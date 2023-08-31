Netflix《航海王》真人版8/31上線，「草帽海賊團」誰來演？尾田榮一郎怎麼看？

由集英社與Tomorrow Studios聯合打造的Netflix《航海王》真人版於今（31）日上線，讓廣大的《航海王》粉絲相當興奮，而Netflix《航海王》到底是什麼故事？由誰演出？創作者尾田榮一郎又有什麼看法？本文一次詳解。

Photo Credit: Netflix提供

Netflix《航海王》是什麼故事？主要演員又有誰？

海賊歷險漫畫故事《航海王》，真人版由Tomorrow Studios和Netflix製作，並與集英社合作出品。麥特歐文斯（Matt Owens）和史提芬麥依達（Steven Maeda）兼任編劇、監製與節目統籌。尾田榮一郎、馬蒂阿德爾斯坦（Marty Adelstein）和貝琪克萊門茨（Becky Clements） 共同監製。

至於真人演員的部分，粉絲最期待的「草帽海賊團」成員們，由伊納基戈多伊（Iñaki Godoy）飾演蒙其D魯夫、新田真劍佑飾演羅羅亞索隆、艾蜜莉拉德（Emily Rudd）飾演娜美、雅各羅美洛吉勃遜（Jacob Romero Gibson）飾演騙人布、塔茲史卡勒（Taz Skylar）飾演香吉士。

《航海王》聚焦在年輕探險家蒙其D魯夫自小渴望無拘無束的生活，因此離開他所居住的小村莊，踏上危機四伏的旅程，希望找到傳說中的知名寶藏「大秘寶」，成為海賊王。但要尋獲這個終極獎賞，魯夫必須募集一支夢寐以求的團隊，找到一艘揚帆四海的船舶，探索浩瀚藍海的每個角落，事事搶先海軍一步，屢屢智取危險敵人。

而故事中也將演出早期的經典場面，包括魯夫對戰亞爾麗塔海賊團、索隆挑戰喬拉可爾密佛格、草帽海賊團與惡龍海賊團的對決等等。

Photo Credit: Netflix提供

相關主創的心聲

飾演魯夫的伊納基戈多伊分享：「大家一定會對於《航海王》真人版上線感到非常興奮，可以看到所有喜歡的角色從動畫變成真人與大家見面。對於不熟悉《航海王》的觀眾來說，這是一個非常好的機會可以體驗《航海王》的世界！」

製作人史提芬麥依達也表示：「尋找最適合扮演魯夫的演員，是一個非常大的工程，畢竟魯夫是整個故事的核心。我們非常地幸運找到了伊納基戈多伊。原著尾田榮一郎創造了一個完整且獨特的世界，我認為《航海王》真人版上線後，相信全球觀眾會看到許多從未見過的驚喜。」

Photo Credit: Netflix提供 《航海王》真人版劇照，伊納基戈多伊飾演魯夫

尾田榮一郎信件文字內容

在Netflix《航海王》正式上線之前，漫畫《航海王》的創作者尾田榮一郎，也公開發表了幾封信，內容皆提及了自己對於Netflix《航海王》的期待與信心，更重要的是與廣大《航海王》粉絲的喊話。

7月22日的第一封信件內容，如下：

「來聊聊真人版《航海王》吧！前導預告和正式預告都釋出了，上線日期就訂在8月31日。我向大家保證，真人版的《航海王》品質絕對不打折扣！

粉絲已經開始同樂了！每次一有消息公布，就會看到各方湧入的留言，真的很有趣。老實說，將《航海王》拍成真人版的構想早在7年前就有了，想不到吧！但要怎麼把裡面的世界觀拍出來？！這真的是集結眾人之力，包括演員、建構世界觀、設計服裝等等，很多呈現方式只有在真人版才辦得到，而且對白方面也下了不少功夫，光是這麼多人一起努力就夠讓人期待了。

影集上線後，我想一定有人會說：怎麼少了這個角色？為什麼刪了這場戲？或是這和漫畫不太一樣。但我相信這都是出於對《航海王》的熱愛，所以我會好好拜讀這些留言的！哈哈！影集共有8集，我們一起航向大家都熟悉的目的地吧！！

當初即便戲已拍完，劇組也因為我覺得不夠好而答應重拍好多場戲。但另一方面，我在讀劇本的時候原本覺得某些台詞不太像魯夫會說的話……但在看到拍好的戲後就改觀了，心想：『伊納基演出來居然就合理了！而且渾然天成！！』（伊納基是飾演「魯夫」的演員）為了避免真人版看起來不自然，劇組真的非常努力。

製作人和工作人員對拍攝真人影集經驗老到，他們其實也是《航海王》的死忠粉絲。只要你越瞭解《航海王》，就越有可能感受到他們在作品中灌注了滿滿的愛。

我們到了六月才下定決心放行，準備推出這部作品。一路以來辛苦付出的剪輯師當下還哭了，對我說：『這段旅程好漫長……』哈哈！當然，我們也心知肚明，努力付出不代表能獲得成功。

但如今我真的非常欣賞這個劇組和所有演員，也迫不及待讓他們得到全世界的讚賞。假如我們真的聽到任何怨言，我也願意陪他們一起承擔！

現在無論你是抱持什麼心情，離上線還有一個月，喝杯茶耐心等待吧！」

Photo Credit: Netflix提供

Photo Credit: Netflix提供

接著是8月25日的公開信件內容，如下：

「信不信由你，那個世界真的存在，而且準備好讓你大開眼界了！！真人版《航海王》就要在Netflix上線了！！你可以在家裡或用手機觀賞，但既然製作規模不輸電影，還是建議你找個大螢幕來看比較過癮。而且精彩程度加倍，看幾次都不嫌多！！有聽到嗎？海賊們令人聞風喪膽的嘶吼聲！你的武器準備好了嗎？你的糧食充足了嗎？不管怎樣，都要好好活下去！

出發吧！！迎接偉大的航海時代！！！」

Photo Credit: Netflix提供

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航