2023/08/31,
社會

陳建仁指示多元認定、放寬家庭看護移工申請門檻，衛福部將盤點巴氏量表缺口

陳建仁指示多元認定、放寬家庭看護移工申請門檻，衛福部將盤點巴氏量表缺口
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衛生福利部長薛瑞元今日接受媒體聯訪表示，巴氏量表的原意是要評量身體自主照顧功能，但有些狀況下民眾可能有照顧需求，巴氏量表評估可能還是過不了，導致求助無門，因此今日就會開會討論，找出這些需求，看是否有其他工具可以進行多元評估。

（中央社）行政院長陳建仁今（31）日主持行政院會時指示，為擴大照顧族群，將放寬家庭看護移工的申請門檻，研議符合照顧事實且能簡政便民的多元認定方式，且不分年齡、不分疾病型態以及經濟能力。

行政院發言人林子倫今日主持政院會後記者會時轉述，陳建仁院會中指出，政府將秉持簡政便民、擴大照顧原則，放寬家庭看護移工的申請門檻，並做好社會溝通。

陳建仁指示勞動部、衛福部儘速檢討現行聘僱家庭看護移工的申請資格及程序，除巴氏量表外，還要再研議符合照顧事實且能簡政便民的多元認定方式，不分年齡、不分疾病型態或經濟能力，希望能讓有需要的民眾都能申請到家庭看護移工。

陳建仁也要求勞動部、衛福部邀集身障團體、罕病團體、家庭照護以及醫療專業等團體共同討論，獲得共識後，加速推動。

衛福部次長周志浩出席記者會時表示，這個指示並非要廢除巴氏量表，而是採取多元組合，不排除把幾種可能指標做結合，獲取更好的評量標準或是評量組合，將與勞動部邀集相關需要被照顧的團體、醫療機構、專家等共同檢視目前使用的量表，並會針對不太合理的案例進行標準調整，讓民眾可以獲得真正的照顧，「是往放寬的方向走」。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良出席記者會時表示，放寬家庭看護移工的申請門檻將以照顧平權、平等對待為原則，主軸就是擴大照顧、簡政便民、社會溝通，在與衛福部討論過後，將提出全面有效的調整方案。

國民黨總統參選人侯友宜日前也曾端出衛福類別政見，盼未來80歲以上長者、70至79歲患有癌症二期以上長者可不看巴氏量表，直接申請外籍看護工。

衛福部長：將盤點巴氏量表無法評估實際照顧需求的情況

（中央社）行政院長陳建仁今日指示放寬家庭看護移工申請門檻，研議多元認定方式。衛福部長薛瑞元說明，將盤點失智、身障等巴氏量表無法評估出實際照顧需求的情況，改採其他方式認定。

陳建仁今日主持行政院會時指示，為擴大照顧族群，將放寬家庭看護移工的申請門檻，研議符合照顧事實且能簡政便民的多元認定方式，且不分年齡、不分疾病型態以及經濟能力。

衛生福利部長薛瑞元今日接受媒體聯訪表示，巴氏量表的原意是要評量身體自主照顧功能，但有些狀況下民眾可能有照顧需求，巴氏量表評估可能還是過不了，導致求助無門，因此今日就會開會討論，找出這些需求，看是否有其他工具可以進行多元評估。

薛瑞元舉例，如失智情況，在評估巴氏量表時，患者可能可以操作動作，因此過不了評估；但生活中可能會遊走迷失，需要有人陪伴，有照顧需求，就需要由精神科或神經科專科醫師開立失智診斷，或以臨床失智評估量表（CDR）分數評斷等判定是否可以申請看護移工。

身心障礙部分，薛瑞元指出，身心障礙有各種不同種類，有時巴氏量表也評不過，但仍有被照顧需求；未來可能改以身心障礙手冊種類，或以特定國際健康功能與身心障礙分類系統（ICF）種類、程度等判定。

國民黨總統參選人侯友宜日前也端出衛福類別政見，盼未來80歲以上長者、70至79歲患有癌症二期以上長者可不看巴氏量表，直接申請外籍看護工。

對此，薛瑞元說，用疾病區分申請資格並不妥當，因不同癌症狀況不同，如皮膚癌二期情況，是皮膚上有2到3公分癌細胞增生且侵犯到真皮層，處理上只要切除就跟一般人一樣，這樣就要讓他們免巴氏量表評估申請看護移工，有所不妥。

薛瑞元指出，同樣是癌症，卻以70歲到79歲區分資格也有問題，如有些病患年僅40多歲，卻癌症期別很高、已經蔓延出去，治療階段已經無法自理生活，反會因此無法申請看護移工。

此外，薛瑞元也質疑為何是針對癌症，「中風病人不是更需要嗎？癌症還不一定，但中風一定要有人照顧」，認為用疾病類型和嚴重程度區分申請資格不太妥，應該還是要回歸判斷照顧需求。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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