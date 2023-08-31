中國政府新地圖納入中印邊境和南海等爭議領土，印度、馬來西亞強烈抗議
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2023年的G20高峰會，將於9月9日、10日兩天，在印度首都新德里（New Delhi）舉行。這週一，中國公布一份新的標準地圖，將中印邊境的阿克賽欽地區和阿魯納查省劃入中國領土，引發印度政府的強烈抗議。
這週一（28日），中國自然資源部公布一張「標準地圖」，將台灣、南海和中印邊境的兩個地區，納進中國的領土範圍，引起印度和馬來西亞政府的不滿。中國自然資源部地理訓席管理司司長李永春認為，地圖是國家版圖最常見的也最直觀的表現方式，「正確的國家版圖，是國家主權和領土完整的象徵。」
印度外交部表示，中國過去也經常使用地圖來劃分領土。不過，此次中國新地圖發布的時間，鄰近今年即將於9月9日在印度舉辦的G20峰會，引起大家討論。
印度國會人民院議員泰瓦瑞（Manish Tewari）認為，印度總理莫迪（Narendra Modi）應該審慎考慮是否於峰會期間接待中國國家主席習近平。
印度政府嚴正抗議：拒絕荒謬無根據的主張，邊境問題變得更加複雜
在這張新地圖中，中國將克什米爾地區主要由中國控制的的阿克賽欽地區（Aksai Chin），以及位在印度東北部的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）納入中國領土，其中阿魯納查省更被被中國劃入西藏南部。
這個舉動引起印度政府的不滿，印度外交部部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）告訴《新德里電視台》：「提出荒謬的主張，不代表能把印度的領土變成中國的。」
印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）表示，印度已經透過外交管道向中國表達強烈的抗議。巴格奇說：「我們拒絕這些沒有根據的主張。」他也補充，中國的作法只會加深邊境問題的複雜程度。
中國與印度長期的外交緊張，都起因於喜馬拉亞山沿線的3500多公里的邊境地區，也就是俗稱的中印邊境實際控制線（Line of Actual Control ，LAC），而阿克賽欽地區和阿魯納查省正位於此區域。
由於實際控制線的定義不明確，中、印雙方對更精確的劃界也沒有達成共識，經常指責對方試圖擴大領土。
最近一次較為嚴重的邊界衝突，可以回溯到2020年，兩國在喜馬拉亞山的拉達克（Ladakh）地區發生的軍事衝突，導致兩國外交關係急墜。自此之後，中國和印度的外交關係一直處於冷淡，儘管兩國曾多次進行外交與軍事對話，但對於解決邊境爭端的成效為乎極微。
為什麼是阿克賽欽地區和阿魯納查省？
克什米爾地區，一直以來都是一個爭議之地，也是中印邊境實際控制線的最西端。該地區由中國、印度和巴基斯坦三國各自佔領、控制，阿克賽欽地區也隸屬其中。
印度聲稱，1962年，中國佔領了阿克賽欽地區將近3萬8000平方公里的土地，將爭端升級成「全面戰爭」。印度仍然堅持，由中國佔領的阿克賽欽地區位於拉德克，屬於印度領土；中國則堅稱阿克賽欽地區長久以來，都是古代中國帝國的一部分。
在控制線的最東端，是位在印度東北部的阿魯納查省。中國聲稱，印度佔領該國東北角阿魯納查省，近9萬平方公里的領土。今（2023）年4月，中國發表聲明，表示他們已經統一該地區11個區域的地名，統稱此區為「藏南」，且藏南地區是中國領土的一部分。
對此，印度拒絕了中國的主張， 印度外交部發言人巴格奇說：「阿魯納查省的現在、過去和未來，都將永遠作為印度不可分割的領土。」
地圖觸及馬來西亞水域引反彈：南海問題複雜且敏感，須根據國際法處理
除了印度領土之外，中國發佈的新地圖，在南海區域以10條虛線匡出其「主權領土」。該海域範圍與馬來西亞沿著婆羅洲（Borneo）、沙巴（Sabah）和砂拉越州（Sarawak）海岸所形成的專屬經濟海域（Exclusive Economic Zone，EEZ）重疊。
馬來西亞外交部發表一份聲明，表示當局不承認中國在南海的主權主張，並指出中國單方面的海洋主張，侵犯該國沙巴和砂拉越州的海域。
馬來西亞外交部也強調，馬來西亞一貫拒絕任何外國，針對1979年馬來西亞新地圖所繪製的海域提出主權、主權權利或管轄權的主張，「該地圖對馬來西亞來說沒有約束力。」
馬來西亞外交部長贊比里（Zambry Abdul Kadir）今天表示，在發表聲明之後，他們將會向中國表達抗議。《海峽時報》引用《法新社》稱這份地圖，是兩國針對北京當局在南海上最新的「口水戰」。
馬來西亞認為，南海是一個複雜敏感的問題，必須根據《聯合國海洋法公約》等國際法規範，透過對話和談判，以和平、理性的方式加以解決。當局表示，馬來西亞致力與各界合作以落實《南海各方行為宣言》，同時也期望可以儘速確定《南海行為準則》。
中國外交部發言人汪文斌，面對來自印度和馬來西亞的抗議時回應，繪製與公布地圖是例行公事，「希望相關當局能保持客觀與冷靜，不要過度解讀。」
新聞來源
- India Protests Chinese Map Claiming Disputed Territories（VOA）
- India protests over new Chinese map laying ‘absurd’ claim to its Himalayan territory（The Telegraph）
- China doubles down on new map, tells India to keep calm and not to ‘over-interpret’（The Hindu）
- China's New Map Claims Swathes of Neighboring Territory（Newsweek）
- Malaysia doesn’t recognise China’s 2023 map, says govt（FMT）
- Malaysia rejects new Chinese ‘standard map’ over South China Sea claims（The Strait Times）
- 自然資源部：規范使用地圖 強化公民國家版圖意識（人民網）
延伸閱讀
- 《製造中國》：唯有「中國一點都不能少」，習近平的民族復興大業才算完成
- 中印邊境再爆衝突：時隔兩年，兩國軍隊為何再次擦槍走火？
- 中印邊界爭端平息，為什麼印度卻開始北方領土界線調查行動？
- 中國在南海打造「沙堡長城」，10年來持續將島礁軍事化，區域爭端紛擾不斷
- 北京「戰狼外交」升高恫嚇，華府智庫專家：南海恐成「中國湖」
責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
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隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
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後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
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