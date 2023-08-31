2023/08/31,
軍事

美國首次對台提供8000萬美元「外國軍事融資」，學者：美國視台灣為「非北約的主要盟國」

美國首次對台提供8000萬美元「外國軍事融資」，學者：美國視台灣為「非北約的主要盟國」
國軍漢光39號實兵演習。Photo Credit: 中央社

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美國官員表示，美國多年來一直向台灣提供對外軍售，但外國軍事融資只提供給「合乎條件的國家」，讓其能運用這比經費購買防衛物資、服務和培訓。美國國務院發言人也證實，這是有史以來美國「第一次」提供給台灣外國軍事融資。

美國政府本月30日告知國會，將提供台灣8000萬美元（約新台幣25億）的外國軍事融資（Foreign Military Financing，FMF），以強化台灣的自衛能力。這是美國首度提供台灣外國軍事融資，此為贈款無需償還，而這項融資通常更是提供給主權國家，學者分析，這是美國已將台灣視為「非北約的主要盟國」的一項里程碑決定。

美國總統拜登（Joe Biden）去年12月簽署《2023年度國防授權法案》，同意提供台灣至多20億美元外國軍事融資貸款，還款期限為12年，並另授權總統動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority，PDA），每年從國防部庫存挪用價值至多10億美元的防衛物資或服務給台灣。

《美聯社》報導，美國國務院本月30日知會國會，計畫向台灣提供8000萬美元的外國軍事融資援助，聲明指出，這項軍事融資將用來增強台灣的自衛能力，包括聯合作戰與聯合防禦能力，並增強海域意識和海上安全能力。報導指出，雖然這項軍事融資的金額不高，但可能將激怒中國，因為這項融資援助通常只提供給主權國家，不過，美國國務院未如往常公開知會國會的內容。

美國官員告訴《美聯社》，美國多年來一直向台灣提供對外軍售，但外國軍事融資只提供給「合乎條件的國家」，讓其能運用這比經費購買防衛物資、服務和培訓。致國會的信函沒有具體說明這筆軍事融資將支付哪些軍事裝備或系統的費用，但可能涵蓋的項目包括空中和海岸防禦系統、彈道導彈防禦和網路防禦、無人機、裝甲車和步兵戰車、單兵防護裝備和彈藥等。

美國國務院發言人向《CNN》證實，這是有史以來美國第一次提供台灣外國軍事融資。發言人強調，美國根據《台灣關係法》向台灣提供必要的防衛物資和服務，使其能夠保持足夠的自衛能力；台海的和平穩定符合美國的長久利益，這對地區和全球的安全與繁榮至關重要。不過發言人也強調，美國長期遵守的「一中政策」立場並沒有改變。

美國對台提供外國軍事融資，學者：等同將台灣視為非北約的主要盟國

除了首次對台提供外國軍事融資，拜登也於今年7月28日宣布動用「總統撥款權」，提供台灣最高3.45億美元的軍事援助。美國國防安全合作局（DSCA）上週（8月23日）宣布，國務院已批准對台出售F-16戰鬥機的紅外線偵蒐追蹤系統（IRST），該批追蹤莢艙將大幅提升F-16V遠距偵搜能力，強化空戰效能。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲接受《關鍵評論網》訪問指出，美國近期不斷軍援台灣，象徵美國從「戰略模糊」走向「建設性的清晰」。不只美國總統拜登多次表示會協防台灣，美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）日前也表示，要讓中國永遠放棄武力侵略的念頭，在在顯示「華府的台海政策已經大為轉變」。

蘇紫雲分析，美國對台提供外國軍事融資，等同將台灣視為「非北約的主要盟國」。這項融資曾提供給29個國家，包括北約國家和以色列、埃及、越南、菲律賓等非北約盟國，是美國願意提供盟國軍援，是為了維持失衡區域穩定、避免「軍事天秤的傾斜」。

根據美國官員說法，美國過去只有一次提供外國軍事融資給非主權國家，當時是給予非洲聯盟。非洲聯盟的總部位於衣索比亞，是由55個非洲國家共同組成的區域性國際組織。

美國眾議院外交事務委員會主席、共和黨眾議員麥考爾（Michael McCaul）也發表聲明，表示他很高興政府「終於」向台灣提供外國軍事融資，麥考爾指出，這些武器不僅將幫助台灣、保護該區域其他民主國家，更將加強美國的威懾力度，確保美國國家安全免受中共侵害。

對此，我國國防部今表示，感謝美方基於「台灣關係法」與「六項保證」， 協助我強化防衛作戰能力，有助區域和平穩定， 但沒有進一步說明相關細節。

美國對台提供外國軍事融資援助，是否有先知會我國政府？外交部發言人劉永健今回應，台美之間不定期就重要議題保持聯絡，但根據雙方默契，不會對外說明。

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核稿編輯：邱宜君


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