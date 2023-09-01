孔子學院「名亡實存」，美國民間組織發現中共轉往滲透中小學教育體系
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過去四年中，曾經在美國遍地開花的孔子學院因為遭到各州政府和國會等機構的反對而大規模關閉。但是，美國一些民間組織指出，孔子學院名亡實存，不但在一些高校改頭換面後繼續運作，在中小學校的孔子課堂也依然存在。民間組織呼籲為防止中共意識形態滲透和國家安全，要求學校與孔院徹底切割。
文：江真
過去四年中，孔子學院在美國大規模關閉。面對來自美國聯邦調查局、國務院、國會和各州的法律，很多大學中止了他們和孔子學院的合作。美國曾經有過多達118所孔子學院，如今104所已經關閉，剩下的也面臨同樣的命運。
但是孔子學院並沒有從此銷聲匿跡，而是以其他形式繼續存在。
根據總部位於紐約的非營利組織「全國學者協會」（National Association of Scholars）2022年6月發表的一份題為《孔子學院之後：中國在美國高校持久的影響力》的報告，有28家機構已經取代了孔子學院；12家機構正在以類似的組織取代孔子學院；58家機構繼續和孔子學院保持密切的聯繫；至少5家機構把孔子學院轉移到了新的合作機構。
報告說，很多機構雖然關閉了孔子學院，但是之後和新的中國大學建立聯繫，雙方合作的模式和孔子學院高度相似，而且新的資金來源就來自之前資助孔院的中國政府機構。
報告總結如下：美國大學樂於在關閉孔子學院之後重新開展類似的課程；中國政府在孔子學院被關閉後，一開始的反應是驚愕和憤怒，但後來只是表示遺憾並且願意支持其他合作；很多孔子小學在對應的孔子學院關閉後得以倖存；很多孔子學院的教職人員在關閉後換到了同一所大學新的計畫中去；一些孔院的教材在關閉後依然留在原校；很多學校在關閉孔院之後被要求向中國政府退款，有時數額高達100萬美元。
報告還特別指出，某些大學並不嚴格遵守《高等教育法》的規定詳細披露接受外國資金贈與等細節，比如密西根州立大學和亞利桑那州立大學就曾經隱匿來自中國的資金來源。
全國學者協會關於孔子學院報告的撰寫人之一伊恩・歐克斯內瓦德（Ian Oxnevad），於今年8月在哈德遜研究所（Hudson Institute）的一場研討會上，再次提到孔院名亡實存的現狀。
他在接受《美國之音》採訪的時候評價說：「從言論自由角度來說，孔院的作為是令人不齒的，因為他們歪曲和美化了中國共產黨統治下的近代史。這個問題的嚴重性在於，他們通過教育影響著美國未來的政策制定者。」
歐克斯內瓦德對孔院提出批評的另一個理由，是孔院為中國接觸美國基礎學術研究提供了方便之門。「和經濟間諜行為相比，基礎學術研究並不受到諸如知識產權法和國家安全法的保護，但是為經濟間諜行為提供了便利，比如在西肯塔基大學（Western Kentucky University）就發生了這種事情。這種事情的風險性比得上高科技或者網路安全問題嗎？可能比不上，但也絕對不是個好對付的事。」
歐克斯內瓦德所提到的西肯塔基大學之事，指的是其報告中關於美國南部名校西肯塔基大學和孔院的長期合作往來。
2010年，西肯塔基大學開始其與孔子學院的合作，而且合作計畫迅速在該州的中小學裡展開。該計畫聘用了23名來自中國的中文教師，學生數達到4800人，遍及肯塔基州六個縣。到2015年，孔院的規模擴大到該州15個中小學的「孔子課堂」。報告稱，到2017年，肯塔基州孔院來自中國的撥款每年達到300至500萬美元。
2015年8月，西肯塔基州大學科學教育副教授瑪莎・戴（Martha Day）在去中國協助培訓中文教師期間，發現自己的一個USB被人拿走，歸還的時候USB被裝上惡意插件。經校方和聯邦調查局鑒定，這個惡意插件可能會給整個大學的網路系統造成破壞。
2019年，因為和來自國防部的聯邦語言教育資金的衝突，西肯塔基大學關閉孔院計畫，但是將其轉移到附近的辛普森縣級校區。
孔子學院在美遭受冷遇的前世今生
2004年，孔子學院初登舞台，由中國教育部下屬「國家漢語國際推廣領導小組辦公室」（簡稱「漢辦」）的非營利性基金會所管理，旨在「增進世界人民對中國語言和文化的了解」、「促進世界多元化發展」、「發展中國和外國的友好關係」。
2004年11月，第一所海外孔子學院在韓國首都首爾掛牌。2005年2月，斯德哥爾摩孔子學院在瑞典斯德哥爾摩大學正式成立，成為歐洲首家孔子學院。2005年3月，由南開大學承辦的馬里蘭大學孔子學院開班招生，這是中國在美國創立的第一所孔子學院。
截至2020年5月，中國在全球162個國家（地區）建立561所孔子學院和1170個孔子課堂。
然而，孔院在美國的命運可謂坎坷。很多包括美國聯邦調查局、國務院、教育部在內的美國政府機構以及包括美國大學教授協會、全國學者協會在內的民間組織都對孔子學院的運作方式提出了嚴厲批評。
2013年，芝加哥大學教授馬歇爾・薩林斯（Marshall Sahlins）發文批評，孔子學院在合作方的庇護下為中國政府進行美化宣傳。薩林斯在他所著《孔子學院：學術惡意插件？》一書中，詳細列舉了孔院對合作方施加壓力阻撓達賴喇嘛訪問和在六四屠殺問題上誤導學生等行為。芝加哥大學後來於2014年正式關閉孔院，之後其他學校也紛紛效仿。
美國大學教授協會於2014年發出倡議，呼籲美國院校除非能完全保證學術自由，否則應取締和孔院的合作。
2017年，加拿大紀錄片記者陶麗莎・劉（Doris Liu）也在紀錄片《以孔子之名》中，揭露了孔院在六四事件、台灣和西藏問題上歪曲事實的行為。2018年，美國聯邦調查局局長克里斯托弗・雷（Christopher Wray）在國會作證，指責美國院校縱容中國通過孔院「進行外宣」、「鼓勵審查」、「限制學術自由」等行為。
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
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范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
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楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
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朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
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朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
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除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com