2023/08/31,
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台灣米其林指南2023星級餐廳：頤宮六連霸，JL Studio、態芮升三星，高雄首度奪二星，台南無緣摘星

台灣米其林指南2023星級餐廳：頤宮六連霸，JL Studio、態芮升三星，高雄首度奪二星，台南無緣摘星

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一年一度的臺灣米其林指南完整名單在今天早上公布，除了頤宮連續六年，蟬聯米奇林三星，台北的台菜餐廳態芮再度摘星，晉升三星餐廳；位於台中，被譽為「全世界最佳新加坡料理」的JL Studio，也成為台灣第二間米其林三星餐廳。

一年一度的《台灣米其林指南》在今（31）日早上10點開始陸續揭曉。延續去年，一次公布台北、台中、台南和高雄四座城市的獲獎名單。

《米其林指南》國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec）說到，今年度的餐廳入選名單，能夠見證台灣的餐飲業在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情過後的再次興盛。

包含星級餐廳、必比登推介以及米其林指南入選餐廳，今年度的名單一共囊括321個店家，有148家在台北、64家在台中、56家在台南、53家在高雄。

除了頤宮連續六年，蟬聯米奇林三星，台北的台菜餐廳態芮再度摘星，晉升三星餐廳；位於台中，被譽為「全世界最佳新加坡料理」的JL Studio，也成為台灣第二間米其林三星餐廳。高雄則是由Liberté摘下它的首顆二星，成為第一間二星餐廳。而台南今年則仍無緣摘星。

米其林三星餐廳：2018年以來首度有2家新餐廳上榜

  • 台北：君品酒店－頤宮中餐廳、Tairroir 態芮
  • 台中：JL Studio

對於新進的三星餐廳，米其林指南官網寫道，態芮的主廚何順凱擁有20年的台菜與法餐經驗，以西式料理精巧的呈現台灣的風土名情，運用時令在地物產，精準呈現台灣風味。

而由新加坡大廚林恬耀所帶領的JL Studio，餐廳菜單向新加坡飲食文化致敬，將新加坡的經典菜色巧妙重譯。JL Studio也成為台中第一間三星餐廳。

米其林二星餐廳：Liberté成為高雄第一間

  • 台北：L’ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳、Logy、RAW、Molino de Urdániz 渥達尼斯磨坊、牡丹
  • 高雄：Liberté

今年是米其林指南擴展到高雄的第二年，結合日本食材與法式烹調基礎的Liberté，成為首間高雄的二星餐廳。

米其林一星餐廳：台北28家、台中5家、高雄2家

  • 台北：教父牛排、De Nuit、富錦樹台菜香檳（松山）、Holt、Impromptu by Paul Lee、謙安和 Ken Anho、吉兆割烹壽司、LONGTAIL、明福台菜海產、米香、山海樓台菜餐廳、巴黎廳1930X高山英紀、欣葉鐘菜、明壽司、鰭野村のむら、鮨隆Sushi RYU、壽司芳、T+T、請客樓、天香樓、雅閣、彧割烹、金蓬萊遵古台菜、A cut、AD ASTRA、斑泊、INITA、ZEA
  • 台中：鹽之華、Forchetta、俺達的肉屋、澀 餐廳、文公館
  • 高雄：承Sho、Haili

加上新獲選的5家一星餐廳，台北共有 148 家餐廳入選，包括 35 家星級餐廳、45 家必比登推介餐廳以及 68 家米其林指南入選餐廳。

本屆有5家位於台中的餐廳獲得一星，總體台中一共6間星級餐廳，31 家獲得必比登推介肯定，以及 27 家米其林指南入選餐廳。

高雄則有3間星級餐廳、27 家為必比登推介，23 家是米其林指南入選餐廳。相比之下，被譽為美食之都的台南無緣摘星，但仍有56家餐經入選，包括 36 家入選必比登推介、20 家則是米其林指南入選餐廳。

米其林綠星餐廳：標榜永續與環境友善的卓越料理

今年一共有6家餐廳獲頒米其林六星：

  • 台北：EMBERS、小小樹食（大安路）、山海樓台菜餐廳、陽明春天蔬食創作料理、好嶼
  • 高雄：THOMAS CHIEN Restaurant

其中，好嶼和THOMAS CHIEN Restaurant是本次的新進綠星餐廳。

三項米其林特別獎：服務大獎、侍酒師大獎、年經主廚大獎

米其林指南除推薦餐廳之外，也希望表揚餐飲業中的專業工作者。

今年的米其林指南服務大獎，由首度晉升三星餐廳態芮的何嘉菱獲獎。米其林指南官網表示，何嘉菱擁有超過10年的餐飲業經驗，帶領多數為女性員工的態芮餐廳外場團隊，「身為料理的引路人，他們讓客人沉浸於完美的用餐經驗以及獨特的台灣料理旅程中。」

侍酒師大獎則頒發給米其林二星餐廳 logy 的盧楷文。盧楷文在侍酒領域已超過10年，也是葡萄酒大賽的常勝軍，利用葡萄酒或清酒交替，豐富了菜色的風味。

最後，米其林指南年輕主廚大獎頒發給獲得一星肯定餐廳斑泊的蘇品瑞。今年34歲的蘇品瑞曾在星級餐廳工作超過10年，後來與夥伴一起創立了斑泊。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航


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