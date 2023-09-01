諾蘭版的「奧本海默」：從科學家到知識分子新典範，原子彈分裂與融合的生死辯證
我們想讓你知道的是
歷史大事與個人，我們翻閱史書通曉前因後果的全知視角，議論天下判斷對錯，往往忘記身在當下的眾生只具備第一人稱。諾蘭自言首次以第一人稱撰寫劇本，希望更能還原奧本海默的心靈，這也正是為何《奧本海默》沒有美國動用原子彈轟炸廣島、長崎的慘烈畫面，因為原子彈之父根本沒有決定權，不知何時自己的發明會被啟用，缺席現場。
文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）
你可曾想像在身亡之後，假若一天有人決定用創作再現你的人生，還原「你」，會怎樣呢？你可能會驚喜於受到重視，另一方面，也害怕到底別人如何訴說自己的故事。即使我們能夠堅持寫日記、拍Vblog，那些留下來的歷史材料，比起真實的生命體驗，畢竟杯水車薪。
看似不能征服的難關，自人類誕生，從口耳相傳、文字傳記，以至影視傳播，就一直以各種形式挑戰這任務。傳記文學、電影發展至今，早已知曉關鍵不單要掌握歷史、捕捉時代精神，更須在沒有記載的留白之處逸出，想像、賦予人物厚實立體的生命。
2023年，諾蘭（Christopher Nolan）據傳記改編的電影《奧本海默》（Oppenheimer）正式上映，備受讚譽，登上全球榜房首要名次，也同時引起不少爭議，例如沒有原子彈炸毀廣島和長崎的殘酷畫面、奧本海默作為原子彈之父的政治道德，以及在性愛情節誦讀印度教古典《薄伽梵歌》褻瀆的批評⋯⋯從這些史實的縫隙，我們才能清晰看見諾蘭版「奧本海默」的立體生命。
一：缺席的廣島原爆，無聲的個人餘震
然而，如果要在過去五百年間，挑出最重大、最具代表性的一刻，必定就是1945年7月16日上午5點29分45秒。就在這一秒鐘，一群美國科學家在新墨西哥州阿拉莫戈多，引爆了第一顆原子彈。從這時開始，人類不僅有了改變歷史進程的能力，更有了結束歷史進程的能力。——《人類大歷史》哈拉瑞
現代歷史最重要的一刻在哪？不是所謂的世界大戰，許多歷史學家都指出，是在1945年7月16日上午5點29分45秒，在引爆第一顆原子彈之後，國際局面自始翻天覆地的改變。之前我們害怕像納粹、法西斯等國族主義引發戰爭，德國甚至一度擊敗歐洲文明，但在人類知道如何濃縮鈾和鈽，擁有結束一切文明的力量之後，世界的存亡就必須依賴「預防核戰」。
催生這一刻的人，正是奧本海默。哈拉瑞就曾說，如果諾貝爾和平獎一百年才頒發一次，那應該頒給奧本海默以及與他一起研發出原子彈的同事。
因此，談論「奧本海默」的人生，不論從任何角度切入，始終都要藉著原子彈研發作為支撐整棟樓宇的大樑。諾蘭的《奧本海默》亦然，由前段講述他求學階段，原爆後的1954年安全聽證會和施特勞斯1959年的提名聽證會等，都是「曼哈頓計劃」的鋪排及延續。
歷史大事與個人，我們翻閱史書通曉前因後果的全知視角，議論天下判斷對錯，往往忘記身在當下的眾生只具備第一人稱。諾蘭自言首次以第一人稱撰寫劇本，希望更能還原奧本海默的心靈，這也正是為何《奧本海默》沒有美國動用原子彈轟炸廣島、長崎的慘烈畫面，因為原子彈之父根本沒有決定權，不知何時自己的發明會被啟用，缺席現場。
