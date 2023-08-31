印尼新首都努山塔拉遷都挑戰：財政困境、土地爭議與土著部落整合
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印尼政府將於2024年起將軍公教人員陸續搬遷至新首都努山塔拉，然而新首都的計畫目前急需外國投資；當地居民也擔憂土地被政府接管後影響生計，土著部落則呼籲政府提供培訓，以防土著居民遭邊緣化。
根據《CNBC》報導，印尼政府將於2024年起分階段將軍公教人員陸續搬遷至新首都努山塔拉，新首度預計在2045年竣工，政府也預計於同年將多達190萬人口遷移至努山塔拉，然而，一些研究者對遷都計畫帶有保留。
「人們需要被吸引才能來到一個新地方，他們首先需要看到學校、醫院和住房設施等健全的基礎設施，否則對他們來說搬到新首都不會有吸引力。」來自尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）的Melinda Martinus表示。
努山塔拉的建設成本預計為350億美元（新台幣1兆1162億元），但佐科威政府僅承諾會投資此筆資金的20%，並希望剩下的80%由外國投資者提供。
馬來亞銀行投資公司經濟學家Ju Ye Lee表示，印尼政府要獲得80%的外國投資並不容易，除非能提供努山塔拉可行性的證據，並保證即使明年新政府上任，該項目也能繼續下去。
IMD商學院智慧城市觀察站主席Bruno Lanvin認為，印尼政府要吸引亞太地區的投資者帶頭，世界其他地區才會效仿。
「投資者就像綿羊，他們喜歡去其他人去的地方。」他說，並強調：「毫無疑問地，未來10年內，亞太地區將在經濟成長、生產、競爭力、人口和人才等各方面領先世界，因此，該地區的利益調動對於努山塔拉的財務成功至關重要。」
然而，財務問題只是努山塔拉將面臨的部分挑戰。
據《亞洲新聞台》報導，努山塔拉附近的一些土地上突然出現界碑（Boundary markers），當地的居民擔心自己的家庭與生計將因新首都計畫受到影響。
「有一天，我們在房子旁邊發現了界碑，住在這裡的人們都感到很震驚。」村民Pandi表示，他居住於距離努山塔拉20公里的塞帕庫村（Sepaku）。年初，他所擁有的土地上突然出現了一塊貼著「開發的邊界」的黃色木樁，但沒有任何人向他解釋這塊木樁的意義。
「我們只能猜測這是水壩用來趕走居民的標示。」Pandi說，並補充附近的塞帕庫河正在修建一座將來為努山塔拉供水的水壩。
現年51歲且擁有4個孩子的Pandi還表示，到目前為止，政府尚未就補償問題與村民進行討論，而居住於離努山塔拉12公里的佩梅拉村（Pemaluan）、58歲的橡膠農Jubaen也有同樣的經歷。
連接努山塔拉和巴厘巴板（Balikpapan）的收費公路建設可能會影響他6公頃的種植園，但他對此一無所知，政府也未向他談及賠償。
「當新首都開發時，我們在努山塔拉邊界內的土地將自動被政府接管。」Jubaen感嘆，並指出：「依賴橡膠種植園的人們不知道下一步該怎麼辦。」
Pandi則表示：「如果當局想繼續新首都的開發，請繼續，但請給我們明確的土地（合法權利），以便我們可以將其傳給下一代。」
此外，努山塔拉附近的土著部落也因新首都的計畫而感到擔憂。
「我們最終會成為旁觀者、清潔工和洗碗工人嗎？」塞帕庫村（Sepaku）的巴利克土著部落領袖Sibukdin表示，並宣稱巴利克土著在印尼共和國成立前就已經生活在這片土地上。
「因此，如果你問誰最能感受到新首都的破壞力，第一批受害者將是土著人民。」他說。
Sibukdin也指出，努山塔拉將需要技術工人，包括大學畢業生和研究生，而部落村民也不可能在新首都擔任公務員，因為許多人「連小學都沒有讀完」。
因此，政府應該做的是通過培訓來提升當地土著的生存技能。
「我們被告知，我們必須準備好接待來自爪哇、蘇拉威西、蘇門答臘甚至國外的移民。」Sibukdin說，並強調：「政府不是有責任讓我們先做好準備嗎？這是正確的做法，也是確保我們不會在新首都中被邊緣化，我們也希望從新首都的存在中受益。」
對此，努桑塔拉國家首都管理局主席Bambang Susantono承諾將會解決這些問題，並表示：「政府不希望土著人民只是作為旁觀者，而是希望他們成為新首都的一部分。」。
尤索夫伊薩東南亞研究所高級研究員兼聯合協調員Siwage Dharma Negara表示，必須解決差異以避免淺再的衝突，否則土著部落的「不公平」的感覺可能會在日後變成對首都移民的仇恨。
《南華早報》報導，「努山塔拉（Nusantara）」一詞源自古爪哇語，意思是外島或其他島嶼。根據滿者伯夷的國家概念，該詞彙涵蓋了爪哇文化影響範圍之外的地區，但仍然有義務效忠滿者伯夷。
這個詞在很長一段時間不再被人們使用，直到20世紀初期，印尼民族主義領導人才重新使用「努山塔拉」一詞，以對抗和取代荷屬東印度群島的殖民想像，因此對於許多人來說，「努山塔拉」仍然代表著東南亞土著社區的統一地緣政治區域，傳達了該群島深刻的共同歷史、文化和情感價值。
新聞來源
- ‘Save us from this curse’: Villagers fear eviction as Indonesia’s new capital Nusantara takes form（亞洲新聞台）
- Indonesia is moving its capital from Jakarta to Nusantara. Here’s why it won’t be so easy（CNBC）
- The history of Nusantara, name chosen for Indonesia’s new capital city in Borneo（南華早報）
延伸閱讀
- 印尼2024能成功遷都努山塔拉嗎？總統佐科威面臨財政壓力與接班挑戰
- 換政府新都還續建嗎？佐科威赴新加坡招商回應「三疑慮」，力邀星國人移居努山塔拉
- 印尼總統佐科威向外投信心喊話，保證2024大選後新政府將持續建設新首都
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
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隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
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後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
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