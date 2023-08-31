政大女學生遭冷氣砸中身亡獲賠180萬，法務部：犯保法修正提升受害者權益

根據《自由時報》，今年7月一名年僅21歲，就讀國立政治大學黃姓女學生，在新北市新埔捷運站遭到墜落的冷氣撞擊不幸身亡。事發後，法務部及犯罪被害人保護協會積極協助家屬提出犯罪被害補償申請。新北地檢署犯罪被害人於8月29日下午召開會議，確定該名女學生是因犯罪行為而死亡，基於犯罪事實明確，與會的所有委員一致決議，將向家屬支付180萬元的補償金額。

黃姓女學生與她的胞姊7月21日計畫從八里的住處，前往新店駕訓班學習駕駛技能，因此當天下午1時，她們便搭車到新埔捷運站換車到新店，在新埔站2號出口公車亭等車。不料，正當黃女悠閒走過公車亭後方，胞姊在後看手機的時候，一具冷氣機突然意外墜落，直接砸中黃女，當事人當場倒地不起，胞姊在驚魂未定之際，立刻衝上前將妹妹抱起，試圖安撫她的情緒，見到妹妹頭部受傷流血，急忙報警尋求協助。

根據《中國時報》新北地檢署相驗黃女遺體，並偵訊施工失手的李姓工人，訊後該工人被依過失致死罪嫌諭令以3萬元交保，並限制其住居。犯罪被害人保護協會的新北分會派遣代表前往亞東醫院的喪禮處，向黃女的家屬表示關懷，並贈送慰問金。然而，儘管犯罪被害人保護協會表示願意提供家屬緊急生活扶助金及喪葬費用，卻遭到家屬婉拒。

然而，許多網友不滿女學生只獲賠180萬。法務部昨（30）日發布新聞稿，回應部分網友們「人命公定價」的說法，並詳細說明我國「犯罪被害人權益保障制度」或「犯罪被害補償金」定位性質。

據個別情況核發多種經費補助

法務部表示，犯罪案件事發後，法務部成立的犯罪被害人保護協會透過相關網絡渠道，以及多元化、公平且符合個案需求的補助措施，提供即時關懷與慰問。

對於被害人家庭的急迫需求，協會能依據個別情況核發多種經費補助，其中包括緊急生活援助、喪葬支援、醫療費用、諮詢輔導、法律訴訟、安置服務及生活費用等六大類支持。

「犯罪被害補償金」改為「社會福利補助」

根據今（2023）年2月8日總統公布的《犯罪被害人權益保障法》修正案，我國調整了「犯罪被害補償金」的定位性質，將其從「代位賠償」改為「社會福利補助」，並將各類補償金改為「單筆定額給付」，以減少申請人長時間等待的心理負擔。

此外，補償金金額不再扣減被害人已獲得的損害賠償金額，以確保被害人能夠保有向加害人提出民事賠償的權利。這些調整將加速審議程序並減少被害人的二次傷害，使補償程序更為簡單高效，且補償金的金額也將會隨著物價指數每年調整。

至於犯罪行為人原本應承擔的損害賠償責任，法務部也督導犯保協會協助被害人向加害人或其他有應負賠償責任的人進行民事索償、財產扣押等程序，以保障被害人的權益。

法務部表示，期望透過這次的犯保法修正，能夠真正及時地為被害人家庭提供補償和協助，並呼籲社會大眾與法務部及犯保協會攜手，以尊嚴、同情心以及支持的態度陪伴被害家庭渡過難關。

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責任編輯：洪瑩霏

核稿編輯：翁世航