2023/08/31,
印太

中國政府新地圖納入中印邊境和南海等爭議領土，印度、馬來西亞強烈抗議

中國政府新地圖納入中印邊境和南海等爭議領土，印度、馬來西亞強烈抗議

我們想讓你知道的是

2023年的G20高峰會，將於9月9日、10日兩天，在印度首都新德里（New Delhi）舉行。這週一，中國公布一份新的標準地圖，將中印邊境的阿克賽欽地區和阿魯納查省劃入中國領土，引發印度政府的強烈抗議。

這週一（28日），中國自然資源部公布一張「標準地圖」，將台灣、南海和中印邊境的兩個地區，納進中國的領土範圍，引起印度和馬來西亞政府的不滿。中國自然資源部地理訓席管理司司長李永春認為，地圖是國家版圖最常見的也最直觀的表現方式，「正確的國家版圖，是國家主權和領土完整的象徵。」

中國新版地圖
中國公布的新版地圖，範圍涵蓋印度邊境、南海與馬來西亞經濟海域重疊區｜Phto Credit: 中國自然資源部

印度外交部表示，中國過去也經常使用地圖來劃分領土。不過，此次中國新地圖發布的時間，鄰近今年即將於9月9日在印度舉辦的G20峰會，引起大家討論。

印度國會人民院議員泰瓦瑞（Manish Tewari）認為，印度總理莫迪（Narendra Modi）應該審慎考慮是否於峰會期間接待中國國家主席習近平。

印度政府嚴正抗議：拒絕荒謬無根據的主張，邊境問題變得更加複雜

在這張新地圖中，中國將克什米爾地區主要由中國控制的的阿克賽欽地區（Aksai Chin），以及位在印度東北部的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）納入中國領土，其中阿魯納查省更被被中國劃入西藏南部。

這個舉動引起印度政府的不滿，印度外交部部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）告訴《新德里電視台》：「提出荒謬的主張，不代表能把印度的領土變成中國的。」

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）表示，印度已經透過外交管道向中國表達強烈的抗議。巴格奇說：「我們拒絕這些沒有根據的主張。」他也補充，中國的作法只會加深邊境問題的複雜程度。

中國與印度長期的外交緊張，都起因於喜馬拉亞山沿線的3500多公里的邊境地區，也就是俗稱的中印邊境實際控制線（Line of Actual Control ，LAC），而阿克賽欽地區和阿魯納查省正位於此區域。

由於實際控制線的定義不明確，中、印雙方對更精確的劃界也沒有達成共識，經常指責對方試圖擴大領土。

最近一次較為嚴重的邊界衝突，可以回溯到2020年，兩國在喜馬拉亞山的拉達克（Ladakh）地區發生的軍事衝突，導致兩國外交關係急墜。自此之後，中國和印度的外交關係一直處於冷淡，儘管兩國曾多次進行外交與軍事對話，但對於解決邊境爭端的成效為乎極微。

為什麼是阿克賽欽地區和阿魯納查省？

克什米爾地區，一直以來都是一個爭議之地，也是中印邊境實際控制線的最西端。該地區由中國、印度和巴基斯坦三國各自佔領、控制，阿克賽欽地區也隸屬其中。

印度聲稱，1962年，中國佔領了阿克賽欽地區將近3萬8000平方公里的土地，將爭端升級成「全面戰爭」。印度仍然堅持，由中國佔領的阿克賽欽地區位於拉德克，屬於印度領土；中國則堅稱阿克賽欽地區長久以來，都是古代中國帝國的一部分。

在控制線的最東端，是位在印度東北部的阿魯納查省。中國聲稱，印度佔領該國東北角阿魯納查省，近9萬平方公里的領土。今（2023）年4月，中國發表聲明，表示他們已經統一該地區11個區域的地名，統稱此區為「藏南」，且藏南地區是中國領土的一部分。

GettyImages-1245631996
去（2022）年，印度NGO組織抗議中國入侵阿魯納查省所繪製的地圖｜Photo Credit: GettyImages

對此，印度拒絕了中國的主張， 印度外交部發言人巴格奇說：「阿魯納查省的現在、過去和未來，都將永遠作為印度不可分割的領土。」

地圖觸及馬來西亞水域引反彈：南海問題複雜且敏感，須根據國際法處理

除了印度領土之外，中國發佈的新地圖，在南海區域以10條虛線匡出其「主權領土」。該海域範圍與馬來西亞沿著婆羅洲（Borneo）、沙巴（Sabah）和砂拉越州（Sarawak）海岸所形成的專屬經濟海域（Exclusive Economic Zone，EEZ）重疊。

馬來西亞外交部發表一份聲明，表示當局不承認中國在南海的主權主張，並指出中國單方面的海洋主張，侵犯該國沙巴和砂拉越州的海域。

馬來西亞外交部也強調，馬來西亞一貫拒絕任何外國，針對1979年馬來西亞新地圖所繪製的海域提出主權、主權權利或管轄權的主張，「該地圖對馬來西亞來說沒有約束力。」

馬來西亞外交部長贊比里（Zambry Abdul Kadir）今天表示，在發表聲明之後，他們將會向中國表達抗議。《海峽時報》引用《法新社》稱這份地圖，是兩國針對北京當局在南海上最新的「口水戰」。

馬來西亞認為，南海是一個複雜敏感的問題，必須根據《聯合國海洋法公約》等國際法規範，透過對話和談判，以和平、理性的方式加以解決。當局表示，馬來西亞致力與各界合作以落實《南海各方行為宣言》，同時也期望可以儘速確定《南海行為準則》。

中國外交部發言人汪文斌，面對來自印度和馬來西亞的抗議時回應，繪製與公布地圖是例行公事，「希望相關當局能保持客觀與冷靜，不要過度解讀。」

新聞來源

延伸閱讀

責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。