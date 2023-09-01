TNL+ 2023/09/01,
政治

藍白在「雙城論壇」展現潛在政治結盟默契，反觀民進黨已陷入兩岸自我邊緣化困境

藍白在「雙城論壇」展現潛在政治結盟默契，反觀民進黨已陷入兩岸自我邊緣化困境
Photo Credit: 中央社

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此次雙城論壇，是國民黨重新主政台北市、疫情後首次實體會議，參與市議員高達13位且擴及各黨派，獨缺民進黨市議員參與。這也顯示儘管民進黨黨政高層雖皆倡議兩岸應進行「有意義對話」、「建設性對話」，但黨籍地方議員及地方政治精英，皆不敢踰越雷池半步。

台北市長蔣萬安赴上海參與滬台雙城論壇，並與上海市長龔正進行閉門會談，雙方談及農漁產品兩岸經貿部分，以及大熊貓的交流。蔣市長特別提起國民黨前市長馬英九任內開始推動滬台城市交流，也謝謝前市長郝龍斌開創雙城論壇。同時，也揭示台灣民眾黨前台北市長柯文哲持續舉辦，宣稱將努力持續推動，並期待兩市更開放突破；透過雙城論壇的平台，持續在市政領域進行合作與交流。

蔣萬安市長提起滬台雙城論壇召開起源，源自馬前市長、成熟於郝前市長，更於政黨輪替後民眾黨接續之，這不僅顯示台北市政建設延續性、一致性，去除意識型態的窠臼限制，無論是國民黨或民眾黨皆採取務實致用「去意識型態化」路線，始能維繫自蔡英文執政以來因不承認「九二共識」，致兩岸已無第一軌道官方對話及第二軌道兩岸兩會對話。

雙城論壇已成為兩岸僅存最高級別對話，此顯示出民進黨兩岸論述及路線欠缺對話及治理能力。同時，這也凸顯蔣萬安兩岸政策係遵循馬英九路線。觀察此次滬台雙城論壇舉辦，呈現以下多項地方治理、兩岸互動及政治意涵。

首先，民進黨市議會成員未主動積極參與，無疑是放棄兩岸發展參與權及對市政監督權。此次雙城論壇，是國民黨重新主政台北市、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後首次實體會議，參與市議員高達13位且擴及各黨派，獨缺民進黨市議員參與。這也顯示儘管民進黨黨政高層皆倡議兩岸應進行「有意義對話」、「建設性對話」，但黨籍地方議員及地方政治精英，皆不敢踰越雷池半步。

民進黨主席賴清德宣稱，在兩岸路線持守「和平保台」目標；蔡英文總統則宣稱在「民主、對等、和平、對話」前提下，展開兩岸良性互動；然卻受限於、或因要標籤化藍白陣營兩岸路線係走「親中賣台」路徑，或受中共實施統戰影響及受認知作戰所迷惑，缺席參與滬台雙城論壇。

這種受僵化封閉意識型態所驅使，反造成主動參與兩岸關係發展的缺位方式，實則喪失兩岸互動的「參與權」，也是拋棄對市政推動「監督權」。

其次，滬台兩地現代化過程具有反殖民主義相似性，皆有反帝國主義及形塑中華民族主義傳統。蔣萬安市長表示台北與上海的現代化歷程，經歷帝國主義侵略、民族主義反抗殖民主義歷史過程，是一頁「為民族榮光而奮鬥」猶如史詩班展現。同時，再度宣揚中華民國國軍捍衛國家主權獨立及領土完整，抵禦外侮之難以磨滅歷史貢獻，表明「當年上海淞滬會戰，見證了國軍的愛國情操。」

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