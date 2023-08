睽違四年羅慧夫顱顏基金會飛行3417公里傳愛至蒙古國，台灣志工一針一線編織「勇氣熊」為海外顱顏缺陷患者打氣

沒有距離的愛,羅慧夫顱顏基金會攜手台灣桃園長庚整形外科羅綸洲醫師、高雄長庚整形外科賴瑞斌醫師、吳政君醫師、日本籍外科醫師Takafumi Saito、美國籍外科醫師Kyung Hoon Chung、羅巧芬麻醉醫師、3名開刀房護理師、2名麻醉護理師及3名基金會人員,共14位人員組成「用愛彌補義診團」,於2023年8月27日飛行3417公里赴蒙古烏蘭巴托國立婦幼醫院(National Center for Mother and Child Health of Mongolia)為先天顱顏缺陷患者進行睽違近4年的義診服務。

「用愛彌補義診團」於2010年首次踏上蒙古國至今已經為近250位蒙古顱顏缺陷患者進行免費的重建手術,透過醫療服務彌補人間缺憾。2020年因為新冠疫情(COVID-19)爆發導致義診行動被迫停擺將近4年之久,直到2023年終於揮別新冠疫情影響,第11次攜手台灣長庚醫療團隊與蒙古烏蘭巴托國立婦幼醫院合作為顱顏缺陷患者進行免費的重建手術,今年「用愛彌補義診團」共計協助19名顱顏缺陷患者及1位燒燙傷患者完成手術,讓孩子們重拾笑顏,展開不同的人生。

蒙古母親舟車勞頓6小時求醫 只為修復女兒臉上裂縫

出生3個月的蒙古女孩Tamir Yanjinlkham(中議名:塔米爾·延金卡姆)患有先天左側唇裂,Yanjinlkham媽媽生下孩子後才得知孩子臉部有缺陷,因為前面三個小孩皆為正常,讓Yanjinlkham媽媽感到不知所措,此時還被親戚指責:「別把這樣有缺陷的孩子帶出門嚇人,太丟臉了!」。

但是Yanjinlkham母親從未想過放棄,在醫師安慰下得知台灣「用愛彌補義診團」將至蒙古進行免費義診服務,讓才剛生產完3個月的Yanjinlkham媽媽從蒙古鄉下舟車勞頓6小時至烏蘭巴托國立婦幼醫院求醫,只為了修復剛出生3個月大女兒嘴唇上的裂縫。

3個月大的蒙古女孩塔米爾在此次義診中修復了嘴唇上的裂縫。主刀吳政君醫師醫師在巡房時詢問Yanjinlkham媽媽:「關於手術成果,1至10分,媽媽你會打幾分呢?」Yanjinlkham媽媽激動的說:「很驕傲可以給台灣的醫療團隊手術,10分滿分,謝謝醫師,謝謝羅慧夫顱顏基金會。我的女兒現在是我們美麗的小公主」「用愛彌補義診團」修補了塔米爾嘴唇的裂縫,彷彿也彌補了媽媽心中的缺憾。

台灣志工一針一線編織「勇氣熊」為海外顱顏缺陷患者打氣

每隻長得不一樣也不同顏色的編織熊,取名為「勇氣熊」,是羅慧夫顱顏基金會為了鼓勵即將進行「牙床植骨手術」的顱顏缺陷孩子而誕生。 每一隻「勇氣熊」都是由編織志工一針一線手工編織而成,花費數十個小時,祝福顱顏孩子手術順利,也給予孩子無限的勇氣。

編織志工們得知「用愛彌補義診團」即將至蒙古進行義診,迅速的在短短兩週內製作40隻「勇氣熊」,透過羅慧夫顱顏基金會同仁攜至蒙古,為鼓勵蒙古國即將面對手術的顱顏缺陷孩子,希望能在編織熊陪伴下獲得勇氣,勇敢面對手術,不再害怕。

去年跨海台灣手術併指症蒙古男孩 現今已能握筆繪畫

2022年隨著疫情的趨緩,國境大門逐步開放,羅慧夫顱顏基金會與高雄長庚醫療團隊合作下幫助5歲的蒙古男孩B.Bat-Ochir巴特奧奇爾來台灣就醫,完成併指(趾)分離手術,讓原本沾黏的手腳趾獲得分離,離台前巴特奧奇爾激動得向大家分享:「我終於有10根手指了!」。

巴特奧奇爾和爸爸媽媽得知「用愛彌補義診團」睽違4年再度踏上蒙古國,趕緊到蒙古烏蘭巴托國立婦幼醫院看診,並在現場手握鉛筆繪畫,讓醫療團隊們欣慰的見證Ochir回到蒙古後勤於復健的成果。主刀手術的高雄長庚整形外科賴瑞斌醫師看見復健成果非常好的巴特奧奇爾,感動得緊握蒙古男孩的雙手說:「孩子你做到了!美好的未來正等著你去探索!」在旁的爸爸與媽媽眼眶裡的淚水是感動也是感謝。

與蒙古「用愛彌補義診團」一起成長的罕見先天顱顏缺陷患者

與蒙古「用愛彌補義診團」一起成長的蒙古男孩桑賈Sanjaasuren Zorigtbaatar,今年14歲,2009年出生在蒙古國,罹患幾十萬人中才有一例的罕見疾病—先天顱顏缺縫,鼻子上的裂縫及塌陷的鼻翼,讓他的外觀異於常人,而同時罹患的顱骨缺損,讓他的頭皮底下總是摸得到一個洞,等同宣告桑賈無法進行任何激烈運動,也不能碰撞到頭部。

