台灣米其林指南2023星級餐廳：頤宮六連霸，JL Studio、態芮升三星，高雄首度奪二星，台南無緣摘星

一年一度的《台灣米其林指南》在今（31）日早上10點開始陸續揭曉。延續去年，一次公布台北、台中、台南和高雄四座城市的獲獎名單。

《米其林指南》國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec）說到，今年度的餐廳入選名單，能夠見證台灣的餐飲業在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情過後的再次興盛。

包含星級餐廳、必比登推介以及米其林指南入選餐廳，今年度的名單一共囊括321個店家，有148家在台北、64家在台中、56家在台南、53家在高雄。

除了頤宮連續六年，蟬聯米奇林三星，台北的台菜餐廳態芮再度摘星，晉升三星餐廳；位於台中，被譽為「全世界最佳新加坡料理」的JL Studio，也成為台灣第二間米其林三星餐廳。高雄則是由Liberté摘下它的首顆二星，成為第一間二星餐廳。而台南今年則仍無緣摘星。

米其林三星餐廳：2018年以來首度有2家新餐廳上榜

台北：君品酒店－頤宮中餐廳、Tairroir 態芮

台中：JL Studio

對於新進的三星餐廳，米其林指南官網寫道，態芮的主廚何順凱擁有20年的台菜與法餐經驗，以西式料理精巧的呈現台灣的風土名情，運用時令在地物產，精準呈現台灣風味。

而由新加坡大廚林恬耀所帶領的JL Studio，餐廳菜單向新加坡飲食文化致敬，將新加坡的經典菜色巧妙重譯。JL Studio也成為台中第一間三星餐廳。

米其林二星餐廳：Liberté成為高雄第一間

台北：L’ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳、Logy、RAW、Molino de Urdániz 渥達尼斯磨坊、牡丹

高雄：Liberté

今年是米其林指南擴展到高雄的第二年，結合日本食材與法式烹調基礎的Liberté，成為首間高雄的二星餐廳。

米其林一星餐廳：台北28家、台中5家、高雄2家

台北：教父牛排、De Nuit、富錦樹台菜香檳（松山）、Holt、Impromptu by Paul Lee、謙安和 Ken Anho、吉兆割烹壽司、LONGTAIL、明福台菜海產、米香、山海樓台菜餐廳、巴黎廳1930X高山英紀、欣葉鐘菜、明壽司、鰭野村のむら、鮨隆Sushi RYU、壽司芳、T+T、請客樓、天香樓、雅閣、彧割烹、金蓬萊遵古台菜、A cut、AD ASTRA、斑泊、INITA、ZEA

台中：鹽之華、Forchetta、俺達的肉屋、澀 餐廳、文公館

高雄：承Sho、Haili

加上新獲選的5家一星餐廳，台北共有 148 家餐廳入選，包括 35 家星級餐廳、45 家必比登推介餐廳以及 68 家米其林指南入選餐廳。

本屆有5家位於台中的餐廳獲得一星，總體台中一共6間星級餐廳，31 家獲得必比登推介肯定，以及 27 家米其林指南入選餐廳。

高雄則有3間星級餐廳、27 家為必比登推介，23 家是米其林指南入選餐廳。相比之下，被譽為美食之都的台南無緣摘星，但仍有56家餐經入選，包括 36 家入選必比登推介、20 家則是米其林指南入選餐廳。

米其林綠星餐廳：標榜永續與環境友善的卓越料理

今年一共有6家餐廳獲頒米其林六星：

台北：EMBERS、小小樹食（大安路）、山海樓台菜餐廳、陽明春天蔬食創作料理、好嶼

高雄：THOMAS CHIEN Restaurant

其中，好嶼和THOMAS CHIEN Restaurant是本次的新進綠星餐廳。

三項米其林特別獎：服務大獎、侍酒師大獎、年經主廚大獎

米其林指南除推薦餐廳之外，也希望表揚餐飲業中的專業工作者。

今年的米其林指南服務大獎，由首度晉升三星餐廳態芮的何嘉菱獲獎。米其林指南官網表示，何嘉菱擁有超過10年的餐飲業經驗，帶領多數為女性員工的態芮餐廳外場團隊，「身為料理的引路人，他們讓客人沉浸於完美的用餐經驗以及獨特的台灣料理旅程中。」

侍酒師大獎則頒發給米其林二星餐廳 logy 的盧楷文。盧楷文在侍酒領域已超過10年，也是葡萄酒大賽的常勝軍，利用葡萄酒或清酒交替，豐富了菜色的風味。

最後，米其林指南年輕主廚大獎頒發給獲得一星肯定餐廳斑泊的蘇品瑞。今年34歲的蘇品瑞曾在星級餐廳工作超過10年，後來與夥伴一起創立了斑泊。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王昱晴

核稿編輯：翁世航