東南亞淪人口販運溫床，聯合國：數十萬人被迫從事假投資、非法賭博等網路詐騙工作

綜合《路透社》與《美聯社》報導，聯合國人權理事會29日發布的一份報告指出，現今有數十萬人遭犯罪集團販賣至東南亞的詐騙中心，被迫從事假投資以及非法賭博等網路詐騙工作，據統計，緬甸至少有12萬人，而柬埔寨約有10萬人被捲入詐騙行動。這些犯罪集團將目標鎖定於弱勢族群，拐騙提供其正當工作，實則是強迫他們加入犯罪行為，而大多數受害者來自東南亞國家、中國、台灣和香港，少數則來自於非洲和拉丁美洲。

柬埔寨當局提出質疑

柬埔寨國家警察總署發言人蔡金肯（Chhay Kim Khoeun）質疑聯合國報告所提出的統計數字，他表示示：「我不知道該怎麼回答，他們從哪裡得到（10萬）這個數字？他們調查過嗎？他們從哪裡得到的數據？外國人只是說說而已。」此外，緬甸軍政府也沒有做出回應。

東南亞成網路犯罪基地

根據這則報告，詐騙中心快速增長，每年產值數十億美元。這些犯罪分子地將目標鎖定在弱勢群體，以提供工作作為幌子，拐騙他們加入犯罪活動。聯合國人權辦公室高級顧問皮亞・奧貝羅伊（Pia Oberoi）描述了兩種受害者，一種是被騙取大筆金錢、畢生積蓄的人，另一種則是被拐來從事詐騙工作的人，而這些受害者自己可能會損失金錢，或因他們所做的工作而感到「恥辱」。

受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，許多賭場被迫關閉，人們因而遷往東南亞部分受監管較少的地區從事犯罪行為。聯合國人權辦公室高級顧問皮亞・奧貝羅伊（Pia Oberoi）表示，賭場是邊境地區和柬埔寨經濟的重要組成，由於犯罪分子的收入因新冠疫情而減少，他們便尋求業務多元化，開發新的經濟來源，這意味著詐騙集團開始找上那些中產階級、受過教育、有技術能力，但經濟上面臨困難的年輕人替他們從事犯罪行為。

根據《美聯社》另一則報導，今（2023）年6月，菲律賓警方開展了一次突襲行動，拯救來自中國、菲律賓、越南、印尼和其他十幾個國家2700多名被騙去做線上詐騙遊戲網站的受害者。網路犯罪詐騙已是亞洲的主要問題，該次警方的夜間突襲，是今年迄今為止最大的規模，這顯示菲律賓已成為網路犯罪集團的重要活動基地。警方稱，他們5月也突襲了馬尼拉克拉克自由港的一個涉嫌網路犯罪基地，拘留了約1400名從事加密貨幣詐騙的菲律賓與外籍勞工。

被奴役的勞工頻頻受苦

那些勞工告訴調查人員，當他們試圖辭職時，有些人被迫支付巨額費用，而有些則擔心自己會被賣給其他犯罪集團，且被困在工廠的這些受騙勞工，還會因被違規組織規定而被迫支付罰款。官員們表示，FB廣告中的高薪和理想工作條件吸引了這些勞工，但他們到後來發現，這些承諾只是拐他們來做詐騙行為的詭計。

聯合國報告稱，有些被拐騙的受害者慘遭各種殘忍的酷刑、性暴力或是任意拘留等不人道的對待。聯合國人權事務高級專員沃爾克・特克（Volker Turk）表示，那些被迫從事犯罪行為的人們是受害者，不是罪犯。

東盟須聯合打擊網路詐騙犯罪

今年5月，東南亞國家聯盟領導人在印尼舉行的峰會上，同意加強邊境管制和執法，擴大公眾教育以打擊將工人販運到其他國家，迫使他們參與網路欺詐的犯罪集團。印尼政治、法律和安全事務統籌部（Muhammad Mahfud）表示，印尼和該地區的其他國家發現，很難與緬甸合作打擊網路犯罪。因此，他認為東盟需要在長期提議的區域引渡條約方面取得進展，該條約將有助於當局更快地起訴罪犯，並防止網路犯罪再度進化。

根據《聯合國》，儘管東南亞一些國家已經制定了與打擊人口販運相關的法律和政策，但在某些情況下，這些政策尚未達到國際標準。 報告稱，在許多情況下，他們的措施未能充分應對這些網路詐騙的背景和復雜性。那些被認定為罪犯或人口販賣受害者，不但沒有受到保護應有的保障與援助，反倒受到刑事起訴或移民處罰。

報告結尾指出，除了有效實施和改進現有的法律制度之外，還需要對至關重要的新興區域進行更多研究。此外，東盟領導人應立即調動東盟相關部門機構資源、制定應對戰略，以及探索建立區域轉介機制，並呼籲地方政府加強法治，打擊腐敗猖獗的犯罪集團，杜絕「有罪不罰」的惡性循環。

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核稿編輯：翁世航