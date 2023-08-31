《關於我和鬼變成家人的那件事》代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片，文化部：展現台灣文化及生活

由程偉豪執導，許光漢、林柏宏以及王淨等演員主演的國片《關於我和鬼變成家人的那件事》，將代表台灣角逐第96屆奥斯卡最佳國際影片，對此文化部表示：「推薦理由為，『將傳統習俗與現代觀點巧妙結合，幽默與情感兼具，展現台灣文化及生活特色』。」

Photo Credit: 中央社 導演程偉豪（左起）及演員許光漢、王淨、林柏宏

由程偉豪執導的國片《關於我和鬼變成家人的那件事》，從去（2022）年金馬馬影展擔綱閉幕片、進行世界首映時，口碑話題就已經相當不錯。今（2023）年則選擇跳過農曆年假檔期，在情人節檔期附近上映。一上映就帶著極佳氣勢開出紅盤，不只成為今年最快破億的台灣電影，最終成績也累積至3.63億新台幣，成為今年度台灣華語電影票房冠軍。

綜觀台灣電影票房歷史，《關於我和鬼變成家人的那件事》的3.63億新台幣，排名在《當男人戀愛時》的4.05億新台幣之後，位於第7名。值得一提的是，《關於我和鬼變成家人的那件事》以及《當男人戀愛時》皆是出自「金盞花大影業」。

而《關於我和鬼變成家人的那件事》下檔之後，於暑期8月10日登上串流平台Netflix，搭上「鬼門開」話題熱潮，截至16日已順利登上台灣、香港、新加坡和越南Netflix電影排行榜冠軍，也進入泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓等Netflix前十名電影榜單。全球也有160萬次觀看和340萬小時觀看時間，位居Netflix全球非英語電影排行榜第7名。

從院線票房到串流觀看數字，皆顯示《關於我和鬼變成家人的那件事》無論是在台灣還是亞洲等地，獲得的觀眾支持聲浪。

至於今年報名奥斯卡參賽甄選之國片共9部，由李亞梅、李遠、姜秀瓊、陳鴻元、聞天祥、蔡珮玲、蔣顯斌等人組成的甄選委員小組審議討論過後，決議推薦《關於我和鬼變成家人的那件事》代表台灣競逐奧斯卡最佳國際影片。

甄選委員小組認為，「《關於我和鬼變成家人的那件事》將傳統習俗與現代觀點巧妙結合，幽默與情感兼具，展現台灣文化及生活特色」。對此，文化部也表示：「台灣擁抱自由且尊重各種創作及想法，具有多元文化底蘊，是激盪及製作電影的重要養分。」

第96屆奧斯卡頒獎典禮，將於明（2024）年美國西岸時間3月10日舉行，至於入圍名單則於明年1月23日公佈。

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核稿編輯：翁世航