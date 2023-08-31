美國首次對台提供8000萬美元「外國軍事融資」，學者：美國視台灣為「非北約的主要盟國」

美國政府本月30日告知國會，將提供台灣8000萬美元（約新台幣25億）的外國軍事融資（Foreign Military Financing，FMF），以強化台灣的自衛能力。這是美國首度提供台灣外國軍事融資，此為贈款無需償還，而這項融資通常更是提供給主權國家，學者分析，這是美國已將台灣視為「非北約的主要盟國」的一項里程碑決定。

美國總統拜登 （Joe Biden） 去年12月 簽署《2023年度國防授權法案》，同意提供台灣至多20億美元外國軍事融資貸款，還款期限為12年，並另授權總統動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority，PDA），每年從國防部庫存挪用價值至多10億美元的防衛物資或服務給台灣。

《美聯社》報導，美國國務院本月30日知會國會，計畫向台灣提供8000萬美元的外國軍事融資援助，聲明指出，這項軍事融資將用來增強台灣的自衛能力，包括聯合作戰與聯合防禦能力，並增強海域意識和海上安全能力。報導指出，雖然這項軍事融資的金額不高，但可能將激怒中國，因為這項融資援助通常只提供給主權國家，不過，美國國務院未如往常公開知會國會的內容。

美國官員告訴《美聯社》，美國多年來一直向台灣提供對外軍售，但外國軍事融資只提供給「合乎條件的國家」，讓其能運用這比經費購買防衛物資、服務和培訓。致國會的信函沒有具體說明這筆軍事融資將支付 哪些軍事裝備或系統的費用，但可能涵蓋的項目包括 空中和海岸防禦系統、彈道導彈防禦和網路防禦、無人機、 裝甲車和步兵戰車、 單兵防護裝備和彈藥等。

美國國務院發言人向《CNN》證實，這是有史以來美國第一次提供台灣外國軍事融資。發言人強調， 美國根據《台灣關係法》向台灣提供必要的防衛物資和服務，使其能夠保持足夠的自衛能力；台海的和平穩定符合美國的長久利益，這對地區和全球的安全與繁榮至關重要。不過發言人也強調，美國長期遵守的「一中政策」立場並沒有改變。

美國對台提供外國軍事融資，學者：等同將台灣視為非北約的主要盟國

除了首次對台提供外國軍事融資，拜登也於今年7月28日宣布動用「總統撥款權」，提供台灣最高3.45億美元的軍事援助。美國國防安全合作局（DSCA）上週（8月23日）宣布，國務院已批准對台出售F-16戰鬥機的紅外線偵蒐追蹤系統（IRST），該批追蹤莢艙將大幅提升F-16V遠距偵搜能力，強化空戰效能。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲接受《關鍵評論網》訪問指出，美國近期不斷軍援台灣，象徵美國從「戰略模糊」走向「建設性的清晰」。不只美國總統拜登多次表示會協防台灣，美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）日前也表示，要讓中國永遠放棄武力侵略的念頭，在在顯示「華府的台海政策已經大為轉變」。

蘇紫雲分析，美國對台提供外國軍事融資，等同將台灣視為「非北約的主要盟國」。這項融資曾提供給29個國家，包括北約國家和以色列、埃及、越南、菲律賓等非北約盟國，是美國願意提供盟國軍援，是為了維持失衡區域穩定、避免「軍事天秤的傾斜」。

根據美國官員說法，美國過去只有一次提供外國軍事融資給非主權國家，當時是給予非洲聯盟。非洲聯盟的總部位於衣索比亞，是由55個非洲國家共同組成的區域性國際組織。

美國眾議院外交事務委員會主席、共和黨眾議員麥考爾（Michael McCaul）也發表聲明，表示他很高興政府「終於」向台灣提供外國軍事融資，麥考爾指出，這些武器不僅將幫助台灣、保護該區域其他民主國家，更將加強美國的威懾力度，確保美國國家安全免受中共侵害。

對此，我國國防部今表示，感謝美方基於「台灣關係法」與「六項保證」， 協助我強化防衛作戰能力，有助區域和平穩定， 但沒有進一步說明相關細節。

美國對台提供外國軍事融資援助，是否有先知會我國政府？外交部發言人劉永健今回應，台美之間不定期就重要議題保持聯絡，但根據雙方默契，不會對外說明。

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核稿編輯：邱宜君