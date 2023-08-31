2023/08/31,
科技

蘋果宣布9/12秋季發表會：傳iPhone 15升級Type-C，Pro系列配備3奈米A17晶片，但價格也更貴了

蘋果宣布9/12秋季發表會：傳iPhone 15升級Type-C，Pro系列配備3奈米A17晶片，但價格也更貴了
截圖自Apple官網

我們想讓你知道的是

Apple宣布將於台北時間9月13日凌晨1點舉辦名為「奇幻之旅」的特別活動，這向來是Apple一年一度的盛事，對於果粉來說更是如此，今年高端手機需求不振，Apple發表新的iPhone 15系列是否能帶起換機潮，進而帶動周邊供應鏈的需求？

文：顏誌廷

近日Google與Microsoft在AI領域互別苗頭，相較之下Apple似乎有些安靜。但9月是讓果粉再次燃起活力的月份：因為新的iPhone即將粉墨登場！

Apple宣布將於9月12日（太平洋時間）週二上午10:00（台北時間13日凌晨1點）舉辦名為「奇幻之旅」的特別活動，舉行地點依舊選在Cupertino的ApplePark campus中SteveJobs劇院。

9月活動向來是Apple一年一度的盛事，對於果粉來說更是如此，今年高端手機需求不振，市場也期盼Apple發表新的iPhone 15系列後能帶起一波換機潮，進而帶動周邊供應鏈的需求。

iPhone 15新機可能配備什麼？

今年市場關注的焦點依然是iPhone 15系列，目前已知有3種型號：iPhone 15（6.1英寸）、iPhone 15 Plus（6.7英寸）及iPhone 15 Pro Max（6.7英寸）。iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的外型將會做些許的改變，除了將邊框窄化外，四角的曲線也將略作調整；另外iPhone 15 Pro將採用鈦合金邊框。

iPhone 15系列都具備Dynamic Island技術及Qualcomm提供的5G Modem，並從Lightning Port改為USB-C Port。

外界預期iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max將配備Apple首款自行研發的3奈米A17晶片。另有傳聞指出iPhone 15將配備一個動作按鈕取代靜音開關，這個動作按鈕可能比照AppleWatch Ultra的動作按鈕採取客製化。

雖然Pro型號的相機都將升級，但唯獨iPhone 15 Pro Max預計將額外增加一個望遠鏡變焦鏡頭，將光學變焦從原先的3倍擴大至5到6倍；但受限於硬體尺寸限制，因此只能安裝於體積最大的Pro Max型號。

Apple發表後，荷包獨淚流？

除了新功能之外，果粉們最關心的當然是價格。考量增加的新功能以及升級的3奈米晶片成本，基本定價是理所當然。市場預計iPhone 15 Pro基本價格將從1099美元起跳，而iPhone 15 Pro Max的基本價格可能略高為1199美元，iPhone 15的定價則將不變。

此外外界預期此次活動將再發表AppleWatch Series 9和新版本的AppleWatch Ultra。

本文經商益授權轉載，原文發表於此
原標題：果粉奇幻之旅：Apple9/12秋季發表會！引頸iPhone 15升級Type-C

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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