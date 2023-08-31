印尼新首都努山塔拉遷都挑戰：財政困境、土地爭議與土著部落整合

根據《CNBC》報導，印尼政府將於2024年起分階段將軍公教人員陸續搬遷至新首都努山塔拉，新首度預計在2045年竣工，政府也預計於同年將多達190萬人口遷移至努山塔拉，然而，一些研究者對遷都計畫帶有保留。

「人們需要被吸引才能來到一個新地方，他們首先需要看到學校、醫院和住房設施等健全的基礎設施，否則對他們來說搬到新首都不會有吸引力。」來自尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）的Melinda Martinus表示。

努山塔拉的建設成本預計為350億美元（新台幣1兆1162億元），但佐科威政府僅承諾會投資此筆資金的20%，並希望剩下的80%由外國投資者提供。

馬來亞銀行投資公司經濟學家Ju Ye Lee表示，印尼政府要獲得80%的外國投資並不容易，除非能提供努山塔拉可行性的證據，並保證即使明年新政府上任，該項目也能繼續下去。

IMD商學院智慧城市觀察站主席Bruno Lanvin認為，印尼政府要吸引亞太地區的投資者帶頭，世界其他地區才會效仿。

「投資者就像綿羊，他們喜歡去其他人去的地方。」他說，並強調：「毫無疑問地，未來10年內，亞太地區將在經濟成長、生產、競爭力、人口和人才等各方面領先世界，因此，該地區的利益調動對於努山塔拉的財務成功至關重要。」

然而，財務問題只是努山塔拉將面臨的部分挑戰。

據《亞洲新聞台》報導，努山塔拉附近的一些土地上突然出現界碑（Boundary markers），當地的居民擔心自己的家庭與生計將因新首都計畫受到影響。

「有一天，我們在房子旁邊發現了界碑，住在這裡的人們都感到很震驚。」村民Pandi表示，他居住於距離努山塔拉20公里的塞帕庫村（Sepaku）。年初，他所擁有的土地上突然出現了一塊貼著「開發的邊界」的黃色木樁，但沒有任何人向他解釋這塊木樁的意義。

「我們只能猜測這是水壩用來趕走居民的標示。」Pandi說，並補充附近的塞帕庫河正在修建一座將來為努山塔拉供水的水壩。

現年51歲且擁有4個孩子的Pandi還表示，到目前為止，政府尚未就補償問題與村民進行討論，而居住於離努山塔拉12公里的佩梅拉村（Pemaluan）、58歲的橡膠農Jubaen也有同樣的經歷。

連接努山塔拉和巴厘巴板（Balikpapan）的收費公路建設可能會影響他6公頃的種植園，但他對此一無所知，政府也未向他談及賠償。

「當新首都開發時，我們在努山塔拉邊界內的土地將自動被政府接管。」Jubaen感嘆，並指出：「依賴橡膠種植園的人們不知道下一步該怎麼辦。」

Pandi則表示：「如果當局想繼續新首都的開發，請繼續，但請給我們明確的土地（合法權利），以便我們可以將其傳給下一代。」

Photo Credit:GettyImages 努山塔拉雨林。

此外，努山塔拉附近的土著部落也因新首都的計畫而感到擔憂。

「我們最終會成為旁觀者、清潔工和洗碗工人嗎？」塞帕庫村（Sepaku）的巴利克土著部落領袖Sibukdin表示，並宣稱巴利克土著在印尼共和國成立前就已經生活在這片土地上。

「因此，如果你問誰最能感受到新首都的破壞力，第一批受害者將是土著人民。」他說。

Sibukdin也指出，努山塔拉將需要技術工人，包括大學畢業生和研究生，而部落村民也不可能在新首都擔任公務員，因為許多人「連小學都沒有讀完」。

因此，政府應該做的是通過培訓來提升當地土著的生存技能。

「我們被告知，我們必須準備好接待來自爪哇、蘇拉威西、蘇門答臘甚至國外的移民。」Sibukdin說，並強調：「政府不是有責任讓我們先做好準備嗎？這是正確的做法，也是確保我們不會在新首都中被邊緣化，我們也希望從新首都的存在中受益。」

對此，努桑塔拉國家首都管理局主席Bambang Susantono承諾將會解決這些問題，並表示：「政府不希望土著人民只是作為旁觀者，而是希望他們成為新首都的一部分。」。

尤索夫伊薩東南亞研究所高級研究員兼聯合協調員Siwage Dharma Negara表示，必須解決差異以避免淺再的衝突，否則土著部落的「不公平」的感覺可能會在日後變成對首都移民的仇恨。

《南華早報》報導，「努山塔拉（Nusantara）」一詞源自古爪哇語，意思是外島或其他島嶼。根據滿者伯夷的國家概念，該詞彙涵蓋了爪哇文化影響範圍之外的地區，但仍然有義務效忠滿者伯夷。

這個詞在很長一段時間不再被人們使用，直到20世紀初期，印尼民族主義領導人才重新使用「努山塔拉」一詞，以對抗和取代荷屬東印度群島的殖民想像，因此對於許多人來說，「努山塔拉」仍然代表著東南亞土著社區的統一地緣政治區域，傳達了該群島深刻的共同歷史、文化和情感價值。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