台灣米其林指南2023星級餐廳：頤宮六連霸，JL Studio、態芮升三星，高雄首度奪二星，台南無緣摘星
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一年一度的臺灣米其林指南完整名單在今天早上公布，除了頤宮連續六年，蟬聯米奇林三星，台北的台菜餐廳態芮再度摘星，晉升三星餐廳；位於台中，被譽為「全世界最佳新加坡料理」的JL Studio，也成為台灣第二間米其林三星餐廳。
一年一度的《台灣米其林指南》在今（31）日早上10點開始陸續揭曉。延續去年，一次公布台北、台中、台南和高雄四座城市的獲獎名單。
《米其林指南》國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec）說到，今年度的餐廳入選名單，能夠見證台灣的餐飲業在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情過後的再次興盛。
包含星級餐廳、必比登推介以及米其林指南入選餐廳，今年度的名單一共囊括321個店家，有148家在台北、64家在台中、56家在台南、53家在高雄。
除了頤宮連續六年，蟬聯米奇林三星，台北的台菜餐廳態芮再度摘星，晉升三星餐廳；位於台中，被譽為「全世界最佳新加坡料理」的JL Studio，也成為台灣第二間米其林三星餐廳。高雄則是由Liberté摘下它的首顆二星，成為第一間二星餐廳。而台南今年則仍無緣摘星。
米其林三星餐廳：2018年以來首度有2家新餐廳上榜
- 台北：君品酒店－頤宮中餐廳、Tairroir 態芮
- 台中：JL Studio
對於新進的三星餐廳，米其林指南官網寫道，態芮的主廚何順凱擁有20年的台菜與法餐經驗，以西式料理精巧的呈現台灣的風土名情，運用時令在地物產，精準呈現台灣風味。
而由新加坡大廚林恬耀所帶領的JL Studio，餐廳菜單向新加坡飲食文化致敬，將新加坡的經典菜色巧妙重譯。JL Studio也成為台中第一間三星餐廳。
米其林二星餐廳：Liberté成為高雄第一間
- 台北：L’ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳、Logy、RAW、Molino de Urdániz 渥達尼斯磨坊、牡丹
- 高雄：Liberté
今年是米其林指南擴展到高雄的第二年，結合日本食材與法式烹調基礎的Liberté，成為首間高雄的二星餐廳。
米其林一星餐廳：台北28家、台中5家、高雄2家
- 台北：教父牛排、De Nuit、富錦樹台菜香檳（松山）、Holt、Impromptu by Paul Lee、謙安和 Ken Anho、吉兆割烹壽司、LONGTAIL、明福台菜海產、米香、山海樓台菜餐廳、巴黎廳1930X高山英紀、欣葉鐘菜、明壽司、鰭野村のむら、鮨隆Sushi RYU、壽司芳、T+T、請客樓、天香樓、雅閣、彧割烹、金蓬萊遵古台菜、A cut、AD ASTRA、斑泊、INITA、ZEA
- 台中：鹽之華、Forchetta、俺達的肉屋、澀 餐廳、文公館
- 高雄：承Sho、Haili
加上新獲選的5家一星餐廳，台北共有 148 家餐廳入選，包括 35 家星級餐廳、45 家必比登推介餐廳以及 68 家米其林指南入選餐廳。
本屆有5家位於台中的餐廳獲得一星，總體台中一共6間星級餐廳，31 家獲得必比登推介肯定，以及 27 家米其林指南入選餐廳。
高雄則有3間星級餐廳、27 家為必比登推介，23 家是米其林指南入選餐廳。相比之下，被譽為美食之都的台南無緣摘星，但仍有56家餐經入選，包括 36 家入選必比登推介、20 家則是米其林指南入選餐廳。
米其林綠星餐廳：標榜永續與環境友善的卓越料理
今年一共有6家餐廳獲頒米其林六星：
- 台北：EMBERS、小小樹食（大安路）、山海樓台菜餐廳、陽明春天蔬食創作料理、好嶼
- 高雄：THOMAS CHIEN Restaurant
其中，好嶼和THOMAS CHIEN Restaurant是本次的新進綠星餐廳。
三項米其林特別獎：服務大獎、侍酒師大獎、年經主廚大獎
米其林指南除推薦餐廳之外，也希望表揚餐飲業中的專業工作者。
今年的米其林指南服務大獎，由首度晉升三星餐廳態芮的何嘉菱獲獎。米其林指南官網表示，何嘉菱擁有超過10年的餐飲業經驗，帶領多數為女性員工的態芮餐廳外場團隊，「身為料理的引路人，他們讓客人沉浸於完美的用餐經驗以及獨特的台灣料理旅程中。」
侍酒師大獎則頒發給米其林二星餐廳 logy 的盧楷文。盧楷文在侍酒領域已超過10年，也是葡萄酒大賽的常勝軍，利用葡萄酒或清酒交替，豐富了菜色的風味。
最後，米其林指南年輕主廚大獎頒發給獲得一星肯定餐廳斑泊的蘇品瑞。今年34歲的蘇品瑞曾在星級餐廳工作超過10年，後來與夥伴一起創立了斑泊。
新聞來源
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。