電影一直強調「看見」的重要，就像一眾科學家在阿拉莫戈多的荒原引爆首顆原子彈，在喧嘩的寂靜中升起昏黃色蘑菇雲，強烈白光襲擊眼球之後數分鐘，聲音才隨衝擊波震盪耳膜。在這之前，未曾有人見過原子彈的可怕，也導致了美國連續向日本投放兩顆原子彈的決定，要讓對方感受這股前所未有的威力，展示己方充分掌握這種技術。
在「看見」之後，缺席的存在反而更能引爆我們內心的想像。奧本海默觀測原子彈爆炸，深知這種破壞力之巨大。他發現廣島、長崎遭原爆，出席慶祝勝利的群眾大會，響徹踏腳拍掌鼓舞的噪音時，忽然牆壁開始震動，剎那無聲，強烈白光閃爍的刺眼，年輕女孩的臉如紙皮剝落，地上出現灰黑的人類殘骸，顯示奧本海默縱然沒有目睹日本的慘劇，已感受到死神降臨世上。
原子彈不止摧毀日本，也同時轟炸了奧本海默的內心，餘震不絕。
廣島和平紀念館，展出了原子彈遺留的放射線造成急性輻射綜合症，黑雨污染河流土壤等的歷史。而在電影日本原爆後續的時間線，反覆穿插奧本海默在開討論會、聽證會時，聽見踏腳拍掌，看到閃爍白光，以至在地圖上出現如同和愛因斯坦談話後，雨點打落水面泛起圓紋的原爆波動。
聰明人如奧本海默，全知視角如你我，當然可以說，他眼看德國的納粹主義，親友皆受極權邪惡的國家迫害，以至後來能夠提早結束美日戰爭，減低傷亡，研發原子彈沒有任何錯誤。
諾蘭版的奧本海默，卻告訴我們，能夠在理論上站得住腳，不代表沒有造成傷害，不代表沒有責任要承擔，終止戰爭的必要之惡依然是邪惡。實存世界、心靈的分裂與融合，向來比人類構築的單一理論、想像來得更為複雜。
二：分裂與融合的象徵，知識分子的新典範
很明顥，傅柯所謂的「普遍型知識分子」是以沙特為原型，意指一種自由精神，「普遍事物的代言人」，「以真理和正義掌握者的身份說話」。這曾經是項有意義的事業，但傅柯認為，在今天，普遍性的道德體系已經不能夠對現存的社會和政治問題作出有效的回應。我們需要的是切實深入到問題中去找出具體的應對之策。傅柯堅稱，這是「專才型知識分子」發揮作用的領域，比如教師、工程師、醫生和顧問，這些人「手中掌握著能夠支持國家或者反對國家、滋養生命或者毀壞生命的權力」——這樣的人不是沙特，而是奧本海默。——《Foucault: A Very Short Introduction》Gary Gutting
《奧本海默》初段描述主角想像量子力學的世界，佐以調味者乃奧本海默畢生鍾情的文藝，諸如畢卡索畫作、艾略特《荒原》等，充滿詩意。事實上，他在決定走上科學之路前，曾想過當古典文學家、詩人和畫家，這種人文關懷的傾向，顯然貫穿了他的一生。
奧本海默不止是科學家，他熟讀馬克思厚重的《資本論》及其他著作，是法蘭克福學派新馬克思主義的創始人之一。他面對社會亂局，像德國納粹主義、美國經濟大衰退等，選擇積極入世，用個己的專業學問改變社會，是傅柯敬佩的「專才型知識分子」，不是以前單以理論認知世界的代言人，開啟了新一代知識分子的典範。
電影描述奧本海默當上教授，首次為唯一一位學生講述量子力學時，談及我們很常聽到的「波粒二象性」，牛頓的古典物理學指出波動、粒子是二分的，但在愛因斯坦的相對論後，發現微觀粒子可以同時並存兩種性質，即實存的光，是波也同時是粒的誖論。
弔詭的矛盾命題，如同奧本海默〈科學及其危機札記〉說：「理論與實踐的分離本身就是一種歷史現象。」電影強調一眾科學家在研發原子彈計算過程，發現原子分裂的連鎖效應可能不會終止，隨時毀滅地球。理論的可能性縱然近於零，但在實存世界仍有機會真的出現，兩者的分裂與融合，也只有經由實踐才能揭示真相。
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。