美國首次對台提供8000萬美元「外國軍事融資」，學者：美國視台灣為「非北約的主要盟國」
我們想讓你知道的是
美國官員表示，美國多年來一直向台灣提供對外軍售，但外國軍事融資只提供給「合乎條件的國家」，讓其能運用這比經費購買防衛物資、服務和培訓。美國國務院發言人也證實，這是有史以來美國「第一次」提供給台灣外國軍事融資。
美國政府本月30日告知國會，將提供台灣8000萬美元（約新台幣25億）的外國軍事融資（Foreign Military Financing，FMF），以強化台灣的自衛能力。這是美國首度提供台灣外國軍事融資，此為贈款無需償還，而這項融資通常更是提供給主權國家，學者分析，這是美國已將台灣視為「非北約的主要盟國」的一項里程碑決定。
美國總統拜登（Joe Biden）去年12月簽署《2023年度國防授權法案》，同意提供台灣至多20億美元外國軍事融資貸款，還款期限為12年，並另授權總統動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority，PDA），每年從國防部庫存挪用價值至多10億美元的防衛物資或服務給台灣。
《美聯社》報導，美國國務院本月30日知會國會，計畫向台灣提供8000萬美元的外國軍事融資援助，聲明指出，這項軍事融資將用來增強台灣的自衛能力，包括聯合作戰與聯合防禦能力，並增強海域意識和海上安全能力。報導指出，雖然這項軍事融資的金額不高，但可能將激怒中國，因為這項融資援助通常只提供給主權國家，不過，美國國務院未如往常公開知會國會的內容。
美國官員告訴《美聯社》，美國多年來一直向台灣提供對外軍售，但外國軍事融資只提供給「合乎條件的國家」，讓其能運用這比經費購買防衛物資、服務和培訓。致國會的信函沒有具體說明這筆軍事融資將支付哪些軍事裝備或系統的費用，但可能涵蓋的項目包括空中和海岸防禦系統、彈道導彈防禦和網路防禦、無人機、裝甲車和步兵戰車、單兵防護裝備和彈藥等。
美國國務院發言人向《CNN》證實，這是有史以來美國第一次提供台灣外國軍事融資。發言人強調，美國根據《台灣關係法》向台灣提供必要的防衛物資和服務，使其能夠保持足夠的自衛能力；台海的和平穩定符合美國的長久利益，這對地區和全球的安全與繁榮至關重要。不過發言人也強調，美國長期遵守的「一中政策」立場並沒有改變。
美國對台提供外國軍事融資，學者：等同將台灣視為非北約的主要盟國
除了首次對台提供外國軍事融資，拜登也於今年7月28日宣布動用「總統撥款權」，提供台灣最高3.45億美元的軍事援助。美國國防安全合作局（DSCA）上週（8月23日）宣布，國務院已批准對台出售F-16戰鬥機的紅外線偵蒐追蹤系統（IRST），該批追蹤莢艙將大幅提升F-16V遠距偵搜能力，強化空戰效能。
國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲接受《關鍵評論網》訪問指出，美國近期不斷軍援台灣，象徵美國從「戰略模糊」走向「建設性的清晰」。不只美國總統拜登多次表示會協防台灣，美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）日前也表示，要讓中國永遠放棄武力侵略的念頭，在在顯示「華府的台海政策已經大為轉變」。
蘇紫雲分析，美國對台提供外國軍事融資，等同將台灣視為「非北約的主要盟國」。這項融資曾提供給29個國家，包括北約國家和以色列、埃及、越南、菲律賓等非北約盟國，是美國願意提供盟國軍援，是為了維持失衡區域穩定、避免「軍事天秤的傾斜」。
根據美國官員說法，美國過去只有一次提供外國軍事融資給非主權國家，當時是給予非洲聯盟。非洲聯盟的總部位於衣索比亞，是由55個非洲國家共同組成的區域性國際組織。
美國眾議院外交事務委員會主席、共和黨眾議員麥考爾（Michael McCaul）也發表聲明，表示他很高興政府「終於」向台灣提供外國軍事融資，麥考爾指出，這些武器不僅將幫助台灣、保護該區域其他民主國家，更將加強美國的威懾力度，確保美國國家安全免受中共侵害。
對此，我國國防部今表示，感謝美方基於「台灣關係法」與「六項保證」， 協助我強化防衛作戰能力，有助區域和平穩定， 但沒有進一步說明相關細節。
美國對台提供外國軍事融資援助，是否有先知會我國政府？外交部發言人劉永健今回應，台美之間不定期就重要議題保持聯絡，但根據雙方默契，不會對外說明。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：邱宜君
Tags：
提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。