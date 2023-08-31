陳建仁指示多元認定、放寬家庭看護移工申請門檻，衛福部將盤點巴氏量表缺口
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衛生福利部長薛瑞元今日接受媒體聯訪表示，巴氏量表的原意是要評量身體自主照顧功能，但有些狀況下民眾可能有照顧需求，巴氏量表評估可能還是過不了，導致求助無門，因此今日就會開會討論，找出這些需求，看是否有其他工具可以進行多元評估。
（中央社）行政院長陳建仁今（31）日主持行政院會時指示，為擴大照顧族群，將放寬家庭看護移工的申請門檻，研議符合照顧事實且能簡政便民的多元認定方式，且不分年齡、不分疾病型態以及經濟能力。
行政院發言人林子倫今日主持政院會後記者會時轉述，陳建仁院會中指出，政府將秉持簡政便民、擴大照顧原則，放寬家庭看護移工的申請門檻，並做好社會溝通。
陳建仁指示勞動部、衛福部儘速檢討現行聘僱家庭看護移工的申請資格及程序，除巴氏量表外，還要再研議符合照顧事實且能簡政便民的多元認定方式，不分年齡、不分疾病型態或經濟能力，希望能讓有需要的民眾都能申請到家庭看護移工。
陳建仁也要求勞動部、衛福部邀集身障團體、罕病團體、家庭照護以及醫療專業等團體共同討論，獲得共識後，加速推動。
衛福部次長周志浩出席記者會時表示，這個指示並非要廢除巴氏量表，而是採取多元組合，不排除把幾種可能指標做結合，獲取更好的評量標準或是評量組合，將與勞動部邀集相關需要被照顧的團體、醫療機構、專家等共同檢視目前使用的量表，並會針對不太合理的案例進行標準調整，讓民眾可以獲得真正的照顧，「是往放寬的方向走」。
勞動部勞動力發展署署長蔡孟良出席記者會時表示，放寬家庭看護移工的申請門檻將以照顧平權、平等對待為原則，主軸就是擴大照顧、簡政便民、社會溝通，在與衛福部討論過後，將提出全面有效的調整方案。
國民黨總統參選人侯友宜日前也曾端出衛福類別政見，盼未來80歲以上長者、70至79歲患有癌症二期以上長者可不看巴氏量表，直接申請外籍看護工。
衛福部長：將盤點巴氏量表無法評估實際照顧需求的情況
（中央社）行政院長陳建仁今日指示放寬家庭看護移工申請門檻，研議多元認定方式。衛福部長薛瑞元說明，將盤點失智、身障等巴氏量表無法評估出實際照顧需求的情況，改採其他方式認定。
陳建仁今日主持行政院會時指示，為擴大照顧族群，將放寬家庭看護移工的申請門檻，研議符合照顧事實且能簡政便民的多元認定方式，且不分年齡、不分疾病型態以及經濟能力。
衛生福利部長薛瑞元今日接受媒體聯訪表示，巴氏量表的原意是要評量身體自主照顧功能，但有些狀況下民眾可能有照顧需求，巴氏量表評估可能還是過不了，導致求助無門，因此今日就會開會討論，找出這些需求，看是否有其他工具可以進行多元評估。
薛瑞元舉例，如失智情況，在評估巴氏量表時，患者可能可以操作動作，因此過不了評估；但生活中可能會遊走迷失，需要有人陪伴，有照顧需求，就需要由精神科或神經科專科醫師開立失智診斷，或以臨床失智評估量表（CDR）分數評斷等判定是否可以申請看護移工。
身心障礙部分，薛瑞元指出，身心障礙有各種不同種類，有時巴氏量表也評不過，但仍有被照顧需求；未來可能改以身心障礙手冊種類，或以特定國際健康功能與身心障礙分類系統（ICF）種類、程度等判定。
國民黨總統參選人侯友宜日前也端出衛福類別政見，盼未來80歲以上長者、70至79歲患有癌症二期以上長者可不看巴氏量表，直接申請外籍看護工。
對此，薛瑞元說，用疾病區分申請資格並不妥當，因不同癌症狀況不同，如皮膚癌二期情況，是皮膚上有2到3公分癌細胞增生且侵犯到真皮層，處理上只要切除就跟一般人一樣，這樣就要讓他們免巴氏量表評估申請看護移工，有所不妥。
薛瑞元指出，同樣是癌症，卻以70歲到79歲區分資格也有問題，如有些病患年僅40多歲，卻癌症期別很高、已經蔓延出去，治療階段已經無法自理生活，反會因此無法申請看護移工。
此外，薛瑞元也質疑為何是針對癌症，「中風病人不是更需要嗎？癌症還不一定，但中風一定要有人照顧」，認為用疾病類型和嚴重程度區分申請資格不太妥，應該還是要回歸判斷照顧需求。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
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後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
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