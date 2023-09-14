《歷史如何教？從閱讀到探究》：歐美歷史教育大力標舉「證據」概念的養成，108課綱卻反向而行
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這些年來課綱的擬定多出自術有專攻的歷史學者之手，而非歷史教育研究者。對歷史學者而言，找到珍貴的資料，似乎才是切要的問題。然而，歷史學家所沉默不語的證據，卻是自1970年代以來，因英國歷史教育改革者的倡導，重要性與日俱增，並被國際歷史教研人士推崇為學生不能或缺的學科思考之一。
文：林慈淑
108課綱中若有似無
台灣目前的教育改革也同樣著眼於打造更好的民主社會。翻閱十二年國民教育中的社會領域課綱「基本理念」第一段，首先映入眼簾的即是：「社會領域的主要教育功能為傳遞文化與制度，培養探究、參與、實踐、反思及創新的態度與能力；其理念在於涵育新世代的公民素養，以培育公民面對各種挑戰時，能做出迎向『共好』的抉擇，並具社會實踐力。」新課綱既然明示以孕育現代公民為目標，教育方針理應側重於學生論證思辨的培養，但觀諸新課綱歷史科或甚至社會領域，相關方面的擘劃並不明顯。最關鍵的「證據」意識養成，在現行的課綱內很難找到明確的線索。不過，這情況並非從來如此。
大抵而言，本世紀初以來的幾次課綱訂定，單就歷史科來說，「證據」概念的地位可說是每況愈下。試看2006年教育部頒行了《高級中學課程暫行綱要（九五）：歷史》，亦即一般通稱的「95暫綱」，其內容揭櫫四個「核心能力」：時序觀念、歷史理解、歷史解釋、史料證據。這四個能力與「教材綱要」併立為高中歷史教學的兩大重點。而「史料證據」列居核心能力第四，細項的內涵定義也可看出這份課綱對於證據的重視：
（一）運用思辨，判斷史料得以作為證據的適當性
（二）自行根據主題，進行史料的蒐集工作
（三）應用史料，藉以形成新的問題視野，或屬於自己的歷史敘述
以上第一個條目即是：「運用思辨，判斷史料得以作為證據的適當性。」另在檢附的說明中更清楚道出從資料到證據必經的思考過程：
對多數學生而言，史料在一開始往往只是某種與過去有關的資訊，或者與某史實有關的資料來源。學生必須學習在史料中發現線索，並且經由一番思考、討論或推理，而能判斷其作為證據的適當性。
此外，在該條目下又羅列了第二個項目，進一步要求學生：「依據某一探討主題，評估個別史料作為證據的適當性。」這是提醒教師學生，資料轉為證據，決定的關鍵在於所欲探討的「主題」，或更精確來說，應是「問題」。無論如何，世紀初的這份歷史課綱難能可貴地彰顯了培養「證據」的要義，以及這個概念或者能力的基本蘊含。這應是至今為止所見課綱中有關「證據」方面最完整的陳述。因為從2011年的101課綱開始，證據逐漸失寵，而「運用史料」的地位扶搖直上，成為重心。亦即就「史料證據」這個詞彙而言，幾次課綱的修訂，愈來愈偏向「史料」，而漠視「證據」。
試看2012年的101歷史課綱， 內將「95暫綱」中的「核心能力」做了修正。如原有的「史料證據」改為「運用史料的能力」。此番修改，乍看之下或以為更為強調「能力」養成，但深思細想就會發現，這竟是一個極大的反轉：核心能力已經不再包括「證據」，而只剩下「運用史料」。「證據」就此在課綱中退居次要，不能不說是一大倒退。
再探101課綱的「運用史料的能力」其下的三個條目，與95暫綱亦略有不同：
（一）能根據主題，進行史料的蒐集工作
（二）能辨別史料作為解釋證據的適切性
（三）能應用史料，藉以形成新的問題視野或書寫自己的歷史敘述
其中第二條確實涉及證據：「能辨別史料作為解釋證據的適切性。」這應是極為重要的宣示，可惜沒有任何說帖為輔，相信對現場教師而言，大概只能視同具文。再者，從三個條目的文字表述判定，史料被賦予優越地位，遠在證據之上。證據之弱勢， 昭然可見。不過，這不是最嚴重的情況，因為在最新的108課綱內，證據更幾乎淪為可有可無。
108課綱比起以往更強調所謂「跨域」要求，學科的重要性和獨特性，特別是在高中階段，明顯被削弱降級，而不再有以往課綱所設定的學科專業思考或能力。相對的，新課綱依據跨學科、「超越學科」的「構面—項目」（三面九項）為準則，從而產生社會領域各科的「學習表現」及相關條目。
細查這套形制下的歷史科，證據只現身於兩個條目內，有如驚鴻一瞥。一為「歷1cV2」內的：「綜合歷史知識與『史料證據』，提出個人分析與詮釋。」這大概算是新課綱中唯一一條要求學生藉由知識和史料證據，建立分析與詮釋。然而，如此精簡的陳述，又是孤立存在，缺乏詳細解說，難以凸顯、聚焦證據作為論辨的要素這點。可揣想的是，教學現場中的老師大半不會也無從關注理會。
至於另一個相關的條目則是在構面3的b項「實作與參與」內：「歷3bV3分辨歷史事實、『史料證據』與歷史解釋，說明歷史解釋不同的原因，並檢視證據的適切性。」這個條文有模糊不清之處。首先，要求學生分清歷史事實、史料證據和解釋之間的差異這點，根本窒礙難行。觀諸各種歷史陳述，多的是作者舉用若干「歷史事實」，以證成某個詮釋。在此情況下，事實往往即是證據；反過來說，證據所論也是作者擬欲建構的事實，這般混雜的關係，不知師生如何加以分辨。
其次，「資料證據」這個長久以來被理所當然連用的組合語，前後兩個詞彙意義其實並不相同。那麼究竟要關注是資料或者證據，同樣令人不解。或許，此條文中，最有意義的是：「檢視證據的適切性」這個部分。蓋學習察看他人的歷史解釋中，運用證據是否得當、論與證之間的邏輯性，確實是培養證據意識的初步。可惜缺乏相應的闡說，又夾帶於條文最後，其重要性卻是大大減低了。
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
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員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
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珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
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