Mission）的軍事訓練計畫，現已培訓2萬5000名烏克蘭軍人，原訂年底共訓練3萬人的目標也預計提前到10月底達成。

「我總是說我們需要做得更多、更快」，波瑞爾說烏克蘭需要更聚焦的小團體訓練，包括軍事指揮能力，以及將荷蘭及丹麥捐助F-16戰機後的訓練納入前述計畫，他並向歐盟外長們提議將年底訓練目標提高到4萬人。

第3項援烏工具是彈藥。歐盟對此已規畫三個執行軌道，一是5月底完成的各國軍火庫「清庫存」，共有22萬4000發彈藥及2300枚飛彈，價值約11億歐元。

第二軌是向歐洲軍火工業聯合採購155釐米彈藥，波瑞爾說歐洲防衛局（European Defence Agency）已在今夏與業界展開討論，也已簽署3個架構性的採購合約，以供歐盟成員國政府下訂單。

第三軌是協助歐洲武器工業擴大生產能量，最新進展是歐洲議會（European Parliament）7月通過「支持彈藥生產法」（Act in Support of Ammunition Production，ASAP）。

歐盟30日的安全會議也邀請了北大西洋公約組織和聯合國（UN）的代表共同出席。除了烏克蘭，非洲的尼日政變情勢也受討論，波瑞爾表示歐盟支持「非洲問題的非洲解方」，也就是支持「西非經濟共同體」 （ECOWAS）的決定。

澤倫斯基與日相岸田會談，有意簽訂安保雙邊協定

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）與日本首相岸田文雄電話會談時，除對日本支持烏克蘭提出的和平方案表達謝意，也表示準備開始跟日本就安保雙邊協定進行協商。

日本放送協會（NHK）報導，澤倫斯基透過社群網站談到8月29日與岸田的電話會談時說，已邀請日本參加商議和平方案的領袖層級會議等準備作業。

有關日本擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國，在今年7月通過的G7共同宣言，澤倫斯基也對內容包含烏克蘭的安全保障給予高度評價。他表示，準備在G7共同宣言下，開始跟日本協商簽訂雙邊協定。

澤倫斯基還說，有關預定2024年初在日本舉行的烏克蘭重建會議，也跟岸田在電話會談上進行商議，表達和日本深化合作的想法。

岸田在這場約20分鐘的電話會談上，除了再度譴責俄羅斯持續侵略烏克蘭，也表示日本政府原則上將繼續提供烏克蘭援助。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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