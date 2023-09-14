《歷史如何教？從閱讀到探究》：歐美歷史教育大力標舉「證據」概念的養成，108課綱卻反向而行

文：林慈淑

108課綱中若有似無

台灣目前的教育改革也同樣著眼於打造更好的民主社會。翻閱十二年國民教育中的社會領域課綱「基本理念」第一段，首先映入眼簾的即是：「社會領域的主要教育功能為傳遞文化與制度，培養探究、參與、實踐、反思及創新的態度與能力；其理念在於涵育新世代的公民素養，以培育公民面對各種挑戰時，能做出迎向『共好』的抉擇，並具社會實踐力。」新課綱既然明示以孕育現代公民為目標，教育方針理應側重於學生論證思辨的培養，但觀諸新課綱歷史科或甚至社會領域，相關方面的擘劃並不明顯。最關鍵的「證據」意識養成，在現行的課綱內很難找到明確的線索。不過，這情況並非從來如此。

大抵而言，本世紀初以來的幾次課綱訂定，單就歷史科來說，「證據」概念的地位可說是每況愈下。試看2006年教育部頒行了《高級中學課程暫行綱要（九五）：歷史》，亦即一般通稱的「95暫綱」，其內容揭櫫四個「核心能力」：時序觀念、歷史理解、歷史解釋、史料證據。這四個能力與「教材綱要」併立為高中歷史教學的兩大重點。而「史料證據」列居核心能力第四，細項的內涵定義也可看出這份課綱對於證據的重視：

（一）運用思辨，判斷史料得以作為證據的適當性

（二）自行根據主題，進行史料的蒐集工作

（三）應用史料，藉以形成新的問題視野，或屬於自己的歷史敘述

以上第一個條目即是：「運用思辨，判斷史料得以作為證據的適當性。」另在檢附的說明中更清楚道出從資料到證據必經的思考過程：

對多數學生而言，史料在一開始往往只是某種與過去有關的資訊，或者與某史實有關的資料來源。學生必須學習在史料中發現線索，並且經由一番思考、討論或推理，而能判斷其作為證據的適當性。

此外，在該條目下又羅列了第二個項目，進一步要求學生：「依據某一探討主題，評估個別史料作為證據的適當性。」這是提醒教師學生，資料轉為證據，決定的關鍵在於所欲探討的「主題」，或更精確來說，應是「問題」。無論如何，世紀初的這份歷史課綱難能可貴地彰顯了培養「證據」的要義，以及這個概念或者能力的基本蘊含。這應是至今為止所見課綱中有關「證據」方面最完整的陳述。因為從2011年的101課綱開始，證據逐漸失寵，而「運用史料」的地位扶搖直上，成為重心。亦即就「史料證據」這個詞彙而言，幾次課綱的修訂，愈來愈偏向「史料」，而漠視「證據」。

試看2012年的101歷史課綱， 內將「95暫綱」中的「核心能力」做了修正。如原有的「史料證據」改為「運用史料的能力」。此番修改，乍看之下或以為更為強調「能力」養成，但深思細想就會發現，這竟是一個極大的反轉：核心能力已經不再包括「證據」，而只剩下「運用史料」。「證據」就此在課綱中退居次要，不能不說是一大倒退。

再探101課綱的「運用史料的能力」其下的三個條目，與95暫綱亦略有不同：

（一）能根據主題，進行史料的蒐集工作

（二）能辨別史料作為解釋證據的適切性

（三）能應用史料，藉以形成新的問題視野或書寫自己的歷史敘述

其中第二條確實涉及證據：「能辨別史料作為解釋證據的適切性。」這應是極為重要的宣示，可惜沒有任何說帖為輔，相信對現場教師而言，大概只能視同具文。再者，從三個條目的文字表述判定，史料被賦予優越地位，遠在證據之上。證據之弱勢， 昭然可見。不過，這不是最嚴重的情況，因為在最新的108課綱內，證據更幾乎淪為可有可無。

108課綱比起以往更強調所謂「跨域」要求，學科的重要性和獨特性，特別是在高中階段，明顯被削弱降級，而不再有以往課綱所設定的學科專業思考或能力。相對的，新課綱依據跨學科、「超越學科」的「構面—項目」（三面九項）為準則，從而產生社會領域各科的「學習表現」及相關條目。

細查這套形制下的歷史科，證據只現身於兩個條目內，有如驚鴻一瞥。一為「歷1c­V­2」內的：「綜合歷史知識與『史料證據』，提出個人分析與詮釋。」這大概算是新課綱中唯一一條要求學生藉由知識和史料證據，建立分析與詮釋。然而，如此精簡的陳述，又是孤立存在，缺乏詳細解說，難以凸顯、聚焦證據作為論辨的要素這點。可揣想的是，教學現場中的老師大半不會也無從關注理會。

至於另一個相關的條目則是在構面3的b項「實作與參與」內：「歷3b­V­3分辨歷史事實、『史料證據』與歷史解釋，說明歷史解釋不同的原因，並檢視證據的適切性。」這個條文有模糊不清之處。首先，要求學生分清歷史事實、史料證據和解釋之間的差異這點，根本窒礙難行。觀諸各種歷史陳述，多的是作者舉用若干「歷史事實」，以證成某個詮釋。在此情況下，事實往往即是證據；反過來說，證據所論也是作者擬欲建構的事實，這般混雜的關係，不知師生如何加以分辨。

其次，「資料證據」這個長久以來被理所當然連用的組合語，前後兩個詞彙意義其實並不相同。那麼究竟要關注是資料或者證據，同樣令人不解。或許，此條文中，最有意義的是：「檢視證據的適切性」這個部分。蓋學習察看他人的歷史解釋中，運用證據是否得當、論與證之間的邏輯性，確實是培養證據意識的初步。可惜缺乏相應的闡說，又夾帶於條文最後，其重要性卻是大大減低了。