監獄受刑人看《山道猴子的一生》：如果可以給主角一些建議，你會跟他說什麼？
我們想讓你知道的是
無論面對和女友或朋友，山道猴子常採用說教和否定對方的方式溝通，像是「我跟你講啦」、「你不懂啦」、「我教妳的那些東西，比你以前發的那些廢文好多了」、「你們就是母胎單身才不懂」，似乎只有透過貶低他人，才能證明自己比別人更聰明、更優秀。這些暴力的語句無助於彼此理解，甚至會讓朋友間距離越來越遠、關係越加惡劣。
文：FT Wu
在《山道猴子的一生》掀起一片熱烈討論後，我播了這部神作給監獄的受刑人看。
因監獄有作息時間限制，我用1.5倍速、40分鐘播《山道猴子的一生》，難得受刑人看這麼長的影片沒有任何人睡著、恍神或不耐煩，每個人都超專心的看完了！
看完問我的第一句話，「為什麼要播猴子給我們看？」
第二句話說，「我很驚訝，看新聞聽說這部片很紅，很意外在注意力縮短的時代，現在外面的人還可以看這麼長的影片欸」，我才驚訝他們怎麼知道外面的人現在有這個通病。
受刑人的觀後心得
我問大家看完這部片有什麼感想，他們說「很好笑」、「很北爛」，回答得簡短。
當進一步問「哪些部分好笑北爛？」，他們說不出來。
於是我將問題拆解得細緻地詢問。
「大家認為主角是什麼樣的人？」「很靠北」、「很白目」
「靠北、白目是什麼意思？」
「就他很自大自私，只想到自己阿」，「朋友住院沒有去探望」、「女友對他好不懂得珍惜。」
大家認為，主角是「自私自大、怕被看不起，逞強裝大尾、只顧一時爽，腦衝不會思考後果」。
「什麼原因形成主角這種人格特質，最後導致他走上自我毀滅之路？」
一位受刑人舉手說，「可能是在很窮的環境下長大吧，像我家裡一樣。」怎麼有辦法想下個月、明年的事，每天為下一餐擔心都來不及了。
不努力拚搏就得餓肚子，得想辦法生存下去，裝成無所畏懼、高人一等的樣子。
最後就變成大家眼裡自私、好鬥、愛逞強的樣子了。
「那主角在意的是什麼？」「車改得屌不屌、馬子夠不夠正、床上夠不夠猛。」透過不斷比較來證明自己，比贏了成為自大，比輸了變得自卑。
對主角來說，女友、朋友、家人、粉絲，甚至自己的價值是什麼？
剛和這兩任女友交往時，主角對女友們的形容不外乎是身材好的「可愛妹子」、可以變成讓大家山道上車友們羨慕的「擋車情侶」。卻未曾提及女友們的個性、價值觀，好似主角和她們交往是因為她們可以成為對外炫耀的工具，而非喜歡上女友們的人格特質。
有人說，覺得第一任女友和主角借了錢就跑，很糟糕。但主角不也是看上女友的外在而交往的嗎？或許，什麼樣的人就會吸引什麼特質的人靠近，他們只是兩個人各取所需而已。
當被第一任女友劈腿時，主角說「我的車帥，技術又好，在車圈也有名氣」，為什麼要和我分手？
從這句話看得出來，主角不只是工具性地對待身邊的人，也工具性地看待自己。將外在事物和自身價值化上等號，因此他在車壞時，寧可借錢也不願放棄擋車，因為擋車可以讓自己看起來帥氣、有粉絲名氣。
第二任女友在床上關心他、問他過去的事時，主角不願意談論，他說「我們認識就把對方當成一片白紙，全心全意的愛，不要一直糾結過去」，但實際上放不下過去的是他。主角活在過去被劈腿的陰影下，擔心重演女友出軌的慘劇，不斷懷疑、審問，甚至以「我會很擔心」為由，要求第二任女友封鎖男性朋友，試圖控制女友的交友狀況，最終使女友受不了和他分手。
受刑人運用「非暴力溝通」教猴子高情商話術
我問台下的受刑人們，「你們記得主角和女友、朋友怎麼溝通對話嗎？」
無論面對和女友或朋友，他常採用說教和否定對方的方式溝通，像是「我跟你講啦」、「你不懂啦」、「我教你的那些東西，比你以前發的那些廢文好多了」、「你們就是母胎單身才不懂」，似乎只有透過貶低他人，才能證明自己比別人更聰明、更優秀。
這些暴力的語句無助於彼此理解，甚至會讓朋友間距離越來越遠、關係越加惡劣。
先前，我曾在監獄開課教受刑人「非暴力溝通」。為了增加受刑人們的興趣，我將「非暴力溝通」包裝成「高情商說話術」課程——教大家如何說話可以讓另一半更愛你、感情更甜蜜。受刑人從原本對上課興致乏乏變得迴響熱烈。
恰好現在藉著《山道猴子的一生》，來驗收大家學習的成效，我問「如果你是主角，你會怎麼用『非暴力溝通』方式，和女友表達擔心他出軌？」
我提示大家非暴力溝通的四個步驟，分別是：一、觀察事實而不評論，二、辨別並表達自己的感受，三、表達自己的需要，四、用正向的語言向對方提出明確的請求。
一、觀察事實而不評論
主角和女友得知男同學約她去跑山時，說「現在在那邊偷偷跟男生約跑山，誰知道你們想幹嘛」、「你看你就是心裡有鬼」。這些話語中，夾雜著抱怨、指責，對方感到被攻擊，便會激起防衛、回擊姿態，演變成互相爭吵的衝突。
非暴力溝通的第一步驟便是「觀察」，觀察可以幫助我們清楚地表達我們所看到或聽到的情況，讓我們想表達的事情不會被情緒與個人評價混淆。如「我知道有男同學約你去跑山」，即是敘述客觀的事實，不帶有主觀評價。
二、辨別並表達自己的感受
第二步是「表達感受」，我們要分辨現在心裡的情緒感受是什麼，而不是想法或意見。
主角說「你打算背著我和其他男人培養感情嗎？」、「你這種行為會讓我想很多」這是想法。
如果主角說「我感到焦慮、恐懼，害怕被背叛」，這就是感受。
感受可以幫助釐清自己的內心，也可以讓對方更容易理解我們的狀態。
三、表達自己的需要
當我們和對方溝通時，可能是內心有什麼需要尚未被滿足，第三步是體會自己感受後面的「需要」，如生理、心理、愛、尊重、了解、安全感等需要。
主角說，「你知道自己有男友，還這樣隨便跟別人出去玩」、「我覺得你很不尊重我」。這邊可以看出主角的可能有，被尊重的需求，需要安全感和被愛。
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我們想讓你知道的是
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本次Google Cloud Summit Taipei活動為期兩天，集結四場主題議程、六大精選雲端技術分場專題、多家企業雲端應用分享、HIVE開發者實作工作坊及GCP合作夥伴解決方案等多元活動，全面性剖析創新策略及數位轉型過程中面臨的挑戰與寶貴經驗，帶領大家開創未來格局，運用雲端科技力量完成轉型重大任務。此外，我們也特別規劃開發者系列活動，包含HIVE開發者實作工作坊及開發者之夜等，打造開發者專屬的社群空間，讓與會的開發者互動交流。
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本文章內容由 「Google Cloud」 提供。