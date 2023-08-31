中國政府新地圖納入中印邊境和南海等爭議領土，印度、馬來西亞強烈抗議

這週一（28日），中國自然資源部公布一張「標準地圖」，將台灣、南海和中印邊境的兩個地區，納進中國的領土範圍，引起印度和馬來西亞政府的不滿。中國自然資源部地理訓席管理司司長李永春認為，地圖是國家版圖最常見的也最直觀的表現方式，「正確的國家版圖，是國家主權和領土完整的象徵。」

中國公布的新版地圖，範圍涵蓋印度邊境、南海與馬來西亞經濟海域重疊區｜Phto Credit: 中國自然資源部

印度外交部表示，中國過去也經常使用地圖來劃分領土。不過，此次中國新地圖發布的時間，鄰近今年即將於9月9日在印度舉辦的G20峰會，引起大家討論。

印度國會人民院議員泰瓦瑞（Manish Tewari）認為，印度總理莫迪（Narendra Modi）應該審慎考慮是否於峰會期間接待中國國家主席習近平。

印度政府嚴正抗議：拒絕荒謬無根據的主張，邊境問題變得更加複雜

在這張新地圖中，中國將克什米爾地區主要由中國控制的的阿克賽欽地區（Aksai Chin），以及位在印度東北部的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）納入中國領土，其中阿魯納查省更被被中國劃入西藏南部。

這個舉動引起印度政府的不滿，印度外交部部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）告訴《新德里電視台》：「提出荒謬的主張，不代表能把印度的領土變成中國的。」

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）表示，印度已經透過外交管道向中國表達強烈的抗議。巴格奇說：「我們拒絕這些沒有根據的主張。」他也補充，中國的作法只會加深邊境問題的複雜程度。

中國與印度長期的外交緊張，都起因於喜馬拉亞山沿線的3500多公里的邊境地區，也就是俗稱的中印邊境實際控制線（Line of Actual Control ，LAC），而阿克賽欽地區和阿魯納查省正位於此區域。

由於實際控制線的定義不明確，中、印雙方對更精確的劃界也沒有達成共識，經常指責對方試圖擴大領土。

最近一次較為嚴重的邊界衝突，可以回溯到2020年，兩國在喜馬拉亞山的拉達克（Ladakh）地區發生的軍事衝突，導致兩國外交關係急墜。自此之後，中國和印度的外交關係一直處於冷淡，儘管兩國曾多次進行外交與軍事對話，但對於解決邊境爭端的成效為乎極微。

為什麼是阿克賽欽地區和阿魯納查省？

克什米爾地區，一直以來都是一個爭議之地，也是中印邊境實際控制線的最西端。該地區由中國、印度和巴基斯坦三國各自佔領、控制，阿克賽欽地區也隸屬其中。

印度聲稱，1962年，中國佔領了阿克賽欽地區將近3萬8000平方公里的土地，將爭端升級成「全面戰爭」。印度仍然堅持，由中國佔領的阿克賽欽地區位於拉德克，屬於印度領土；中國則堅稱阿克賽欽地區長久以來，都是古代中國帝國的一部分。

在控制線的最東端，是位在印度東北部的阿魯納查省。中國聲稱，印度佔領該國東北角阿魯納查省，近9萬平方公里的領土。今（2023）年4月，中國發表聲明，表示他們已經統一該地區11個區域的地名，統稱此區為「藏南」，且藏南地區是中國領土的一部分。

去（2022）年，印度NGO組織抗議中國入侵阿魯納查省所繪製的地圖｜Photo Credit: GettyImages

對此，印度拒絕了中國的主張， 印度外交部發言人巴格奇說：「阿魯納查省的現在、過去和未來，都將永遠作為印度不可分割的領土。」

地圖觸及馬來西亞水域引反彈：南海問題複雜且敏感，須根據國際法處理

除了印度領土之外，中國發佈的新地圖，在南海區域以10條虛線匡出其「主權領土」。該海域範圍與馬來西亞沿著婆羅洲（Borneo）、沙巴（Sabah）和砂拉越州（Sarawak）海岸所形成的專屬經濟海域（Exclusive Economic Zone，EEZ）重疊。

馬來西亞外交部發表一份聲明，表示當局不承認中國在南海的主權主張，並指出中國單方面的海洋主張，侵犯該國沙巴和砂拉越州的海域。

馬來西亞外交部也強調，馬來西亞一貫拒絕任何外國，針對1979年馬來西亞新地圖所繪製的海域提出主權、主權權利或管轄權的主張，「該地圖對馬來西亞來說沒有約束力。」

馬來西亞外交部長贊比里（Zambry Abdul Kadir）今天表示，在發表聲明之後，他們將會向中國表達抗議。《海峽時報》引用《法新社》稱這份地圖，是兩國針對北京當局在南海上最新的「口水戰」。

馬來西亞認為，南海是一個複雜敏感的問題，必須根據《聯合國海洋法公約》等國際法規範，透過對話和談判，以和平、理性的方式加以解決。當局表示，馬來西亞致力與各界合作以落實《南海各方行為宣言》，同時也期望可以儘速確定《南海行為準則》。

中國外交部發言人汪文斌，面對來自印度和馬來西亞的抗議時回應，繪製與公布地圖是例行公事，「希望相關當局能保持客觀與冷靜，不要過度解讀。」

新聞來源

延伸閱讀

責任編輯：王昱晴

核稿編輯：翁世航