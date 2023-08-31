百年間僅出現4次的「超級藍月」今晚登場！適逢年度大潮造成屏東、台南局部淹水
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超級藍月必須同時滿足「超級月亮」與「藍月」這2個條件，從1951年至2050年的百年間，僅出現4次，錯過這次就要再等到2029年！以台北天文館位置預報，今日月亮升起時刻為18時39分，方位角101度，若在月球初升或是即將西沉時觀察，會因為月球接近地面景物而產生錯覺，彷彿月球變得非常大。
100年間僅能看4次的「超級藍月」將於今（31）晚登場，這是今年8月份第2次的滿月，民眾可於傍晚觀賞到比平時還要大的月亮。然而，超級藍月的出現也帶來年度大潮，導致今日上午屏東和台南分別因海水、河水倒灌而有局部淹水的情況。
什麼是超級藍月？
所謂的超級藍月必須同時滿足「超級月亮」與「藍月」這2個條件，而從1951年至2050年的百年間，僅出現在1996年、2010年、2023年、2029年4次。
超級月亮每年可能出現3、4次，每當月球滿月並在繞行地球的過程中，接近距離地球最近的點（近地點）時，因為月球與地球的距離比平時還近、月球視直徑較大，使得月亮在天空中顯得特別大和明亮。一般而言，超級月亮發生時，地月距離會在36萬公里之內，而今天的地月距離為35萬7341公里。
另一方面，藍月是指同一個月份中出現的第二次滿月。雖然在西方諺語中「Once in a blue moon」指非常罕見的事物，但其實藍月並不特別罕見。由於月球朔望周期為29.53天，雖然大多數的月份中都不會出現2次滿月，但平均每2到3年就會發生一次藍月事件，而今天是繼8月2日的第二個滿月。
美國國家航空暨太空總署（NASA）指出，藍月並非可以觀賞到藍色的月亮，但在極少數情況下，空氣中的微粒（通常是煙霧或灰塵）會散射紅色波長的光，從而導致月球呈現藍色。
什麼時候可以看到超級藍月？
若要拍攝超級藍月，一定要掌握今日月升月落方位角。以台北天文館位置預報，8月31日月亮升起時刻為18時39分，方位角101度，接著在9月1日0時32分過中天，在正南方仰角56度位置，而月球西沉為6時32分方位角263度。
若在月球初升或是即將西沉時觀察，會因為月球接近地面景物而產生錯覺，彷彿月球變得非常大，若民眾運用長鏡頭拍攝地景和月球，將會出現非常奇特的效果。
若所處的地理位置不便觀賞超級藍月，台北市立天文館也會於今日晚間7時至9時在官方YouTube頻道直播，透過專業望遠鏡的影像畫面，讓民眾欣賞到清晰的超級藍月。而台南市南瀛科學教育館也將在今日晚間8時至9時，舉辦線上直播觀測活動。
不過，受颱風外圍雲系影響，東半部及南部地區晚間可能仍是多雲的天氣型態，氣象局預估，中部以北地區觀測到藍月的機會比較大。
適逢年度大潮，超級藍月造成屏東、台南局部淹水
中央氣象局近日指出，8月30至9月3日適逢年度大潮。新北至北台南及澎湖（七美）沿海低窪區域地區，應於漲潮期間多家注意海水倒灌、局部淹水等現象。
根據《中央社》報導，雖然颱風蘇拉逐漸遠離台灣，但受超級藍月的滿潮影響，屏東、台南部分地區皆出現淹水的情況。
屏東縣東港鎮低窪地區連2天受海水倒灌影響，今天清晨水從排水溝蓋漸漸溢出，隨後漫流至道路。由於水位比昨天更高，部分路段積水至小腿高度，甚至抽水機、沙包都都無法抵擋海水倒灌。不到1小時的時間，水便溢淹入民宅，直至上午近8時，積水才有漸消退跡象。
東港鎮東津里長葉而項表示，今天潮位太高，牛埔溪跟東港第1大排滿水位溢出來，目前除抽水機因應外，希望能墊高溪堤及大排高度並設水閘門，這樣抽水才會更有效果。
另一方面，颱風蘇拉來襲期間，台南未有明顯雨勢，僅今天凌晨起局部短時間降雨，但台南運河上午7時許卻因滿潮發生河水倒灌，造成安平區安平路部分路段淹水，一度快淹到人行道及蔓延至民宅，數輛機車拋錨。
今天上午8時，民進黨籍台南市議員林依婷在臉書粉專上指出，安平運河河水倒灌，導致安平路積水快要淹到人行道，呼籲民眾上班上課請先避開安平路，並表示警方已出動疏導交通，區公所也以沙包圍堵，而安平路面淹水已開始消退。
新聞來源
- 2023/08/31 最大滿月、超級藍月（台北市立天文科學教育館）
- Super Blue Moons: Your Questions Answered（NASA）
- 逢年度大潮海水倒灌 屏東東港水漫道路、溢淹民宅（中央社）
- 颱風蘇拉漸遠離 台南運河滿潮倒灌局部淹水（中央社）
延伸閱讀
- 印度月球南極著陸點命名「濕婆神之力」，8/23訂為太空日；回首太空計畫路艱辛，腳踏車與牛車曾扮要角
- 「月球飛船3號」寫下歷史，印度成為全球第一個成功登陸月球南極的國家
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航
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