看過一個與廣東話有關的討論，問到在港洋人會否用廣東話互相交談。

有人回答，說粵語是沒用的語言，在國際社會沒地位，所以不值得學習。他續說亞洲文化在歐美不受重視，在美國，很少當地女生會選亞男為伴侶。

這種論調說出的或許是事實：香港文化和廣東話的吸引力確遠不及荷里活和美國文化，而白男在美國亦較亞男受歡迎。問題是，為何我們東亞人非要西方人認同不可？我們的價值是否從西方人而來？

答案當然是否定。東亞人絕對不需西方人認同，我們的價值亦非建基在西方人身上。然而人天性就是渴望認同，小時候希望得到父母和師長稱讚，所以努力讀書、聽他們的話、做好家務、遵守校規；到青少年時代，人又會渴求朋輩認同，因此會聽流行音樂、關注流行藝人、留意時尚。出來做事後，想得到上司和老闆的認同，因此會加班工作，亦會投其所好，留意他們喜歡的事物，送他們喜歡的禮物。

移居海外後，人們自然希望得到當地人認同，會讓子女接受最好的教育，自己亦努力學習當地語，考取當地資歷，務求得到僱主認同，找到理想工作。這些都是很正常的心態。

可是一旦失手，例如子女讀不到心儀的學校、自己的德文試不及格、求職和找屋遭拒、面試時僱主說你不適合他們的工作環境，這就會令人沮喪，甚或懷疑自己是否得不到當地人認同；自己多年來在東亞得到的資歷、獲取之技能，在西方社會是否都一文不值。

這時候很需要提醒自己，我們的價值絕不取決於西方人的認同。原因不是甚麼民族自豪，國家站起來所以不用受西方指指點點，而是相信東亞人有獨特價值，珍重東亞人擁有的優點。東亞和西方社會本是平等，只是東亞人和華人過分崇洋，把西方人抬高得不得了，有「鬼佬」讚賞就飄飄然，而忘記自身長處，有很多值得西方人學習之處。