「用愛彌補義診團」於2010年首次踏上蒙古國,桑賈全家聞訊而來,希望來自臺灣的義診團可以協助解決桑賈的問題。當時年僅一歲多的桑賈,頂著一頭金黃色細髮,無辜的眼神及看起來幾乎要將鼻子分成兩半的裂縫都讓義診團印象深刻!當下羅綸洲醫師隨即安排手術,為桑賈修補鼻子上的裂縫,並告知家長需配合長期追蹤,之後會再搭配手術治療,一定可以還給桑賈一個與常人一般的外觀。自此,媽媽才放下心中自責的大石頭。

自2010年起,每年八、九月期間,「用愛彌補義診團」固定前往蒙古烏蘭巴托國立婦幼醫院進行義診,讓已受訓回國的蒙古種子醫師可以繼續從旁學習。希望種子醫療團隊的建立,能讓當地每一個唇腭裂患者都能獲得完整的醫療。桑賈於2015年經「用愛彌補義診團」羅綸洲醫師追蹤評估後,需安排桑賈來到台灣接受進一步的治療,方能徹底解決他顏面的問題。因為烏蘭巴托國立婦幼醫院暫時無法提供更高規格且安全的手術環境,也沒有精密的醫療儀器可以配合手術。

2017年桑賈與母親跟著來台受訓的蒙古麻醉科種子醫師Chinzorig Zolzaya欽佐里格·佐爾扎亞一起來到台灣,已經八歲的桑賈知道這次來台對他的人生將有極大的改變,因此在各項檢查及治療項目上都極力配合,唯一在腦神經外科手術前的剃髮,讓已經開始愛漂亮的桑賈看到自己光頭的樣子非常難過。

2017年桑賈來台灣期間,先後接受兩次手術,分別是腦神經外科以及鼻子重建手術。更讓原本受限顱顏病症而無法從事運動的桑賈,從此可以和其他孩子一樣運動了!桑賈可說因手術而獲得新生。

2023年「用愛彌補義診團」再次遇到桑賈回診,他自信地與我們分享:「謝謝台灣的醫療團隊與羅慧夫顱顏基金會幫忙,讓我現在可以帥氣的面對大家!」他夢想可以到台灣讀大學,因為台灣就像他第二個家。桑賈家人再次看見「用愛彌補義診團」的大家,激動得流下眼淚表示:「謝謝來自台灣的你們,希望桑賈長大後也能像醫師們那樣去幫助別人。」睽違數年再次遇到桑賈的羅綸洲醫師感動的和大家說:「桑賈好像是我們的孩子,陪伴『用愛彌補義診團』一起成長!」

羅慧夫顱顏基金會與長庚醫院、蒙古婦幼醫院共攜手,為蒙古顱顏患者開創全新人生

蒙古國每年有100名唇腭裂新生兒誕生,羅慧夫顱顏基金會與蒙古烏蘭巴托國立婦幼醫院 (National Center for Mother and Child Health of Mongolia)的醫療團隊合作源起於2009年,協助3位蒙古烏蘭巴托國立婦幼醫院的種子醫師(外科、矯正牙科和麻醉科)來台受訓,也是羅慧夫顱顏基金會與婦幼醫院合作的開始。至2023年未間斷的國際合作服務長達14年之久,羅慧夫顱顏基金會與長庚醫療團隊合作已經培訓補助13名蒙古種子醫師至台灣學習,包括5名外科、2名麻醉科、3名矯正牙科、1名語言治療師與2名護理師。

即便在2020~2022年期間,在疫情嚴峻的挑戰下,羅慧夫顱顏基金會與蒙古的合作仍然没有停下腳步。2022年羅慧夫顱顏基金會連結蒙古非政府組織Healthy Teeth Healthy Future以及蒙古烏蘭巴托國立婦幼醫院的資源,舉辦牙科下鄉義診活動,由Ayanga醫師派遣牙科醫師加人義診團隊,同時也在肯特省立醫院擧辦唇腭裂義診。共計舉辦5場牙科及唇腭裂義診,提供425名患者牙科治療及28名患者完成唇腭裂手術。

蒙古烏蘭巴托國立婦幼醫院目前已經有完整的顱顏醫療團隊,包括整形外科、牙科、語言治療與麻醉科等,是羅慧夫顱顏基金會國際合作服務成功案例之一,印證本會長期堅持的國際合作三部曲理念:「義診服務/播種」、「培訓種子醫療人員/灌溉」、「扶植成立當地顱顏團隊/成長」。羅慧夫顱顏基金會成立於1989年,由美籍醫師羅慧夫所創辦,成立宗旨除了幫助台灣國內的唇腭裂暨顱顏患童接受包括生理、心理、社會等全人醫療照顧,自1998年開始『唇腭裂國際援助方案』,至今已前往蒙古、緬甸、柬埔寨、菲律賓、中國、寮國、多明尼加、印尼、越南等9個國家進行89次的義診活動,幫助2,254名貧困顱顏患者接受免費手術,同時培訓來自21個國家、173名的顱顏醫療種子人員,目前已有蒙古、柬埔寨、菲律賓、中國西安等種子醫師在當地成立顱顏團隊或治療中心,將唇顎裂團隊治療理念持續推廣在世界不同的角落。

本文章內容由「羅慧夫顱顏基金會」提供。