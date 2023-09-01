TNL+ 2023/09/01,
文學

《地納於心》：公屋詩系的記憶書寫，獨一無二的地方經驗和場所精神

《地納於心》：公屋詩系的記憶書寫，獨一無二的地方經驗和場所精神
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

公屋、街道和飲食，緊扣了香港普遍的共同經驗，三者仔細區分亦有不同之處。公屋和街道同是空間，前者是居住空間，容納的更多是私密體驗，是區隔外界的避風港；後者則為公共空間，像波特萊爾形容人來人往，充斥陌生群眾行走和聚集的大街。而飲食和地方相連，異鄉人最容易因味道彷彿回到故土，既私人又公共的舌尖世界。從篇幅來說，周漢輝顯然最用心於「輯一香港公屋詩系」，接近全書的一半，詩量遠超於其他兩輯，也是詩集最令人驚喜之處。

說你可得獎。你報名時
空拍機瞰攝市貌，馬路
像界線，劃分樓與樓，睛
和雨，入黑又逢半月夜

——〈晴雨交界——深水埗元州邨〉

近年我們很愛引用米蘭‧昆德拉的名句：「人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭。」談論哈維爾〈無權力者的權力〉，主張堅持「活在真實中」。但在呼喊口號之後，到底什麼是「真實」，又能以什麼方法保留「記憶」？

香港詩人周漢輝在今年8月23日，出版他的新詩集《地納於心》，該書共分三輯，分別是「輯一香港公屋詩系」、「輯二香港街道及地誌詩」及「輯三香港飲食詩系」。單看輯名已經能夠看出詩人以文字留下香港真實記憶的企圖，其書亦為任何人關注香港的朋友，交出了一份動人的記載。

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圖片來源：2046出版社

廖偉棠的推薦序即點出此詩的香港脈絡：「周漢輝是梁秉鈞（也斯）最忠實的傳人。」他認為詩人融合了也斯、鄧阿藍和馬若，並補足也斯「因為詩外的原因而不得不失去的詩的受難」。而鴻鴻的推薦序則如此論述：

《地納於心》是記憶之書。但什麼人需要記憶？什麼事物需要記憶？記憶其實是對失去或即將失去的一種渴求、一種企圖掌握的勞作。周漢輝寫的是一個既古又新的香港，一個含納許多人成長與失落的香港，一個既美好又驚悚、既赤裸又神秘的香港。這些詩被分為三個部份：曰公屋，曰街道，曰飲食。從私密經驗到公眾生活，從道聽途說的奇聞到肉身咀嚼的滋味。這是一個不願香港落入想像，而及時搶救記憶的努力。

鴻鴻提出了兩個關鍵問題，第一是記憶的主體是誰？第二則是當我們——香港人——高呼要保留記憶時，到底有什麼事物值得我們承傳下去？我們經由取捨，就已經是塑造價值觀的選擇了。換言之，這可以說是周漢輝作為香港人的選擇，也同時是詩人的文學取捨，就盡見在這三個題材。

公屋、街道和飲食，緊扣了香港普遍的共同經驗，三者仔細區分亦有不同之處。公屋和街道同是空間，前者是居住空間，容納的更多是私密體驗，是區隔外界的避風港；後者則為公共空間，像波特萊爾形容人來人往，充斥陌生群眾行走和聚集的大街。而飲食和地方相連，異鄉人最容易因味道彷彿回到故土，既私人又公共的舌尖世界。

從篇幅來說，周漢輝顯然最用心於「輯一香港公屋詩系」，接近全書的一半，詩量遠超於其他兩輯，也是詩集最令人驚喜之處。香港公屋作為創作題材，最知名是許鞍華的《天水圍的日與夜》、《天水圍的夜與霧》電影兩部曲；文學則有麥樹堅去年出版的小說《囈長夜多》，而《地納於心》開創先河的一系列公屋題材的詩作，已經獨具意義。

題材的意義、開拓，主要是屬於文學史、社會的價值。而詩作創作的水準，則歸審美的領域了。文學家選取題材，講求精準的眼界，但會否眼高手低，又是另一回事。周漢輝的公屋詩系，不止具有文學史和社會的價值，更積極以不同技巧、實驗和互文，精準地詮釋、掌握及創造地景，在審美層次斐然可觀。

兩片窗光前，一見屯門山脊
決定租住。劏房中一留六年
情感起伏成稜線，承托祈告
同居，一直為了成婚。再在
兩片窗光前，九龍樓堆親近
上帝旁觀窗內，也許眼神柔軟
他們在空氣中比劃，預留位置
給衣車與畫架，從前劏房容不下

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